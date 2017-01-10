Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Россия разворачивает систему ПВО «Панцирь-С1» в Крыму», – сообщает иранский испаноязычный канал HispanTV. «Противовоздушная артиллерийско-ракетная система «Панцирь-С1» была направлена в Крым в конце прошлого года, чтобы усилить оборону российской территории, и с января текущего года функционирует в полном объеме, как с декабря – зенитно-ракетные комплексы С-400. «Панцирь-С1» охватывают 800 километров и очень мобильны. Их орудия работают в автоматическом режиме и способны двигаться со скоростью до 90 километров в час».

Кроме тактико-технических характеристик оружия, в материале имеется бэкграунд событий 2014 года. Указано, что референдум в Крыму не признан Киевом, аннексия названа «инкорпорацией», а также отмечено ухудшение отношений между Россией и Украиной.

«Сегодня в истории: полностью потеряли Крым», – турецкое информагентство Dünya Bülteni предлагает своим читателям обзор событий 9 января различных лет, среди которых одно, связанное с Крымом. «Османская империя, по Кючук-Кайнарджийскому миру давшая независимость Крыму, вскоре оккупированному Россией, не смирилась с вторжением и объявила войну. После войны по Ясскому договору 9 января 1792 года правительство Османской империи согласилось, что Крым – территория России».

Никаких дополнительных комментариев или параллелей с современностью в заметке не было.

«Российская Федерация начала поставку газа в оккупированный Крым», – передает польский портал Wschodnik, освещающий события в Украине. «Началась поставка газа из Краснодарского края в оккупированный Крым, осуществляющаяся с использованием нового газопровода, пока в рамках работ по запуску линии». Портал цитирует члена комитета Госдумы России Михаила Шеремета, заявившего, что газ уже в системе и в ближайшее время введение в эксплуатацию завершится и начнется нормальная работа газопровода. По его словам, введенные ранее ограничения графика поставок газа на крупных промышленных предприятиях в оккупированном Крыму практически не нужны. «В системе достаточно газа, чтобы полностью покрыть потребности полуострова», – подчеркнул депутат. В материале напоминается о том, что российская компания «Черноморнефтегаз» после аннексии Крыма незаконно вступила во владение активами украинской компании «Чорноморнафтогаз», ежегодно добывая 2 млрд кубометров природного газа на шельфе. Кроме того, отмечается в конце, что украинские пограничники уже неоднократно сообщали о незаконной установке россиянами нефтяных платформ в украинских водах.

«Турция: мы договоримся о Сирии с Россией, но Крыма не признаем!», – материал с таким заголовком опубликовало сербское издание Vesti Online. «Сотрудничество России и Турции в решении сирийского кризиса очень важно для стабилизации ситуации в регионе, но мы и далее не признаем, что Крым – российский», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, цитирует сербское издание российское информагентство «Спутник». На встрече с послами иностранных государств в Анкаре Чавушоглу заявил, что Россия является ключевым партнером Турции в экономике, туризме, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. «В то же время турецкий министр заявил, что Анкара продолжает оказывать «решительную поддержку территориальной целостности Украины и Грузии», и не признает присоединения Крыма к России». Что характерно, речь Чавушоглу процитирована таким образом, чтобы иметь возможность в тексте упомянуть не «аннексию», а «присоединение». О принадлежности Крыма речь в материале не идет, в качестве бэкграунда рассмотрена ситуация в Сирии. Напомню, что Сербия не участвовала в голосовании Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины в 2014 году и голосовала против резолюции по ситуации с правами человека в Крыму в 2016 году.

«Трамп признает российскую аннексию Крыма?», – задается вопросом американский журнал The Diplomat. Среди множества проблем, стоящих перед новой администрацией президента Трампа, центральной для постсоветского пространства, по мнению журнала, является вопрос о признании российской аннексии Крыма. Ранее Трамп утверждал, что «рассмотрит этот вопрос» и что «народ Крыма», из того, что он слышал, «предпочел бы быть с Россией, чем там, где они были». «На самом деле, мало сомнений, что, по крайней мере, некоторые жители Крыма предпочли бы российское управление, особенно сразу же после Евромайдана и революции в Украине в 2014 году. Однако, кажется, Трамп не знает, что ни ОБСЕ, ни какие-либо западные страны не признали «референдум» Крыма ни свободными, ни справедливым», – отмечается в материале. Признание аннексии Крыма поставит США в один ряд с изолированными авторитарными режимами, предупреждает издание. Однако есть основания полагать, что такая попытка Трампа наткнется на сопротивление его ближайшего окружения – будущих министра обороны и директора разведки. Но будет ли их достаточно, чтобы удержать Трампа от его инициатив по умиротворению, еще предстоит выяснить, – заключает журнал.