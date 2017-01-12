Пока на фронте установилось относительное перемирие, в оккупации продолжается обучение и набор детей в военных училищах и лицеях. На смену боевикам в Донецке готовят сотни вчерашних школьников, которые проходят военную и идеологическую подготовку в специальных заведениях, живя в казармах. Какие именно заведения оккупантов набирают для фронта детей и по каким направлениям их готовят – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

Создана мощная система, которая воспитывает детей в духе идеалов «русского мира» и ненависти ко всему украинскому

В группировке «ДНР» создана мощная система так называемого «военно-патриотического» воспитания молодежи, которая воспитывает детей в духе идеалов «русского мира» и ненависти ко всему украинскому. Работа эта проводится на всех уровнях образовательного процесса. Однако существует ряд заведений, которые целенаправленно готовят новые кадры для военных структур группировки и фронтов.

К их числу относится лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового, который сейчас находится под юрисдикцией так называемого «министерства обороны» группировки «ДНР». В лицей зачисляют юношей после 9-го класса, готовя кадры для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований.

Детей обеспечивают питанием, новой формой и активно воспитывают в духе «антифашизма»

Надо сказать, что на подобного рода военные образовательные учреждения средства действительно выделяются – даже в сравнении с уже сформированными военными частями, где зачастую не хватает необходимого. Детей же обеспечивают питанием, новой формой и активно воспитывают в духе «антифашизма», то и дело приглашая ветеранов Второй мировой и проводя параллели между вермахтом и ВСУ.

Здесь же проводятся балы лицеистов, одетых в белую форму с ремнями георгиевской расцветки и советской звездой на пряжке. С осени 2016-го лицей был реорганизован путем присоединения к еще одному военно-образовательному учреждению – «Донецкому высшему общевойсковому командному училищу» («ДонВОКУ»).

«Часть молодежи уже практикуется на блокпостах по особо памятным дням»

Так называемое «ДонВОКУ» – это следующая ступень в идеологической обработке молодежи группировки «ДНР». Курсантов этого училища в последнее время можно встретить в большом количестве по всему Донецку, и их число только растет. Что неудивительно, так как для местных это что-то вроде Суворовского училища, и поступить в «ДонВОКУ» пытаются даже из группировки «ЛНР».

Здесь готовят кадры для будущего командного состава боевиков по четырем направлениям: разведка, танковые войска, пехота и отделение замполитов

К тому же здесь готовят кадры для будущего командного состава боевиков по четырем направлениям: разведка, танковые войска, пехота и отделение замполитов. На сегодняшний день выплачивается денежное пособие в размере около полутора тысяч рублей. А по завершении обучения выпускники получают звание лейтенанта. Идеологическая обработка здесь уже на порядок выше, так как речь идет о тех, кто в будущем сам станет обрабатывать новых новобранцев для борьбы с мифическим «украинским нацизмом».

Наконец, одним из наиболее закрытых является и так называемая «академия министерства внутренних дел» группировки «ДНР», которая расположилась в «отжатом» корпусе бывшего Университета информатики и искусственного интеллекта. Здесь, кроме будущих прокуроров и полицейских, готовят и кадры для так называемого «МГБ ДНР». Учатся здесь по протекции от тех, кто уже занимает серьезные должности в группировке «ДНР».

В «академии» готовят не просто руководящие кадры для всей полицейской системы, но и обучают методам допроса и получения информации. Что гарантирует приход новой смены тем, кому сейчас по 17-20 лет. Часть молодежи отсюда уже практикуется на блокпостах по особо памятным дням, когда в группировке «ДНР» особенно ждут приезда украинских диверсантов и шпионов. В таких случаях опытным чекистам помогают вчерашние дети.

Станислав Васин, донецкий блогер

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