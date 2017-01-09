В Симферополе прошел благотворительный концерт «Дети – детям»

Крымскотатарский детский ансамбль «Теселли» провел в Симферополе 8 января благотворительный концерт для детей из малоимущих семей. Юные артисты представили красочные и захватывающие номера. Концерт под названием «Дети – детям» сопровождался аншлагом и восторженными овациями, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На юбилейном концерте было собрано 165 тысяч рублей, которые организаторы концерта решили направить на лечение больных детей. Эти деньги распределит между нуждающимся в лечении детьми благотворительная организация «Ачыкъ юреклер» (Открытые сердца»).

Волонтер «Ачыкъ юреклер» Айше Юсупова поблагодарила зрителей, которые пришли на концерт не только для того, чтобы приятно провести время, но и помочь тяжело больным детям. Она также сообщила, что любой желающий может узнать, как были распределены деньги, зайдя на сайт организации и ее страницы в социальных сетях.

Легендарному ансамблю, которым бессменно руководит талантливый балетмейстер и педагог Мунир Аблаев, недавно исполнилось 25 лет. Многие ныне известные крымскотатарские артисты начинали свою карьеру в знаменитом детском коллективе.