Команда проекта «Элифбе», прочитав письма зрителей, с большим удовольствием подготовила новый выпуск, посвященный домашним животным. В эти холодные будни наши любимые питомцы рядом с нами.

Luğat (словарь): домашние животные – ev ayvanları, животное – ayvan, домашний – ev

Почти у каждого в квартире живет кот или собака.

Luğat (словарь): кошка – mışıq, кот – pardoş, собака – köpek.

Кошка – mışıq, кот – pardoş, собака – köpek

Крымские татары называют своих животных непривычными кличками.

Luğat (словарь): кличка – lağab, гладить кошку – mışıqnı sıypamaq, у меня есть домашнее животное – mende ev ayvanı bar, у меня есть кошка – mende mışıq bar.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com.