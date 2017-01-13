Российского телеканала «Дождь» больше не будет в кабельной сетке украинцев ‒ у провайдеров есть месяц на то, чтобы найти замену. Ключевая претензия от регулятора ‒ медиа систематически нарушало украинское законодательство, в частности в «крымском вопросе». Руководство «Дождя» на это отвечает, что российские законы для медиа – приоритетные. И хотя количество запрещенных российских каналов растет, борьба за внимание и убеждения украинцев не прекращается.

​

Российский телеканал «Дождь» систематически нарушал украинские законы, решение об исключении его из перечня разрешенных в Украине принимали около года. Об этом рассказал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

«В сюжетах использовались карты Российской Федерации в различных передачах телеканала, где Крым был отмечен как территория России. И это были передачи информационно-аналитические, как правило, и другие. Журналисты «Дождя» посещали Крым, нарушая украинское законодательство. На самом деле, нужно получать разрешение украинского государства, соответствующих органов, в том числе Министерства информационной политики, чтобы попасть в Крым», ‒ рассказывает он.

Отдельный вопрос ‒ демонстрация коммерческой рекламы телеканалом. Это противоречит правилам, говорит Костинский, ведь Россия не ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Год назад для «Дождя» сделали исключение: сообщили ему о нарушениях и по просьбе руководства предоставили два месяца на исправление нарушений. Впрочем, говорит Костинский, ничего не изменилось.

«К сожалению, за весь год мы не получили для адаптации ни одной версии «Дождя», чтобы позволить ей вещать на территории Украины», ‒ говорит член Нацсовета.

«Дождь»: очень жаль, что Нацсовет принял такое решение

О запрете телеканала «Дождь» сообщила пресс-служба Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

На просьбу Радіо Свобода прокомментировать решение, «Дождь» процитировал слова генерального директора Натальи Синдеевой.

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», ‒ сказала она.

В обнародованном на сайте заявлении телеканал, в первую очередь, комментирует вопросы рекламы. По словам Синдеевой, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание «Дождя» осуществлялось через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. И Нацсовету якобы об этом сообщили в августе, после чего канал больше не получал претензий.

Что же касается освещения «крымского вопроса», «Дождь» комментировал лаконично.

«Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», ‒ сказала генеральный директор.

Такое объяснение не удовлетворяет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

«Мы же не запрещаем телеканалу «Дождь» работать по российскому законодательству на территории Российской Федерации. То есть, телеканалу «Дождь» надо для себя выбрать: или оно работает по российскому законодательству, или оно уважает и соблюдает законодательство Украины, где работает, а также международное право, согласно которому Крым является территорией Украины», ‒ говорит Сергей Костинский, член регулятора.

Россия называет решение «цензурой». Украина не согласна

На запрет «Дождя» отреагировали и российские чиновники. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала проинформировать об этом ОБСЕ и назвала решение «цензурой».

«Честно говоря, это акт цензуры официального Киева, который можно назвать парадоксальным», ‒ сказала она.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «деструктивная линия украинской стороны продолжается».

Если «Дождь» называет Крым частью России, он однозначно не может быть частью кабельных сетей Украины

«Это не цензура, а требование Нацсовета выполнять украинское законодательство, в частности, что касается территориальной целостности, – говорит медиаэксперт Наталья Лигачева. – Если «Дождь» называет Крым частью России ‒ для меня однозначно, что он не может быть частью кабельных сетей. Вы представляете, чтобы в США был в кабельной сетке канал, который бы приписывал один из штатов, скажем, Мексике?» ‒ говорит она.

На Новый год в Черноморске выключили украинские вместо российских каналов

«Дождь» закономерно убрали из сетки вещания, хотя это стоило сделать еще раньше, убеждена активистка из Черноморска Евгения Завалий. На Новый год в ее родном городе и вблизи него вдруг исчезли все украинские каналы, а вместо них появились российские, в том числе «Дождь». Это произошло из-за сговора провайдеров, считает она.

Там не только, что Крым является «территорией России» – постоянно какая-то пропаганда

Целую неделю Завалий с единомышленниками пыталась исправить ситуацию. Только после многочисленных обращений в СБУ, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и бесед с провайдерами это удалось.

«Мы посмотрели с коллегами много этого контента. Там не только, что Крым является «территорией России». Там было интервью с террористами «ЛНР», «ДНР». И много спекулятивных вещей относительно нашего парламента. Постоянно какая-то пропаганда, может и скрытая, но которая действительно действует на подсознание многих граждан», ‒ рассказывает она.

По ее мнению, украинский Нацсовет не должен останавливаться на телеканале «Дождь», а впредь мониторить контент разрешенных к трансляции российских каналов. А также украинских, которые время от времени нарушают законы, говорит Евгения.

За несколько лет Украина ограничила вещание 77 российских телеканалов, рассказывает Костинский. Некоторым из них, как «Дождю» и «Телеклубу», давали время на то, чтобы устранить нарушения. Впрочем, большинство этого не сделали, говорит он.

И сейчас есть примерно семь российских каналов, работающих по украинским законам. Преимущественно, это нейтральные развлекательные или познавательные ресурсы ‒ как «Охотник и рыболовHD» или «Зоопарк».