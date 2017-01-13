Соединенные Штаты будут усиливать армию, наращивать ядерный потенциал и создавать систему кибербезопасности, чтобы говорить со странами-агрессорами, в частности с Россией, с позиции силы. Об этом говорят американские эксперты, комментируя пресс-конференцию новоизбранного президента Дональда Трампа. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп признал, что Россия стоит за хакерскими атаками на американских политиков. В команде политика убеждают: если бы во время аннексии Крыма Россией президентом США был Трамп, реакция Америки была бы тверже. Между тем украинские чиновники надеются, что в своей инаугурационной речи новый президент США таки вспомнит об Украине.

Большинство вопросов журналистов на пресс-конференции Дональда Трампа касалось его возможных связей с Россией и хакерских атак на американских политиков. В ответах новоизбранный президент признал роль России в нарушениях американской кибербезопасности, но вспомнил и о Китае. По словам Трампа, коммунистическая сверхдержава атакует американских граждан в онлайне значительно чаще и успешнее. Создание системы кибербезопасности Трамп назвал очень важной задачей и пообещал, что уже через 90 дней он с командой будет изучать отчет экспертов по этой проблеме.

Комментируя Радіо Свобода пресс-конференцию Трампа, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США и бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что у него нет сомнений, что Трамп будет усиливать армию, в том числе флот и ядерное оружие. Это даст возможность США говорить с Россией и Китаем с позиции силы.

«Во время пресс-конференции много говорили о российских хакерах. Это хорошо, что Дональд Трамп признает, что за хакерскими атаками стоит Россия, и, конечно, приятно слышать обещание, что во времена его президентства Россия будет уважать США больше. Я не знаю, услышит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа, но очень важное заявление уже сделал будущий государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Он заявил: если бы Россия аннексировала Крым при власти администрации Трампа, то реакция США была бы тверже», ‒ сказал Хербст.

Относительно компромата против Трампа, который обнародовало издание BuzzFeed, Хербст считает, что эта история может стать действительно важной, только если в следующие несколько дней разведывательные службы или инсайдеры обнародуют дополнительную информацию о следующем президенте.

«Пока нет достаточно информации, чтобы эта история продолжала быть актуальной. Одним из последствий этой публикации может стать более строгая политика Трампа относительно России, но я не уверен в этом», ‒ заявил Хербст.

По мнению политического аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, Трамп не выглядел убедительным в своих оправданиях.

«Трамп на пресс-конференции выглядел подавленным, зажатым, пристыженным даже. Я думаю, это на него повлияли все эти разговоры о компромате на него и разговоры о возможном импичменте. Это, пожалуй, первый президент, об импичменте которого начали говорить еще до инаугурации. Ничего утешительного или нового для Украины я не услышал. Трамп не думает об Украине, не видит Украину и не беспокоится об Украине. А относительно России ‒ он просто наивный», ‒ заявил эксперт в комментарии Радіо Свобода.

Однако дипломат Богдан Яременко советует не делать из пресс-конференции стратегических выводов. По мнению председателя правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел», пресс-конференция была фактически посвящена возможным связям Трампа с российскими спецслужбами.

«Даже в том, что касалось непосредственно темы связей с Россией или ее спецслужбами, Трамп пытался перевести разговор на другие темы. Все это было для того, чтобы отвлечь внимание от главной проблемы. Поэтому, думаю, не стоит так уж глубоко влезать в тезисы, которые мы услышали от Дональда Трампа относительно каких-то общих вопросов ‒ внешней политики или политики безопасности», ‒ заявил Яременко в эфире Радіо Свобода.

Дипломат считает, что публикацией таких данных нового президента подталкивают к решительному реагированию на действия России, сужают ему возможность маневра во внешней политике.

«Дональд Трамп, выбираясь из одной ловушки ‒ обвинений в сотрудничестве с российскими спецслужбами, или, как ему кажется, из ловушки обвинений в нелегитимности собственного избрания, ‒ попадает в совершенно другую ловушку. Он попадает в ловушку своих конституционных обязанностей реагировать на российские действия на территории США во время президентских выборов. Складывается такое впечатление, что Трампа очень искусно загоняют в коридор, ведущий в одну сторону ‒ в сторону необходимости правильного, активного, решительного реагирования на действия россиян», ‒ заявил Яременко.

Трамп может вспомнить об Украине в своей инаугурационной речи, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы увидим, как будет построена инаугурационная речь новоизбранного президента, и мы рассчитываем, что в ней, кроме внутренней политики, будут слова и о внешней политике. И хочу надеяться, что мы будем иметь более четкое понимание того, как Дональд Трамп видит отношения с Европой, с Россией, с Украиной», ‒ заявила вице-премьер.

Украинцам важно услышать, что Трамп четко осознает те российские угрозы, которые почувствовала и поняла на собственном опыте Украина, отметила Климпуш-Цинцадзе. Однако пока у нее сложилось впечатление, что новоизбранный президент США не хочет на старте портить отношения с Россией и будет пытаться искать взаимопонимание с Путиным.