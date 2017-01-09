Крымский правитель, противостоявший России

Январь 1770 год. Крымский трон занял сын хана Селима Гирая II, 31-летний Каплан Гирай II. Очевидно, детство и юность принца прошли вдали от родины, в доме аталыка. А после он проживал в одном из родовых имений в Румелии. В Крым Каплан Гирай возвратился в конце 60-х годов XVIII века.

Крымское ханство находилось в состоянии войны с Россией. Союзник – Османская империя – переживала кризис внутри государства, а тяжело больной султан Мустафа III в этой войне полагался на своих военных министров, с которыми приходилось иметь дело крымским ханам, отстаивающих интересы своего ханства.

О Каплане Гирае говорили, что он отличался бесстрашием и был отважным воином. С первых дней своего избрания Каплан отправился к городу Бабадаг, а оттуда – в ханскую резиденцию Каушаны, где его уже ожидала ханская армия.

Однако из-за нерасторопности османских военачальников хан, не получив вовремя обещанной военной помощи, потерпел поражение на Картакальской равнине у реки Ларга. И ушел в незащищенный Крым.

До него дошли сведения, что русские войска вели агитацию среди ногайского населения о переходе на сторону России и готовили штурм городу Очаков. Каплан Гирай вовремя успел подойти со своим войском и отбить неприятеля от города. Дабы попытки не повторялись, хан оставил часть войска в Очакове и отбыл в Крым.

Каплан Гирай хан, в сущности храбрый, мужественный и способный к военным делам человек, терпел поражения

Тревожные известия дошли до Каплана Гирая и с границ государства. Россия готовилась к вторжению на Крымский полуостров. Хан сообщил об этом в Стамбул Мустафе III, но, к великому разочарованию Каплана, султан проигнорировал его предупреждения.

Османский историк и участник войны Васыф эфенди писал о Каплане Гирае: «Повелевавший Крымом Каплан Гирай хан, в сущности храбрый, мужественный и способный к военным делам человек, но так как по молодости лет и юношескому возрасту он был неопытен в делах и неосторожен относительно козней и хитростей неприятельских, то неоднократно и на Пруте, и в других местах благодаря этой неосторожности он терпел поражения, и известная людям его храбрость и слава были скомпрометированы».

Султан, не разобравшись в ситуации, обвинил крымского хана в военных неудачах при реке Ларге, Кагуле, взятии городов-крепостей Измаил, Килия и Аккерман.

В Крыму также нашлись недовольные правителем. Ссылаясь на неопытность молодого хана, крымский Диван 23 ноября 1770 года предложил Каплану покинуть трон.

Каплану Гираю ничего не оставалось делать, как подчиниться. Однако он был намерен доказать свою невиновность. Он с легкостью расстался с ханским титулом и поехал свое имение близ Стамбула в Субаши. Однако провести расследование и доказать свою провоту не успел. Летом 1771 года в возрасте 32 лет он умер от чумы. Его похоронили во дворе мечети. Так завершился путь еще одного Гирая, который правил ханством всего 11 месяцев.

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма

Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.

Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

В видео использованы фрагменты художественных фильмов Esir Sultan (режиссер – Gunay Gunaydin, 2012), Mihai Viteazul (режиссер – Sergiu Nicolaescu, 1970), а также музыка Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.