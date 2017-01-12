Спецслужбы Кыргызстана начали изучать фейсбук на предмет критики в адрес президента страны. Итог: 11 граждан Кыргызстана уже получили предупреждения от Госкомитета национальной безопасности, а профили еще нескольких десятков юзеров чекисты пока изучают. Кто попал в "черный список" спецслужб и по чьей инициативе киргизские чекисты начали бороться с интернет-угрозами имиджу президента?

Инициатива проверки блогеров принадлежала депутату парламента Кыргызстана Ирине Карамушкиной. В фейсбук, так же, как все остальные депутаты парламента, Карамушкина заходит с помощью мобильного интернета: "У нас на работе заблокированы социальные сети", – объясняет народная избранница. И таких же строгих правил, считает она, не хватает и в виртуальной реальности.

Оскорблять любого гражданина – плохо. А президента почему-то можно?

"Все согласятся, что оскорблять любого гражданина – плохо. Это наказывается, за это есть административное наказание. А президента почему-то можно?" – недовольна Карамушкина.

Список блогеров, которые якобы оскорбляют главу государства в фейсбуке, депутату отправила одна из избирательниц. Все имена Карамушкина передала в Национальный комитет госбезопасности, откуда ей очень быстро ответили: по факту размещения негативных публикаций в адрес президента установлены 10 пользователей социальной сети. Все они, по данным киргизских чекистов, живут за границей.

Одна из тех, чья фамилия упоминается в записке спецслужб – Савринса Сыргатаева. Глава фермерского хозяйства живет в Джалал-Абадской области на юге Кыргызстана, за границу не ездит и в фейсбуке, как уверяет, никогда ничего критического о президенте не писала.

"Некоторые выкладывают разные карикатуры, высмеивающие Атамбаева, но я, наоборот, писала под ними в комментариях, что нельзя так издеваться над главой государства, – говорит Сыргатаева. – Раз мы его выбрали, мы должны уважать его".

С Сыргатаевой, по ее словам, спецслужбы еще не связывались. Но 11 ее земляков уже вызвали на допрос в Джалал-Абадской области: всем им сделали предупреждение за посты в фейсбуке.

Почему они взяли самых слабых? Они боятся активистов. Взяли тех, которые боятся

"Представьте этих людей, чьи никнеймы появились в сети. Понятно, что их родственники уже боятся последствий, и они сами тоже боятся, – говорит медиаэксперт Гульнура Торалиева. – Почему они взяли самых слабых? Они боятся активистов. Взяли тех, которые боятся".



Многие из тех блогеров, кому спецслужбы вынесли предупреждения, использовали в соцсетях реальные имена, и найти их не представляло труда. Тех, у кого вместо имени и фамилии были никнеймы, искали по IP-адресам.

"Задача сводится практически к подсовыванию ссылки этому пользователю, – объясняет Антон Кирсанов, специалист по информационной безопасности. – Соответственно, на сервере сохраняется ссылка: с какого IP-адреса он открыл. Достаточно того, что пользователь просто не выполняет минимальные требования безопасности".

Пользователь Айнура Белековна тоже попала в список Госкомитета безопасности. Давать интервью она не хочет. В переписке объясняет: боится быть задержанной за свои оппозиционные публикации.



Все эти инициативы создают самоцензуру. А это страшнее, чем цензура

"В нашей стране люди не понимают, что случилось что-то страшное. На самом деле, запрос депутата в ГКНБ – абсурдный и опасный прецедент, который угрожает свободе слова, – подчеркивает Гульнура Торалиева. – Все эти инициативы, в конце концов, создают самоцензуру. А самоцензура – это страшнее, чем цензура. Я боюсь, что уровень цензуры очень быстро растет. Каждый думает, что написать, как сказать".

В ГКНБ говорят, что спецслужбы "работают" над определением личностей еще 35 пользователей фейсбука. Но, судя уже по опубликованному "черному списку", попасть в их число может практически каждый житель Кыргызстана, использующий социальные сети.