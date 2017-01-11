Соперники США, такие как Россия или Китай, не смогут сравняться с США по уровню влияния в мире, если только сама Америка не откажется от ценностей, за которые выступает. Об этом в своей прощальной речи, произнесенной в Чикаго, заявил действующий президент США Барак Обама, которого 20-го января сменит во главе Америки новоизбранный президент Дональд Трамп.

Речь имела примирительный характер, значительное внимание в ней было уделено необходимости объединения страны, расколотой после чрезвычайно напряженных выборов.

«Демократия не требует одинаковости. Наши основатели спорили и достигали компромиссов, и ожидали, что мы будем поступать так же. Но они знали, что наша демократия опирается на базовое ощущение солидарности – идею, что несмотря на все наши внешние различия, мы имеем общую судьбу; мы достигаем успеха или же проигрываем все вместе», – подчеркнул Обама.

«Несмотря на то, откуда мы, мы должны прилагать больших усилий. Надо начинать с мыслью, что каждый наш соотечественник любит эту страну так же, как и мы, что они ценят тяжелый труд и семью так же, как мы, что их дети наполнены тем же интересом и такими же надеждами, и заслуживают любви так же, как наши собственные», – подчеркнул президент США.

Обама сосредоточил внимание на том, что избирательное отношение к информации со стороны американцев, согласно их политическим предпочтениям, отделяет их от осознания реальности.

«Многим из нас стало проще спрятаться в собственный пузырь, будь то в своей общине или на университетском кампусе (в колледжах США господствует преимущественно либеральная идеология, а студенты американских вузов стали движущей силой протестов после избрания президентом Трампа – КР), или церквях (христианская-евангелистская община США преимущественно поддержала Трампа – КР), или в выборочно выстроенных лентах новостей социальных сетей, где нас окружают люди, подобные нам внешне, разделяющие те же политические взгляды, как и мы, и никогда не бросающие вызов нашим умозаключениям. Подъем откровенной политизированности во всем, увеличение экономической и региональной стратификации, раскол в СМИ, каждое из которых работает на специфическую аудиторию – из-за всего этого раздор кажется естественным, даже неизбежным. А мы настолько комфортно чувствуем себя в своих искусственных пузырях, что начинаем воспринимать только ту информацию, правдивую или нет, которая соответствует нашим уже сложившимся мнениям, вместо того, чтобы строить наши мнения на фактах», – рассказал Обама о расколе в обществе США.

«Этот тренд угрожает нашей демократии. Политика – это битва идей; в ходе здоровой дискуссии мы формулируем различные приоритеты и пути их достижения. Но если мы не будем опираться на общую платформу фактов, если не будем готовы воспринимать новую информацию и признавать аргументы наших оппонентов, если не будем отдавать должное науке и логике, то мы и в дальнейшем будем говорить друг к другу, а не друг с другом, то не будет ни базовых принципов, с которыми мы все согласны, ни компромиссов», – отметил президент США.

Обама также подчеркнул необходимость преодоления социального неравенства, обеспечения доступа к образованию и социальных гарантий для граждан.