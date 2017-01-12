Крымские газеты пишут о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, о том, кто виноват в некачественном ремонте центра Симферополя, а также призывают власти перестать преследовать крымских татар за «экстравагантные взгляды».

«Крымская правда» в статье «Все тарифы республики» рассказывает о новых тарифах, по которым крымчанам придется платить с 1 февраля за использованные в январе свет, воду, газ и отопление. По информации издания, с 1 января все коммунальные услуги подорожали в среднем на 15%. Но при этом стоимость их – самая низкая, в сравнении с соседними регионами Южного федерального округа.

С 1 января все коммунальные услуги в Крыму подорожали в среднем на 15%

«А для тех, кто продолжает сравнивать с Украиной, то и с ней тоже: к примеру, в Херсоне платить за кубометр газа пока (подорожание там запланировано с 1 марта) надо 6,9 гривны – 15,4 рубля, а у нас – 3,9 рубля. А еще положительный момент, что хоть и будут тарифы повышаться, но – плавно», – пишет издание.

Газета напоминает, что газ подорожал примерно на 10%, за кубометр в пределах объема потребления до 3500 кубов газа в год платить придется из расчета 3,919 рубля за кубометр. За каждый кубометр, использованный свыше, – по 8,104 рубля. Применение розничных цен осуществляется в зависимости от использования объема, зафиксированного на лицевых счетах потребителя: на начало года всем устанавливается первая ценовая категория (до 3500 м3), за объем газа, потребленного в год свыше этого, применяется вторая категория. Электроэнергия подорожала примерно на 15%, но только для тех, кто потребляет менее 600 кВт/ч. Те, кто свыше, по-прежнему, платят по 4,95 рубля за кВт/ч.

Газета отмечает, что вновь все коммунальные услуги подорожают с 1 июля, а услуги водоснабжения и водоотведения в отдельных регионах, где тариф на них не достиг экономически обоснованного, подорожают еще и с 1 октября.

«Крымская газета» в публикации «Положили «по-честному» сообщает о том, кто виноват в некачественном ремонте центра Симферополя. По словам главы администрации города Геннадия Бахарева, просчеты при реконструкции центральных улиц возникли из-за спешки. Поэтому устранение всех дефектов будет проводиться за счет исполнителя – ООО «Крым-Девелопмент».

Кто делал, тот и виноват, а делал у нас подрядчик

«Естественно, кто делал, тот и виноват, а делал у нас подрядчик. Могу сказать, что с нашей стороны, как контролирующей организации, расчет за данные работы не проведен. Всего 60 процентов оплачено. Направлены претензии, есть гарантийные письма со стороны подрядчика о том, что все, что выявил наш стройнадзор, будет исправлено», – заявил Бахарев.

Он не исключил, что в случае некачественного исправления огрехов в отношении исполнителя работ будут применены штрафы.

«Мне объяснили, что существуют добавки, которые позволяют работать и в морозное время, но они не сработали. То, что видел лично я, – провалы плитки, стреляющая проводка – это никуда не годится, могу сказать точно. Меры мы примем, сейчас посмотрим, насколько качественно они исправят, а потом уже будем применять жесткие штрафные санкции», – пригрозил Бахарев.

Газета «Голос Крыма» в публикации «Заряд на успех» подводит итоги 2016 года и строит планы на 2017-й. Издание, в частности, отмечает, что «крымскотатарское население многие десятилетия занималось исключительно мирным созидательным трудом, его приоритеты – земля, семья, работа».

Крымскотатарское население многие десятилетия занималось исключительно мирным созидательным трудом

«К этому стремятся и представители других народов, проживающих в Крыму. Не зря наш полуостров начинают признавать одним из безопасных курортов. В этой связи, не было бы правильным, используя опыт амнистии, исключить различные преследования за некогда экстравагантные взгляды и строить в Крыму страну благоденствия?» – пишет газета.

Крымскотатарский народ, по мнению «Голоса Крыма», обладает колоссальным опытом выживания. «Народ-экстремал не раз восставал из небытия, улучшая свои качественные показатели. У нас имеется генетическая память, которая призывает двигаться в поступательном направлении. В этой связи людям доверия необходимо определять цель и концентрировать усилия, а народ сам займет все ниши. Мы должны вступить в 2017 год с зарядом на успех. Определив свои идеалы, постоянно двигаться к ним», – добавляет еженедельник.