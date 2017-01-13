Из Ватикана пришла помощь в прифронтовую Марьинку Донецкой области. На деньги, выделенные по программе папы Римского, в городе восстанавливают поврежденные частные дома. 75 человек: пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных получат до конца марта новые окна. Помощь жителям в прифронтовом городе предоставляют несколько международных благотворительных организаций. Уже реализованы проекты по обеспечению жителей продуктами питания, средствами гигиены, топливом. Теперь усилия благотворителей направлены на ремонт разрушенного жилья.