Избранный президент США Дональд Трамп 11 января провел первую за последние 6 месяцев пресс-конференцию. От него ожидали несколько важных заявлений:

о компромате, который якобы может быть на него о иностранных секретных служб

вмешательстве "российских хакеров" в избирательную кампанию президента США

о своей политике в отношении России

о том, были ли у кого-то из членов его команды контакты с Кремлем

своем бизнесе и о том, каким именно образом он отойдет от управления делами.

Компромат

Трамп начал с заявления по поводу фейковых новостей и скандала с публикацией "компромата", который якобы имеется на него у иностранных спецслужб. Информацию о "компромате" первым опубликовал CNN, а интернет-ресурс BuzzFeed выложил 35-страничный документ полностью.

И Дональд Трамп, и вице-президент Майкл Пенс четко заявили, что "доклад о компромате – ни на чем не основанная фальшивка".

Ничего из того, что там написано, никогда не происходило

"Я уважаю журналистов и свободу прессы, но некоторые новостные организации повели себя настолько непрофессионально, что я не буду говорить, что я о них думаю", – заявил Трамп в своем стиле.

"Я прочитал то, что там было написано, и могу сказать, что это абсолютный позор", – сказал Трамп. Доклад, по его словам, был сфабрикован "нашими политическими противниками": "Ничего из того, что там написано, никогда не происходило".

"Со свободой всегда связана ответственность", – заявил Пенс. По его словам, фальшивку о компромате получили многие газеты и телекомпании, но лишь CNN решилась сообщить о документе, что было связано с "политическими предубеждениями" руководства компании в отношении Трампа.

"Американцы устали от такого подхода новостных агентств", – заявил Пенс.

Трамп со своей стороны заявил, что всегда советовал своим сотрудникам остерегаться скрытых камер, и знает, что они широко применяются в России. И он, по его словам, всегда помнил о том, что его могут тайно снимать, когда был в деловых поездках в России. Именно по этой причине, по его словам, описанного компромата на него быть не может:

"Всегда думайте о том, как вы себя ведете, иначе вас покажут в вечерних новостях", – заметил он.

О СМИ, которые опубликовали "компромат"

"BuzzFeed – "куча мусора", и они ответят за то, что сделали". Они могут начать с извинений".

Отношения с Кремлем

Россия будет гораздо больше уважать нашу страну, когда я буду у власти

"Отношения с Россией у нас сегодня ужасные. Так что если Владимир Путин хорошо относится к Дональду Трампу – я считаю это преимуществом", – заявил Трамп. – "Россия будет гораздо больше уважать нашу страну, когда я буду у власти. Также как Китай, Япония и другие страны, которые не уважали нас при предыдущем президенте США. Кнопки "перезагрузки" (ее Хиллари Клинтон в свое время подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову, когда была госсекретарем США – НВ) не будет. Хотя я надеюсь, что мы поладим с Путиным"

О хакерах:

Трамп согласился с докладом разведывательных ведомств США о причастности России к хакерским атакам во время выборов в Америке. Но заявил, что "Хакерские атаки на нас проводили не только россияне, но также Китай и другие страны. США взламывают все, кто только могут. Представители Демократической партии просто напрашивались на то, чтобы их взломали".

Он пообещал, что страна, когда он станет президентом, будет защищена от подобных нападений.

"У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту", – подчеркнул он.

Трамп добавил, что Республиканская партия тоже подвергалась попыткам взлома во время выборов, но сумела отразить атаки. "Но Национальный комитет Демократической партии был совершенно беззащитен против хакеров", – считает Трамп.

О стене с Мексикой:

"Стена будет построена, мы начнем это в ближайший год-полтора", – пообещал Трамп.

Obamacare

"Я считаю, что это полный провал", – заявил Трамп о реформе здравоохранения в США, которая была предложена его предшественником Бараком Обамой.

"Obamacare – это проблема Демократической партии, и, когда мы придем к власти, мы собираемся ее заменить – на лучшую и более дешевую систему", – заявил Трамп.

Налоговая декларация

Трамп заявил, что не будет раскрывать детали своей налоговой декларации, потому что "это неинтересно народу США", а интересно только репортерам.

Бизнес

Трамп ожидаемо заявил, что уходит со всех постов в своих компаниях. Одновременно от управления его бизнесом уходит его дочь Иванка Трамп, чей муж Джаред Кушнер будет советником Трампа в Белом доме.

Все управление бизнесом Трамп передает двум своим сыновьям Дону и Эрику.

Трамп также объявил, что во время его правления в его трастовом фонде не будет заключена ни одна сделка с иностранными партнерами, чтобы это не было расценено как коррупция. Все подарки, которые иностранные партнеры будут делать представителям его корпорации, будут прямо отправляться в Национальное казначейство и "служить американскому народу" – с той же целью.