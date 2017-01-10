Сможет ли Европа защититься от агрессии Кремля

Брюссель ‒ Незаконная аннексия Крыма, вторжение на Донбасс и, как следствие, ‒ санкции. После этих событий Европейский Союз от России отвернулся, а Кремль, тем временем, развернул на европейских просторах свою информационную войну. На кону ‒ санционное давление, потому что оно ослабляет российскую экономику, и имидж Кремля, агрессивную сущность которого объединенная Европа сейчас осознала значительно лучше. На фоне того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп говорит о потеплении американо-российских отношений, Европейское содружество увидело, что может оказаться с недружественной Россией один на один.

Объединенная Европа начинает осознавать, что она осталась наедине со своими проблемами и угрозами. Постепенное уменьшение внимания к евроатлантическим отношениям со стороны США заставляет европейцев все больше размышлять над такими вещами, как укрепление обороноспособности ЕС. На это обращают внимание ряд европейских депутатов.

В частности, представитель социал-демократов от Франции Гийом Балас говорит, что «больше нет «большого американского папы», который придет нас защитить. Мы остались одни, и возникает вопрос, как нам вместе защитить свои интересы. У нас с Россией, нашим ближайшим соседом, отношения сложные. Следовало бы вести диалог, но россияне смогут нас понять только тогда, когда мы заставим их нас уважать. Поэтому есть вещи, с которыми мы не можем согласиться, скажем, с российской пропагандой надо бороться».

Попытки России вмешиваться во внутреннюю политику отдельных государств, как это, по утверждениям ЦРУ, было в США ‒ одни из последних гибридных наступлений со стороны России, и они будут только усиливаться, говорит депутат.

«Очевиден тот факт, что Россия пытается оказать стратегическое влияние на европейские партии, в частности французский Национальный фронт. Все это свидетельство того, что в отношениях с Путиным не следует быть наивными», ‒ добавляет французский парламентарий.

В ЕС распространяются опасные тенденции за возобновление дружбы с Москвой

Уже три года сообщество либеральных европейских демократий занимает позицию несогласия с агрессией Москвы в Крыму и на востоке Украины, добавляет румынский евродепутат от Европейской народной партии Кристиан Преда. Однако он отмечает, что Евросоюз распространяет опасные популистские тенденции, которые предлагают закрывать глаза на нарушения Россией международного права и хотят восстановления прежних отношений с Москвой.

«Санкции против России внедрены, ведь агрессия против Крыма и оккупация Россией части восточной Украины ‒ вещи очень серьезные, ‒ заявляет европарламентарий. ‒ Но правда и то, что и крайне левые, и крайне правые политики в ЕС пытаются придумать новую политическую реальность, которая предусматривает улучшение отношения к Москве».

Румынский евродепутат говорит, что европейцы уже хорошо поняли хищную сущность путинской России, для того, чтобы улучшить свой имидж и влиять на европейцев, Кремль выделяет огромные средства на распространение в Европе своих пропагандистских СМИ.

Зато Европейский союз уже делает, хотя и несколько ограниченные, попытки противостоять дезинформации в прокремлевских СМИ и попыткам дискредитировать Евросоюз через прессу. В конце прошлого года Европарламент принял резолюцию, где призвал активнее реагировать на антиевропейскую пропаганду России. Спецслужбы ряда стран содружества уже неоднократно предостерегали, что Кремль в этом году может заказать серию целенаправленных кибератак, целью которых станут выборы во Франции и Германии.

Russia Today возвращает во времена Чаушеску

В то же время, так называемые «друзья Путина» в Европарламенте резко критикуют усилия ЕС противостоять гибридным выпадам Москвы, называя эти шаги «русофобией». Татьяна Жданок, пророссийский евродепутат из Латвии, в частности отстаивает право каждого европейца иметь доступ к кремлевским телеканалам и информагентствам.

«У меня есть каналы CNN и BBC, и France24 ‒ я их все смотрю, но ничего не понимаю из того, что происходит. Особенно в Сирии. И чтобы понять, я вынуждена переключать на Russia Today и Al Jazeera», ‒ убеждает Жданок.

Румынский депутат Преда, со своей стороны, отмечает, что когда он смотрит кремлевские каналы, то сразу вспоминает времена Чаушеску, когда телевидение и радио на все голоса распространяло, мол, везде и все плохо, за исключением того, что происходит дома.

«Сейчас это звучит и на Russia Today: все, что происходит за пределами России – и в экономическом, и в военном, и в политическом плане ‒ все ужасно. Прекрасно только то, что происходит в самой России. И еще в голове Путина», ‒ отмечает румынский евродепутат.