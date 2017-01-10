Киев ‒ Украинское «правительство в изгнании» намерены создать бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и еще некоторые чиновники времен президентства Виктора Януковича, сбежавшие в Россию. Украинские политологи видят в такой инициативе элемент российской системы пропаганды, а также намерения экс-чиновников напомнить о себе и получить средства от Кремля. Эксперты считают маловероятными надежды Азарова с помощью международных судов назвать события 2014 года в Украине «государственным переворотом». Однако не исключают, что подобные инициативы в дальнейшем будут использовать для дестабилизации в Украине.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что может сформировать украинское «правительство в изгнании» после решения московского суда, который в декабре признал протесты на Майдане в Украине «переворотом».

В интервью российскому изданию «Известия» 9 января Азаров заявил, что формирование «правительства в изгнании» вполне реально, если в Украине сложатся для этого «необходимые предпосылки».

Этими предпосылками, по словам Азарова, будет неспособность власти Украины выполнять свои функции и «требование альтернативы» со стороны украинского народа.

Бывший украинский премьер анонсировал, что он и другие чиновники времен президентства Виктора Януковича, которые объединились в так называемый «Комитет спасения Украины», будут обращаться в международные судебные инстанции, чтобы те признали события 2014 года в Украине государственным переворотом.

Азаров на своей странице в Facebook обвиняет действующую украинскую власть в ухудшении уровня жизни украинцев, и при этом обещает, что 2017 год «станет переломным».

Даст Бог, приговор украинского суда поможет этим убийцам и государственным изменникам спуститься с неба на землю

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк высмеял инициативу Азарова по создании правительства в изгнании и обвинил его в стремлении к власти.

«Даст Бог, по меньшей мере заочное осуждение и приговор украинского суда немного помогут этим убийцам, казнокрадам и государственным изменникам спуститься с неба на землю», ‒ написал Шкиряк в соцсетях.

Подобные отзывы на это заявление экс-премьера сделали и другие украинские политики.

Между тем, российские СМИ, в том числе правительственные, распространяют заявления Азарова о правительстве в изгнании как серьезную инициативу, которая будет иметь конкретные правовые последствия.

Элемент пропаганды ‒ или желание Азарова и его бывших коллег заработать в России?

Инициатива Николая Азарова является не так реальным планом возвращения к власти в Украине, как попыткой быть необходимым Кремлю и получать деньги от российских спецслужб на свои проекты, заявил в комментарии Радiо Свобода политолог Владимир Фесенко.

По его словам, Николай Азаров и непосредственный автор идеи украинского правительства в изгнании, экс-депутат Владимир Олийнык таким образом напоминают о себе в России и пытаются обеспечить себе «безбедную жизнь в Москве».

Это прежде всего финансовый, а не политический проект. И в международных судах он не имеет перспективы

«Это прежде всего финансовый, а не политический проект. И в международных судах он не имеет перспективы. Право на восстание против преступной власти, которая прибегает к репрессиям против собственного народа, закреплено в европейской юридической традиции (в частности, во «Всеобщей декларации прав человека» ООН ‒ ред.). Власть Виктора Януковича кровавыми репрессиями в феврале 2014 года положила этому начало. Происходила бегство Януковича и легитимная смена правительства решениями парламента. Поэтому ни один международный суд признавать эти события «переворотом» не будет», ‒ прогнозирует аналитик.

Фесенко считает маловероятным сценарий, при котором Россия признала бы легитимным правительство Азарова и дала бы ему возможность контролировать часть оккупированных территорий. Если бы Кремль считал такой сценарий жизнеспособным, он реализовал бы его еще в 2014 году, утверждает политолог. Сейчас же, по его словам, российский президент Владимир Путин и его окружение пытаются вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской под украинский контроль и «вместе с псевдореспубликамы запустить в Украине вирус федерализации».

Азарова, Януковича и других экс-чиновников к этому сценарию не будут привлекать, поскольку, по мнению Фесенко, «на них поставили крест, как на слабаках, которые не смогли удержать власть».

Впрочем, на некоторых украинских медиа-ресурсах появляется мысль, что заявления Азарова о «правительстве в изгнании» является подготовкой к возможным досрочным выборам.

Заявления о создании правительственных структур в изгнании от Николая Азарова и других бывших украинских чиновников звучат не первый раз, признает политолог Олеся Яхно. Она считает, что псевдоправительственные структуры в России будут создаваться прежде всего в пропагандистских целях.

Такие инициативы озвучивают не впервые. Так, в России возник, в частности, «Комитет спасения Украины». Прежде всего это работа на внутреннюю российскую аудиторию

«Такие инициативы озвучивают не впервые. Так, в России возник, в частности, «Комитет спасения Украины». Основных целей последней инициативы ‒ две. Прежде всего это работа на внутреннюю российскую аудиторию. Нужно постоянно подогревать мнение, что в Украине состоялся «переворот», что Майдан привел к войне, а не внешняя вооруженная агрессия. Во-вторых, Украину постоянно поливают грязью. Итак, целью таких инициатив является дискредитация украинского государства и действующей власти. Поэтому о «Майдане-3» больше говорят именно в России. На «негативном образце» событий в Украине выстраивается пропаганда внутри России. Все процессы, которые длятся в Украине, дискредитируются. А также навязываются штампы, что украинский народ лояльный к российским властям, и это только власть в Киеве разжигает вражду», ‒ объясняет политолог.

По словам Олеси Яхно, конечные цели российской власти в отношении Украины ‒ ее ослабление и капитуляция, и именно поэтому Кремль поддерживает инициативы по созданию «правительства в изгнании», проведение в Украине досрочных парламентских выборов и другие шаги, которые могут расшатать украинскую государственность и ослабить международную поддержку Украины.

Николай Азаров был премьером Украины с 11 марта 2010 года при президентстве Виктора Януковича вплоть до 27 января 2014 года, когда он подал в отставку.

Янукович, Азаров и другие пророссийские чиновники бежали из Украины в Россию в феврале 2014 года после массовых протестов на Майдане в Киеве и других украинских городах.

Генпрокуратура Украины, начиная с апреля 2014 года разыскивает Азарова по подозрению в коррупции и злоупотреблении властью.