Белогорск: ни ума, ни правды

Побывав на новогодних праздниках у родственников в Белогорском районе, конечно же, попросила их повозить меня по местным достопримечательностям.

Главная местная достопримечательность – это парк львов «Тайган», который находится в двух с половиной километрах от Белогорска. Приехали с сестрой туда в морозный снежный день. Но даже в такую погоду получили удовольствие от общения с животными. Главная радость – это покормить птиц и зверюшек. Удивляет, как они аккуратненько берут угощения из рук, даже грозные хищники, такие как тигры. Понаблюдали за львами, гуляющими по снегу, такого в Африке точно не увидишь.

«Изобретательность» местных властей в том, как навредить Зубкову, не знает границ

Пока гуляли по парку, сестра рассказала, как местные власти терроризируют единственный в районе популярный туристический объект. По инициативе белогорских властей были демонтированы все рекламные борды парка львов «Тайган». Хотели снести и знаменитые десятиметровые буквы «ПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН», но тут собственнику сафари-парка Олегу Зубкову удалось отстоять через суд эти буквы. Но «изобретательность» местных властей в том, как навредить Зубкову, не знает границ. Они уничтожили автостоянку у «Тайгана», лишив возможности, в первую очередь российских туристов, нормально парковаться у парка.

Нападки идут постоянные: то здание кафе и гостиницы в парке хотят закрыть, то штрафы за тень от тайгановских зданий на близлежащее поле с сорняком выписывают, то в изменении русла рек и порче почвенного покрова обвиняют. В общем, как только могут – отравляют жизнь «строптивому» хозяину парка львов, который мало того, что заявляет о беспределе «команды победителей», так еще и взяток, как говорят, не дает! А по мне – это не вредительство Зубкову, а вредительство Крыму…

Уже идя на выход, встретили и самого хозяина парка. Подошли, поздоровались. Поблагодарила его за прекрасный «Тайган» и посочувствовала по поводу нападок властей. Он лишь криво улыбнулся. Говорит, всякое бывало и раньше. Бывало, воевал с ялтинским прокурором, еще с какими-то отдельными чиновниками, но чтобы все крымские власти на него ополчились, вся система, такого при Украине и в страшном сне представить не мог. Тогда всегда в верхах появлялся благоразумный руководитель или руководители, выходящие на уровень СМИ конфликты.

Так вот уже три года не живет, а воюет Олег Зубков, отстаивая сафари-парк «Тайган», ялтинский зоопарк «Сказка» и их питомцев от атак «озверевших» крымских чиновников.

На следующий день поехали посмотреть Белогорское водохранилище. От некогда огромного водоема осталась на вид треть, а то и меньше. Вода не доходит даже до основания плотины. Причем, по информации родственников, которые тут бывают периодически, плотина уже несколько месяцев сухая. А, как известно, по инженерно-эксплуатационным требованиям такого допускать нельзя.

Сухая плотина начинает давать осадку и ее надежность существенно снижается, что при наполнении водоема может привести к трагедии – прорыву плотины

Сухая плотина начинает давать осадку и ее надежность существенно снижается, что при наполнении водоема может привести к трагедии – прорыву плотины. Если это произойдет, то Белогорск, находящийся прямо в долине реки Биюк-Карасу, вытекающей из Белогорского водохранилища, сильно пострадает. А произойти это вполне может, потому что уже сейчас на плотине зияют глубокие трещины между некогда сцементированными плитами. Но местным властям, судя по всему, не до этого, они сюда не приезжают, им это не интересно. Иначе давно бы забили тревогу.

С ностальгией, причем не только крымские татары, но и многие русские, с кем мне удалось пообщаться, вспоминают бывшего мэра Альберта Кангиева. При нем чувствовалось развитие города, виднелась перспектива, налаживались побратимские связи. Чего стоило побратимство с турецким городом Елова! Большая помощь шла оттуда Белогорску. Коммунальная техника и оборудование, гуманитарная помощь, выгодные проекты и т.д. и т.п. – вот что получал Белогорск от этого побратимства. Но в 2015 году по инициативе руководителя белогорских «единороссов» Сергея Махонина власти Белогорска разорвали в одностороннем порядке побратимские связи с городом Елова. Вопрос знатокам: «Кто выиграл от такого решения?». Понятно и без знатоков, что ни белогорцы, ни Белогорск от этого не выиграли, а лишились огромной помощи и возможностей для развития.

Не зря бывший белогорский руководитель отделения партии «Союз» Александр Забара заявил, что такого бездарного руководства ни в Крыму, ни в Белогорском районе еще не было во всей истории полуострова.

В завершение своего рассказа уместно будет вспомнить цитату Василия Шукшина: «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение – при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству».

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер

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