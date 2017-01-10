Специально для Крым.Реалии

Наступивший год станет для Украины решающим послемайданным годом. И дело не только в новом американском президенте, трещинах в Евросоюзе и предстоящих выборах в его ключевых странах. Первейшее дело – в России и ее авторитарном господине Владимире Путине. Уже в будущем году ему предстоят перевыборы и сегодня президенту Путину нужен задел, главный козырь, который он выложит на политический стол. Не обязательно поднимать покупательскую способность граждан, можно решить украинский вопрос и проскочить на дешевом ура-патриотизме.

В российский СМИ в одно время появлялась информация, что вместо президентских выборов Владимир Путин предложит реформу государственной власти. На базе Администрации президента и Совбеза, с прямым подчинением силовых структур, например, созданной Путиным Росгвардии, может появиться Государственный Совет Российской Федерации. Подобный орган есть, но носит он бутафорный, совещательный характер. А если создать Госсовет по образцу китайского? Возможная комбинация автоматически снимет все вопросы о президентских выборах и его победителе – им априори становится Владимир Путин.

Однако, несмотря на красоту обманного движения, план имеет существенный изъян. Внимание российской общественности, оппозиции и самой власти будет перенесено на внутренние проблемы. Ведь если в борделе переставляют кровати, значит что-то не так?!

Все или ничего, без каких либо компромиссов – такова сегодня политика России относительно Украины

В любом случае, решится Путин на глобальную государственную реформу или нет, без Украины ему не обойтись. Подданных необходимо запугать внешними угрозами и мотивировать «победой». Вариант с Сирией не совсем подходит – это предмет торга с Западом, в первую очередь с США. Привязывать Сирию к решению внутренних проблем – то же, что горчичником лечить эпилепсию.

Другое дело – Украина. В разорванных связях, потере транзитных путей и рынка сбыта российской продукции виновата она, даже если и не виновата. Здесь играет роль и ментальное уродство «старшего» брата, желающего проучить «младшего» «жидобандеровца». Они еще за ворованный газ ответят! Война за Украину пока дешевле, чем операция в Сирии, она ближе и понятнее российскому «патриоту». И если Жириновский пока молчит о параде в Киеве, то только потому, что его отложили до лучших «победных» времен.

Похоже, такое время на российских часах пробило. С Украиной «разберутся по «грузинскому сценарию», применив испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо», написал в блоге для «Комсомольской правды» кремлевский спецкор Дмитрий Стешин. «Будет пролита большая кровь – наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей». Все или ничего, без каких либо компромиссов – такова сегодня политика России относительно Украины.

«Утечка» подобной информации означает только одно. Очередной план по принуждению Украины к миру разработан, и его необходимо реализовать накануне президентских выборов для поднятия избирательного духа. А пока журналистам многочисленных «кремлевских правд» поручено поднимать боевой дух накануне «последнего и решительного».

Чтобы выиграть у своего избирателя, Путину и российской пропаганде необходимо победить умы украинских граждан

Но главный удар будет нанесен на информационном и внутриполитическом поле Украины. Стенания об очередных внеочередных парламентских выборах давно слышны не только от политических ошметков Партии регионов, но и от представителей правящей коалиции. Можно вспомнить очередную защиту «русского языка» от Евгения Балицкого вместе с православным обострением от Вадима Новинского, украинских нардепов. Здесь же и методичное промывание наших мозгов средством «Украинский выбор» от Виктора Медведчука, заявления-хлопушки Надежды Савченко, бывшей путинской узницы, и статья в американском издании примкнувшего к ним олигарха Виктора Пинчука.

«Украинская власть виновата во всем, поэтому ее надо сменить», «Европе Украина не нужна», «смените власть, восстановите дружбу с РФ и все будет хорошо» – такими будут ударные тезисы информационной войны против Украины, считает народный депутат, представитель Украины в ПАРЕ Владимир Арьев.

«Россия является крупнейшим экспортером различных мифов в рамках «теории заговоров». А Украина, к сожалению, является сегодня одним из крупнейших их импортеров», – пишет о механизме кремлевского наступления народный депутат Украины, глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз и также приводит ключевые приемы в приготовлении «русской лапши».

Получается, чтобы выиграть у своего избирателя, Владимиру Путину и российской пропаганде необходимо победить умы украинских граждан. Необходимо сломить наше сопротивление, сменив наши убеждения. Сделать нас такими как они, повести нас по кремлевской дорожке. И здесь самые главные наши враги – мы сами. Наши умственная близорукость и историческое беспамятство, наша склонность к политической атаманщине.

Мой дом – моя крепость. Но дом ведь не только крепкие стены. Это еще крепость духа и разума. Крепость, неприступная для лживых российских мифов.

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