Фейки, пропаганда, а зачастую и откровенная ложь – все это можно встретить в​ новостных потоках. Способы манипуляции информацией изменяются и эволюционируют, но есть несколько критериев, по которым можно отличить правдивую и сбалансированную информацию от манипулятивной. Вот некоторые из них.

Шокирующая информация

Людям с недостаточным уровнем медиаграмотности нужно обращать внимание на информацию, которая носит шокирующий, скандальный, пугающий характер. Такую, которая играет на основных эмоциях человека. Скорее всего, вы имеете дело с дезинформацией, когда имеет место излишне нагнетание, очернение ситуации, человека, организации. Приводятся ужасающие факты, в которые трудно поверить, при этом подается это как истина – без подтверждения из независимых источников.

Контраверсийность

Когда речь идет о каком-либо конфликте, нужно обращать внимание, представлены ли разные точки зрения. Зачастую сам журналист или ведущий явно проявляет симпатию к одной из сторон и антипатию – к другой. Эксперты, которые комментируют ситуацию, поддерживают одну и ту же точку зрения. Не представлена точка зрения человека или стороны, которую обвиняют в чем-либо.

Источники

Когда речь идет о сенсации, нужно понимать, достаточно ли четко указаны источники информации, насколько они надежны и четко ли идентифицированы. В случае, если источник недостаточно надежен или только один, это должно быть отдельно указано.

Тональность

Вероятность фейка велика, когда тон подачи информации или ее комментирования эмоционален и тенденциозен.