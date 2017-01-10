Выборы в Германии, Франции, Нидерландах и Италии в этом году будут определять дальнейшую судьбу целого Евросоюза. Все более мощные популистские партии там называют Брюссель виновником всех бед и удачно используют в своих политических интересах антииммигрантские настроения и экономические проблемы еврозоны. По прогнозам экспертов, «масла» в этот «антидемократический очаг» внутри ЕС будет подливать и Россия. А возможность прихода к власти пророссийских лидеров в некоторых ключевых странах ЕС может осложнить позиции Украины. Что ожидает объединенную Европу на фоне грядущих выборов в крупнейших государствах континента?

Ряд выборов в 2017 году ‒ в Германии, Франции, Нидерландах и Италии ‒ будут решающими, ведь от них будет зависеть ответ на вопрос: быть или не быть Европейскому союзу.

Популистские партии, пользующиеся все большей поддержкой немцев, французов или голландцев, предлагают избирателю свои «чудодейственные рецепты оздоровления» своих государств. Ультраправый «Национальный фронт» под руководством Марин Ле Пен во Франции и националистическая «Альтернатива для Германии», в частности, играют на обеспокоенности людей отсутствием рабочих мест, глобализацией, которая, по их мнению, лишает их работы или страхами перед иммиграцией, культурными изменениями и терроризмом.

Под особой угрозой ‒ весь Евросоюз

Избрание нового канцлера Германии в 2017 году, очевидно, будет одним из важнейших европейских выборов не только на ближайшую, но и на отдаленную перспективу.

Теракт в Берлине усложнил позиции Меркель

Собственно, Ангела Меркель, которая занимает эту должность уже 11 лет, будет баллотироваться в сентябре на четвертый срок. Между тем переизбранную председателем партии Христианско-демократический союз Меркель ждет тяжелая предвыборная кампания: ожидают, что партия популистов правого толка «Альтернатива для Германии» впервые войдет в парламент страны. Их программа основана на выступлениях против евро, иммиграции и ислама, и за несколько лет она быстро набрала вес и по популярности сейчас идет третьей, имея 16 процентов поддержки, вслед за двумя ведущими партиями страны ‒ Социал-демократами (22 процента) и Христианско-демократическим союзом канцлера Ангелы Меркель (32 процента). Впрочем, последняя террористическая акция с наездом на рождественскую ярмарку в Берлине вызвала критику Меркель даже внутри своей партии. Ее обвинили в ошибочности решения о предоставлении убежища примерно миллиону беженцев, в частности из Сирии.

В то же время брюссельский эксперт Роланд Фройденштайн прогнозирует, что выборы в Германии не принесут изменений, а потому, скажем, поддержка европейских санкций в отношении России там, очевидно, будет продолжаться.

После выборов осенью мы будем иметь правительство, которым и далее будет руководить канцлер Меркель

«Хорошая новость, что есть большая вероятность и возможность того, что изменений особых не будет: после выборов осенью мы будем иметь правительство, которым и далее будет руководить канцлер Меркель. Так же не изменится ее отношение к действиям России и поддержке Украины. Я не вижу такого мощного влияния на этот вопрос со стороны немецких популистов, как это было, скажем, в Нидерландах. Здесь я не вижу никаких параллелей», ‒ говорит политический директор Центра Мартенса в Брюсселе.

Возьмут ли Нидерланды пример с Британии?

Говоря о Нидерландах, где назначены выборы на март, то там популистская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, как ожидается, получит больше всего мест ‒ хотя не сможет создать своего правительства или туда попасть, потому что большинство других партий считают ее слишком экстремистской, чтобы создавать с ней коалицию. Партия свободы вообще и Вилдерс в частности активно выступали против Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое в апреле прошлого года не поддержали на референдуме избиратели в Нидерландах. Эта партия ‒ против иммигрантов, против ислама, против евро и против ЕС.

Поэтому после британского «Брекзита» в этом государстве будет много говориться о вероятности «Некзита». То есть, возможность выхода Нидерландов из состава ЕС станет одним из основных вопросов мартовских выборов, ведь именно это пообещал избирателям Вилдерс в случае своей победы. И, собственно, за три месяца до выборов его Партия свободы действительно является лидером в социологических опросах.

Характерно, что сам Вилдерс только заявил, что стал жертвой права на свободу слова, после того, как его признали виновным в дискриминационных заявлениях накануне местных выборов в 2014-м, когда он пообещал Нидерландам, что с его помощью там будет «меньше марокканцев».

Люди страдают от Европейского союза ‒ Ле Пен

Ле Пен выступает против ЕС, иммиграции и в случае избрания пообещала устроить референдум о выходе Франции из Евросоюза

Между тем наиболее пессимистично для Украины выглядит предвыборная ситуация во Франции. На апрель там запланированы президентские выборы, где оба главных претендента ‒ и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, и Франсуа Фийон, представитель правоцентристских республиканцев ‒ считаются большими «друзьями Кремля». При этом Ле Пен выступает еще и против ЕС, иммиграции и в случае избрания пообещала устроить референдум о выходе Франции из Евросоюза.

«Я ‒ защитница свободы людей выбирать свою судьбу, поэтому я требую проведения во Франции референдума, и в общем все народы ЕС должны высказаться на референдумах. Я вижу, что с тех пор, как мы присоединились к этому проекту, у нас самый низкий в мире экономический рост, безработица никогда не была столь значительной, бедность в зоне евро достигла небывалых высот. Наши границы открыты для попадания различных проходимцев, преступников и террористов, и экономических мигрантов. Этому свидетелями есть и я, и люди, которые страдают от этого Европейского союза», ‒ заявила правая кандидат на предстоящих выборах президента Франции Марин Ле Пен.

При этом одним из ее последних заявлений является признание, что аннексия Россией украинского Крыма не была «незаконной». В интервью французским телеканалам она, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией».

Французские выборы и их последствия для Украины

Специалист по вопросам Украины, России и Восточной Европы, аналитик из брюссельского Центра европейской политики Аманда Поль убеждена, что выборы во Франции не предвещают Украине ничего хорошего. Она объясняет, что вероятный победитель ‒ Франсуа Фийон ‒ представил себя сторонником политики Владимира Путина и заявляет о своих намерениях возобновить диалог с Россией, как только станет хозяином Елисейского дворца.

«Очевидно, если господин Франсуа Фийон станет новым французским президентом, то это будет иметь серьезные последствия для Украины в плане ее отношений с Россией, ‒ говорит аналитик. ‒ Ведь он может решить изменить позицию относительно России, относительно наложенных на нее европейских санкций, а это, безусловно, будет иметь свои последствия для Украины».

Юлия Тимошенко использует промедление со стороны ЕС и другие вещи для того, чтобы «набирать очки» у себя дома

Брюссельский политический эксперт добавляет, что эти вещи, к тому же, тесно связанны с внутриполитической сферой Украины, где тоже в ходу популистские настроения. Поль объясняет: «Мы знаем не менее двух человек, которые проталкивают популистские вопросы. И здесь прежде всего речь идет о Юлии Тимошенко, которая использует промедление со стороны ЕС и другие вещи для того, чтобы «набирать очки» у себя дома. Она пытается воспользоваться этим для того, чтобы добиться досрочных выборов».

В Италии, где после отставки в декабре проевропейского премьера Маттео Ренци должны состояться новые парламентские выборы, популистское «Движение пяти звезд», возглавляемое комедиантом и блогером Беппе Грилло, имеет 30-процентную поддержку избирателей. Эта партия хочет референдума о выходе Италии из зоны обращения общей валюты евро. Другая итальянская популистская партия, «Северная лига», с 12 процентами поддержки выступает с националистических и антииммигрантских позиций и хочет вообще вывести Италию из ЕС.

ЕС сократится или исчезнет?

Марко Инчерти, политолог из брюссельского Центра исследований европейской политики предостерегает: «Перед Европейским союзом, который мы знаем, впереди несколько опасных лет. Главный вопрос, по моему мнению, будет, в частности, в том, будет ли будущее смещение некоторых стран в определенном направлении означать конец ЕС, или только выход этих стран из Евросоюза, который затем сможет выжить в иной форме или в меньшем объеме».

Многие в странах ЕС потеряли веру в традиционные политические партии

В общем у европейского избирателя ‒ то ли в государствах старой Европы, то ли в странах, которые недавно стали членами ЕС, ‒ сейчас наступил период поисков более надежной политической поддержки, в частности, чтобы она ему гарантировала сохранение того образа жизни и уровня благосостояния, к которому содружество привыкло за последние десятилетия. Как свидетельствуют мнения многочисленных опрошенных социологическими службами граждан Франции, Германии, Бельгии или Нидерландов, многие в этих странах потеряли веру в традиционные политические партии.

По мнению другого аналитика из Европейского политического центра, Юлианы Шмидт, как следствие, перед демократическими, центристскими политиками сейчас предстали серьезные вызовы, главный из которых ‒ вернуть доверие людей.

«Рядовой гражданин отчаялся. Им завладел страх, ощущение бессилия и разрыва дистанции с традиционными политиками. Поэтому основные партии сейчас вынуждены приложить усилия для сближения со своими гражданами. Они должны доказать, что демократия работает для блага людей. Этим партиям следует найти и объяснить людям достойные доверия решения их проблем и пока продолжающегося кризиса», ‒ объясняет Шмидт.

Избиратель будет протестовать, а Россия «кибератаковать»

Профессор истории британского Нортумбрийского университета Майкл Каллинан прогнозирует резкое движение европейского электората, который своим выбором намерен выразить протест против нынешних традиционных политических партий.

«Мне еще не ясно, поддерживает ли большинство людей отступление в вопросах открытых границ или свободной торговли, но общественность расколота: часть ее считает, что действующая политика глобализма или отношение к иммиграции не сработали ей на пользу, поэтому она и протестует возле урны для голосования», ‒ говорит Каллинан.

Старший советник Фонда Маршалла Майкл Ли обращает внимание на то, что после предупреждений ЦРУ об участии России в кибератаках и ее вмешательстве в выборы в США, в настоящее время похожие сценарии ожидаются и на выборах во Франции и Германии.

«С помощью антилиберальных кибернетических сил и на волне недовольства экономической и политической элитой ряд выборов в Европе приведет к власти, или приблизит к ней, политических лидеров, которые эти волны провоцируют. Даже если кто-то из традиционных политиков и останется у власти, они будут вынуждены все больше идти на крайности», ‒ прогнозирует Майкл Ли.

Поэтому, учитывая это, эксперт задает риторический вопрос: «Как теперь должен адаптироваться, чтобы выжить, либеральный международный порядок, который позволил миру пережить все предыдущие бури?».