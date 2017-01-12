Крымский бюджет – 2017: иллюзия роста

Специально для Крым.Реалии

Принятый на последней неделе ушедшего года крымский бюджет станет для подконтрольных России чиновников и медиа предметом гордости и объектом пропаганды. Заложенные в него показатели должны будут продемонстрировать и простым крымчанам, и критикам во всем мире, что полуостров богат как никогда, и, следовательно, – власть справляется со своими обязанностями на «отлично». Но так ли все радужно на самом деле?

Сколько денег в крымском бюджете?

Если смотреть на ситуацию через рублевую «призму», она кажется впечатляющей. В 2014 году доходы «Республики Крым» составляли 80,2 миллиардов рублей, в 2015-м – 103,5 миллиардов рублей, в 2016-м – 108,9 миллиардов рублей.

Важно, что в последние два года бюджет Крыма постоянно пересматривали в сторону увеличения не только в конце, но и в середине финансового периода. Первоначально в 2015 году планировали получить 66,5 миллиардов рублей, а в результате получили на 56% больше, в 2016 году исходная цифра составила 67,4 миллиардов рублей, итоговая выросла уже на 61%. В общем, и озвученные 131,7 миллиардов рублей доходов в 2017 году – не окончательный показатель, это число может вырасти. Но означает ли это, что в бюджете стало больше денег?

На самом деле, оценивать рублевый рост доходов без привязки к курсу доллара – бессмысленное занятие. В 2008 году в Зимбабве была напечатана купюра в 100 триллионов – можете себе представить объем тамошнего бюджета в национальной валюте. А в долларах США – немногим более 150 тысяч. Поэтому со следующего года страна перешла в расчетах на американскую валюту.

С этой точки зрения, в Крыму далеко не все так радужно. Средневзвешенный курс доллара в 2014 году составил 38,5 рублей, в 2015-м – 61 рубль, в 2016-м – 67 рублей, в январе 2017-го – 60 рублей. В пересчете на «твердую валюту» доходы Крыма в 2014 году составили 2 миллиарда долларов, в 2015-м – 1,7 миллиарда, в 2016-м – 1,6 миллиарда долларов. На весь 2017 год прогнозировать бессмысленно, но на сегодняшний день этот показатель составляет 2,2 миллиарда долларов США.

Таким образом, постоянного увеличения крымского бюджета едва хватает на покрытие убытков от падения курса рубля.

Постоянного увеличения крымского бюджета едва хватает на покрытие убытков от падения курса рубля

Если считать в долларовом эквиваленте, то доходы полуострова за минувшие три года так и не выросли. Если же курс рубля вновь упадет, Крым может оказаться в ситуации худшей, нежели в 2014 году. А с учетом того, что потребительские цены с декабря 2015 года по декабрь 2016 года увеличились на 7,5%, картинка выходит и вовсе безрадостная.

Россия вновь поможет?

Разумеется, да. Во-первых, 74,5% всех доходов крымского бюджета (98 миллиардов рублей) составят вливания из бюджета федерального. За последние три года примерно три четверти республиканских денег приходили из Москвы. Напомню, что при украинском суверенитете над Крымом полуостров самостоятельно зарабатывал до половины всех средств. А во-вторых, еще почти 100 миллиардов рублей придут в Крым из центра по другим каналам.

Примечательно, что в расчете субсидий на одного жителя Крым лидирует среди регионов, которые Россия считает своими. Если в целом по Федерации на каждого россиянина приходится по 5,2 тысяч рублей, а на каждого жителя очень специфической Чечни – вдвое больше – 11,8 тысяч, то каждому крымчанину перепадет аж 83,5 тысяч рублей. Больше Россия тратит лишь на Южную Осетию – по 136,5 тысяч. Интересно, что Абхазия получает по 24,8 тысяч рублей на человека – больше Чечни, но меньше Крыма.

Таким образом, каждая из трех оккупированных/аннексированных территорий обходится Кремлю дороже даже самого бедного «природного» российского региона.

Что ж, такова плата за лояльность.

Каждая из оккупированных территорий обходится Кремлю дороже даже самого бедного «природного» российского региона

В тактическом смысле крымчане, разумеется, выигрывают – все промахи и растраты местной власти компенсирует Москва. Но стратегически они находятся на краю бездны. В 2017 году исчерпывается Резервный фонд (а Фонд национального благосостояния нужен для обслуживания внешних долгов), и что станет с Крымом, когда у России закончатся деньги – не знает никто. Понятно, что полуострову-символу будут помогать до последнего, забирая у центральных областей, но рано или поздно прозвучит лозунг «хватит кормить Крым». После этого каждый регион будет сам за себя. И если ты зарабатываешь лишь 25% того, что тратишь, вряд ли тебе удастся долго пробыть на плаву.

Но готов ли Симферополь к такому повороту – вопрос риторический.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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