Собачья жизнь Севастополя

Специально для Крым.Реалии

Среди «радостей», которые наряду с повышением тарифов и стоимости проезда настигли севастопольцев в новом году, оказалась обязательная регистрация собак. Российские власти Севастополя также рекомендуют регистрировать кошек. Горожан ждут новые очереди.

Постановление № 413-ПП «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Севастополе» приняло 21 мая 2015 года еще правительством адмирала Меняйло. В тексте, в частности, говорится: «Регистрация кошек осуществляется по желанию их владельцев. Собаки подлежат обязательной регистрации в течение десяти дней с момента их приобретения».

Регистрация животных осуществляется в возрасте от трех месяцев и старше и производится государственной ветеринарной службой Севастополя. После проведения регистрации специалисты госветслужбы должны ознакомить владельца под личную подпись с требованиями «Правил содержания собак и кошек в городе Севастополе».

Расходы по регистрации домашних животных несут их владельцы. При регистрации собаке (кошке) присваивается регистрационный номер с выдачей регистрационного удостоверения и жетона, уточняются данные о животном, личные данные его владельца.

Если граждане таки решат регистрировать собак и кошек – километровые очереди гарантированно обеспечены

На данный момент в Севастополе всего 4 государственных ветеринарных пункта, которые имеют право регистрировать домашних питомцев: 1 расположен в Нахимовском районе, 1 – на Северной стороне города, по одному в селах Орлиное и Терновка. Таким образом на Ленинский, Гагаринский, Балаклавский и Нахимовский районы города – приблизительно на 400 тысяч населения – приходится всего один ветпункт на ул. Могилевской, 16. Если граждане таки решат регистрировать собак и кошек – километровые очереди гарантированно обеспечены.

В новом для севастопольцев своде есть ряд примечательных пунктов. В частности, отмечено, что в квартирах допускается содержание не более четырех собак или кошек, а в общежитиях – максимум двоих, и то с согласия соседей.

Что касается частных домов, то, во-первых, содержать собак можно, только если участок изолирован, – то есть если забор выступает гарантией того, что пес не вырвется, или если собака сидит на привязи. Кроме того, у входа в дом должна быть предупреждающая табличка.

Правила выгула собак также прописаны в законе. Например, выгуливать животных весом больше двух килограммов могут только граждане старше 14 лет. При этом собака может быть без намордника, только если прогулка происходит в безопасном для окружающих, специально отведенном месте. Агрессивных собак можно выгуливать исключительно на коротком – до одного метра – поводке. Если собаку нужно перевезти на общественном транспорте, намордник обязателен.

Под новый год российское правительство Севастополя напомнило горожанам о начинающейся с 1 января 2017-го обязательной регистрации домашних животных как о «необходимой и важной процедуре». После закончившихся в воскресенье «новогодних каникул» она должна проводиться уже несколько дней, но о результатах пока не известно, ведь кампания информирования населения была достаточно слабой. И, самое главное, никаких страшилок не было.

База для налогообложения

Об обязательной регистрации некоторых видов домашних животных упоминается в нескольких российских законодательных актах, среди которых Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979 – I «О ветеринарии» и Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 22.04.2016 г. N 161 «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету». В последнем документе при внимательном изучении удивят пункты о регистрации, например, кроликов, кур и, особенно, рыб и иных водных животных.

До регистрации птиц и рыб пока руки у властей не дошли, а вот «собачьей темой» российские законодатели озабочены уже давно

До регистрации этих домашних животных, птиц и рыб пока руки у властей не дошли, а вот «собачьей темой» российские законодатели озабочены уже давно. Например, в 2012 году идею введения налога на домашних животных обсуждали на экспертном круглом столе в «Справедливой России». Налоговики на том совещании отметили, что непонятно откуда налоговые органы будут получать информацию о наличии у гражданина животного. Для примера: налог на недвижимость и транспортные средства исчисляются на основании данных регистрирующих органов.

И вот, в декабре 2014 года, Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект нового базового закона об ответственном обращении к домашним животным. Депутаты предложили дополнить Налоговый кодекс новой главой – «Налог с владельцев животных». В качестве объекта налогообложения фигурирует «собака домашняя», а налогоплательщиками являются организации и физические лица, являющиеся собственниками этих животных. Налоговую ставку петербургские парламентарии определяют в размере 1 тыс. рублей за каждое животное в год, она одинакова и для физических лиц, и для организаций. А вот содержание кастрированных животных, по идее авторов законопроекта, обойдется в 10 раз меньше и составит 100 рублей.

Законопроект в Госдуме прошел только первое чтение. Во втором чтении его готовились принять в 2016 году, но что-то не срослось. Возможно, решили сначала создать базу налогообложения в виде реестра домашних питомцев. В настоящее время у наших животных есть единственный документ – ветеринарный паспорт, который является неким добровольным документом.

Севастопольская инициатива укладывается в общую политику российских властей – надо наполнять бюджет, а для этого любые налоги хороши

Эксперты отмечают, что если уж и принимать такой закон, то его введение в действие должно быть отсрочено лет на 6-7, чтобы кто не может платить, либо не заводил собаку, либо нашел питомцу новых хозяев. В этой связи севастопольская инициатива вполне укладывается в общую политику российских властей – надо наполнять бюджет, а для этого любые налоги хороши.

А как там, «за бугром»?

В некоторых странах Западной Европы домашние животные, в частности именно собаки, облагаются налогами. Сумма регулярной мзды варьируется от символических 15 евро в Испании до 600 евро в Германии за собаку «опасной» породы. И хотя законопослушные граждане развитых стран беспрекословно развязывают свои толстые кошельки, чтобы заплатить выкуп за верного друга, недовольных подобными поборами и у них немало. Иностранные сообщества любителей животных в интернете пестрят возмущенными возгласами и призывами собрать подписи в поддержку снижения суммы налога.

В Норвегии владельцы собак платят тем больше, чем длиннее их пес. В Швеции величина налога, напротив, зависит от роста собаки

При определении суммы налога на собак в разных странах ориентируются на разные критерии. Например, в Норвегии владельцы собак платят тем больше, чем длиннее их пес. Именно поэтому в этой стране широко распространены миниатюрные животные, затраты на которых оказываются достаточно низкими. В Швеции величина налога, напротив, зависит от роста собаки. Чтобы платить меньше, шведы выбирают длинных, но невысоких животных. Неудивительно, что в их стране столь высоким спросом пользуются таксы и другие коротколапые собаки.

В Австрии владельцам собак приходится платить по 725 евро за каждого щенка и оформлять специальные страховые полисы. Если пес нападет на кого-нибудь, компенсация будет выплачена из суммы страховки.

Интересно, что, хотя европейцы считаются законопослушными гражданами, многие из них скрывают своих животных, чтобы не платить налоги. У налоговой инспекции есть даже особые способы борьбы с неплательщиками: они используют запись разных версий лая возле домов, чтобы услышать, не раздается ли из-за двери ответный лай. Каждый, кто уклоняется от уплаты налогов на животных, столкнется с серьезным наказанием: например, австрийцу придется заплатить штраф 3500 евро.

Что дальше?

Как уже упоминалось, законы об ответственном обращении с домашними животными и о налогообложении их содержания обсуждаются в России достаточно давно. Еще в 2011 году депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал сомнение относительно возможности реализовать эти предложения: «Обязательная регистрация и чипирование мне представляются малореальными с чисто технической точки зрения, так же, как и предложение об ограничении торговли животными, потому что это невозможно контролировать. Кроме того, как только будет введен новый налог, я уверен, что это вызовет массовое недовольство граждан и спровоцирует еще больший выброс домашних животных на улицу».

Стоит учитывать, что если подобный налог будет введен, то владельцы собак будут требовать, как минимум, оборудованных мест для их выгула, специальных контейнеров для сбора экскрементов животных и контроля целевого использования уплаченных средств.

В России есть расхожая поговорка: «Строгость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения». В этой связи стоит ожидать массового саботажа гражданами регистрации собак.

К слову сказать, контроль за исполнением «Правил содержания собак и кошек в городе Севастополе» возложен на уполномоченные органы правительства Севастополя, органы регионального государственного ветеринарного надзора, органы регионального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Они контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, проводят разъяснительную работу и т.п. За обязательную регистрацию животных отвечают только их владельцы.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель

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