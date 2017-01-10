Зимний сезон преподнес севастопольским чиновникам третий «метеорологический сюрприз». В последние выходные дни в городе выпало достаточно большое количество осадков: дождя и мокрого снега, которые, в результате минусовой температуры, преобразовались в ледяную корку, покрывшую городские дороги. О том, как справляются городские службы с непогодой – в материале корреспондента Крым.Реалии.

Понедельник 9-го января – первое рабочее утро после продолжительных рождественских каникул. На остановке маршрутного транспорта «Стрелецкая бухта» – весьма внушительная очередь. Накануне несколько дней в Севастополе лил дождь с мокрым снегом, дороги обледенели, движение автобусов нарушилось.

Горожане, спешащие на работу, не сдерживают эмоций. Люди пересказывают друг другу информацию о состоянии движения в городе по тому или иному направлению, делятся метеорологическими прогнозами, жалуются на работу коммунальных служб.

«Таксисты говорят, что вообще ничего не посыпано: ни дороги, ни тротуары. Деньги выделяют, технику закупают, а как приходит время работать – из года в год одно и то же», – говорит своей спутнице женщина средних лет.

Едешь-едешь, вроде нормально, можно даже разогнаться до привычной скорости и тут – оп, и песок заканчивается

Водители маршруток менее критичны в своих ремарках. По словам шоферов, нельзя сказать, что сотрудники городского хозяйства вообще остаются не у дел, однако, огрехи их работы порой дорого обходятся им – людям, организующим маршрутное движение общественного транспорта.

«Я вышел на маршрут с утра. Дорога посыпана участками. Едешь-едешь, вроде нормально, можно даже разогнаться до привычной скорости и тут – оп, и песок заканчивается, следующие несколько кварталов – голый лед, потом снова дорога приведена в надлежащий вид», – делится с корреспондентом Крым.Реалии водитель маршрута, следующего через весь проспект Острякова в сторону Французского кладбища.

Третий раунд борьбы

Первый организационный экзамен зима устроила местным чиновникам 5-го декабря прошлого года. Тогда город «встал», поскольку КПД работы дорожных служб уверенно устремился к нулю. Через неделю-полторы при аналогичной ситуации чиновники из департаментов городского хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры в аналогичной ситуации сработали более эффективно и несколько дней гололеда севастопольцы смогли пережить без лишних физических и эмоциональных потрясений.

«Сегодня что-то среднее: между двумя декабрьскими периодами гололеда. Лучше, чем в первый раз и хуже, чем в прошлый. Сегодня с утра дорога была приведена в «божеский» вид. Вчера вечером был полный…», – говорит водитель маршрутного такси, курсирующего от центра города в сторону Камышовой бухты.

Следует отметить, что после транспортного коллапса 5-го декабря, врио российского губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отреагировал достаточно жестко, приняв ряд кадровых (отстранение от должности – КР) и дисциплинарных решений (ряд чиновников получили выговоры – КР). После этого Овсянников выразил уверенность в том, что подобная ситуация в городе больше «не повторится никогда».

Активная обработка дорог солью и песком должна была начаться в понедельник в районе 11-ти утра – в то время, когда основной поток людей, направляющихся на работу, уже прошел. Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов рассказал журналистам, что из Сак в Севастополь прибыли автомобили с солью, в результате чего ее процент в смеси, которой обрабатывают дорожное покрытие, увеличится в пять раз.

Работы по приведению дорог в надлежащее состоянии выполнены точечно – не полностью. Но прогресс виден

Глава общественной организации «Дорожный контроль-Севастополь» Максим Мишин также обратил внимание на то, что работа сотрудниками дорожных служб и представителями городского хозяйства выполнена не в полном объеме.

«Я сегодня регулярно слушаю сводки ГИБДД: то там сколько, то там скользко. Очевидно, что работы по приведению дорог в надлежащее состоянии выполнены точечно – не полностью. Но прогресс виден. По сравнению с тем, что происходило 5-го декабря, успех, так сказать, налицо»,– поделился своим мнением с Крым.Реалии Мишин.

Общественник добавил, что профильные структуры городского правительства должны осуществлять перманентный контроль над исполнителями вверенных им работ. И «рецепт» осуществления этого контроля имеется.

«Я неоднократно заявлял о необходимости оснастить автомобили, которые очищают и/или посыпают дороги системой ГЛОНАСС. В таком случае можно было бы отследить действия исполнителя от и до. В любой момент было бы видно, где находится тот или иной автомобиль и, как следствие, насколько эффективно организована работа служб», – добавил Мишин.

Пешеходы – в группе риска

Жертвами непогоды стали не только севастопольские автомобилисты. На городских форумах и социальных сетях пешеходы также регулярно жаловались на то, что тротуары покрыты льдом, который затрудняет передвижение.

Основная масса негодования приходится на работу операторов «горячей линии» 1563. Люди отмечают хамское поведение на противоположном конце телефонного провода, а также нежелание каким-либо образом реагировать на жалобу. «Действует принцип: вас много, а мы одни. Мол, справляйтесь со своими трудностями сами», – написал на форуме одного из сайтов горожанин.

Глава общественной организации «Дорожный контроль-Севастополь» Максим Мишин отмечает, что с пешеходными тропинками и тротуарами всегда работают в последнюю очередь. Общественник признает, что это негативный тренд, однако, в то же время, предлагает жителям Севастополя проявить личную пассионарность.

У нас регулярно пешеходные дорожки остаются вне спектра внимания соответствующих служб. Это, безусловно, проблема

«Это происходит не впервые, – говорит Мишин. – У нас регулярно пешеходные дорожки остаются вне спектра внимания соответствующих служб. Это, безусловно, проблема. Но тут стоит сказать и о самих жителях. Многие люди самостоятельно посыпают части тротуаров, находящихся возле их домов, в результате чего достаточно большие участки, где сосредоточено движение пешеходов – безопасны. Этим не нужно пренебрегать. Наоборот – можно взять инициативу в свои руки».

Необходимо отметить, что на сегодняшнем правительственном совещании Дмитрий Овсянников вновь остался недоволен работой дорожных служб города.

«Несмотря на сообщения о том, что улицы и тротуары обрабатываются антигололедной смесью, жители нашего города не удовлетворены ситуацией. Управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности в полном объеме, должны получить соответствующие предписания. Обработку противогололедными материалами дорог и придомовых территорий не останавливать ни на минуту, вести постоянно до улучшения погодных условий», – сказал Овсянников.

Глава департамента городского хозяйства Андрей Чибисов посетовал на недостаток «рабочих рук», поскольку Севастополь не отнесен к перечню крупных городов с критическими погодными условиями в зимний период года.

«Севастополь не является городом, который отнесен к мегаполисам с критическими зимними погодными условиями, соответственно, городские службы не укомплектованы работниками, которые могли бы одномоментно обработать посылочной смесью все тротуары. На обработку города необходимы 8-10 часов», – заявил чиновник.

Работа над ошибками, по словам врио российского губернатора Севастополя, будет проведена завтра утром, после того, как муниципалитеты предоставят правительству данные проведенного в подотчетных районах мониторинга со списком улиц, дороги и тротуары на которых находятся не обработаны либо обработаны ненадлежащим образом.