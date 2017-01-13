Пользователи YouTube фиксировали, как автовладельцы нарушают правила дорожного движения в Ялте, последствия реконструкции центральной части Симферополя, а также ужасное состояние крымских дорог.

Пользователь LIVE PETROVSKOGO опубликовал видео, снятое на главных улицах Ялты. После того, как в телевизионных новостях показали борьбу с неправильной парковкой в городе, автор продемонстрировал, как на самом деле выглядит ситуация на дорогах.

«Парковка и остановка запрещены, но никому это сильно не помогает: стоят машины слева, справа, такси», – возмутился пользователь.

Пользователь Юлия опубликовала видео «искрящейся» скамейки на только что отреконструированной улице в центре Симферополя.

«Криворукие орки так нареконструировали центр, что его просто замкнуло со вспышками огня и искр», – говорится в описании к видео.

Пользователь Возрождение Крыма опубликовал видео, снятое в самом центре Симферополя – на проспекте Кирова. Дороги изобилуют ямами после сильных осадков.

«Нам так показалось, дорожные службы совершенно забыли о том, что у них появилось много работы в Симферополе, яма на яме ямой погоняет!» – написал автор ролика.

Пользователь krayller 777 опубликовал видео, на котором показано, в каком ужасном состоянии находится дорога в Белогорск. «Просто не проехать и не пройти», – отметил автор ролика.

Пользователь Весь Крым. опубликовал видео ДТП с участием грузовика, перевозившего строительные материалы. Авария произошла в районе Алушты. На ролике можно увидеть перевернувшееся и вылетевшее в кювет транспортное средство.