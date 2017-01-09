Треть городка Вилково, который называют «украинской Венецией» – без автодорог и автомобильного сообщения. До многих домов можно добраться исключительно на лодках или катерах.

Город раскинулся в устье Дуная на 72 островах. Они соединены множеством водных каналов. В советские времена в Вилково базировалась речная флотилия. Очаковский рукав был судоходным. Каналы регулярно чистили от ила и грязи. Но сегодня они потихоньку пересыхают. Вилково может потерять свою уникальность, говорят местные жители.

"Были глубины больше 20 метров, а сейчас глубина – максимум 10 метров. И с каждым годом все меньше и меньше. Дунай заиливается и всё. Будем пешком переходить на тот остров", – рассказывает бывший подводник Роман.

Здесь сохранились животные и птицы из Красной книги. Цивилизация не тронула эти места. У жителей островов нет ни электричества, ни газа. Островитяне живут земледелием. У местного сорта вина – Новак – необычный привкус. Он высоко ценится любителями этого напитка. На этих илистых почвах идеально выращивать клубнику. В сезон перекупщики развозят ее по всей Украине.

Раньше река обильно кормила островитян рыбой. Сегодня ситуация изменилась.

Еще недавно канализация сливалась прямо в каналы. На деньги Евросоюза в городе прокладывают новую систему стоков. Нечистоты после очистки будут не так губительны для экологии. Местным это важно: они хотят превратить заповедник в центр зеленого туризма Украины.

"В городке было 14 тысяч рабочих мест, была промышленность, предприятия. Сейчас вся промышленность исчезла. У нас осталось всего 1,5-2 тысячи рабочих мест, и туризм сейчас, в пик сезона, дает уже до 300 рабочих мест", – сообщил директор турфирмы.

Развиться уникальному городку и заповеднику мешают дороги, вернее, их фактическое отсутствие. Нормальных подъездов к Вилково нет. Городок находится в 200 километрах от курортной Одессы. По ямам и ухабам съемочная группа Настоящего Времени добиралась сюда более 5 часов.

Транспортную проблему Вилково обещал решить Михаил Саакашвили. Бывший губернатор прилетал в городок. Планировал начать ремонт дороги летом 2017 года, сразу после реконструкции стратегической трассы Одесса-Рени. Будет ли этот план реализован после ухода Саакашвили с должности – неизвестно.