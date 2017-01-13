Мировая пресса продолжает комментировать сенатские слушания в Вашингтоне, в частности кандидата на должность государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Также присутствуют публикации о состоянии дел на линии разграничения на Донбассе ‒ несмотря на мирные соглашения и договоренности о прекращении огня, обстрелы и вооруженные столкновения продолжаются. Кроме того, пишут о некотором разочаровании украинцев поведением Брюсселя, который все обещает ‒ и все откладывает ‒ введение безвизового режима для граждан Украины.

Сайт американского Атлантического совета размещает статью бывшего посла США в Киеве Джона Хербста о слушании сенаторами претендента на должность государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Во время процедуры утверждения Тиллерсон прилагал усилия, чтобы убедить скептиков, опасавшихся, что его отношения с российскими лидерами могут перерасти в наивный и слабый подход к Кремлю.

В своем заявлении Тиллерсон подчеркнул необходимость четкой политики в отношении Москвы и что Россия является угрозой, которой союзники США справедливо опасаются. Он раскритиковал Россию за вторжение в Украину и аннексию Крыма. В то же время, он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией, что соответствовало бы национальным интересам США, он отметил, что там, где интересы не совпадают, «мы должны быть твердыми в защите интересов Америки и ее союзников» и «Россия должна отвечать за свои действия».

Если агрессия Москвы в Украине будет продолжаться, невозобновление санкций будет признаком слабости

В статье говорится, что в вопросе Украины Тиллерсон сказал, что слабая западная реакция на аннексию Москвой Крыма в 2014 году поощрила Россию начать военную операцию на украинском востоке.

На вопрос, что США могли сделать в ответ на российскую агрессию, Тиллерсон сказал, что Вашингтон мог бы поощрить Киев перебросить всю свою военную мощь на восток и предоставить Украине оборонительное оружие и своевременную разведывательную информацию.

«Конечно, ответ Тиллерсона не имел отношения к тому, что Соединенные Штаты должны делать сейчас, но он открывает возможность, что администрация Трампа может предоставить Украине более активную поддержку в борьбе с агрессией Кремля, чем ее робкая предшественница», ‒ говорится в статье.

Относительно санкций Тиллерсон был расплывчат. С одной стороны, он назвал санкции «мощным и важным рычагом» против негативного поведения других. С другой стороны, заявил, отражая подход бизнесмена, что «все по своей природе санкции нанесут вред американскому бизнесу».

В итоге, Тиллерсон был за то, чтобы санкции оставались ‒ пока он тщательно не изучит этот вопрос, говорится в статье. «Мы узнаем больше о взглядах администрации Трампа по санкциям в скором времени. Срок определенной части санкций против России за ее агрессию против Украины завершится в марте, если администрация не продлит их. Если агрессия Москвы в Украине будет продолжаться, тогда невозобновление санкций будет признаком слабости», ‒ читаем на сайте Атлантического совета.

Англоязычная газета The Kyiv Post пишет о приближении третьей годовщины начала боевых действий в Украине, а они все еще не утихают полностью.

В статье отмечается, что на новогодние праздники должно было начаться прекращение огня на Донбассе, но последние дни прошлого года и первые дни 2017 года были отмечены постоянными нарушениями перемирия со спорадическими боевыми действиями вдоль линии фронта ‒ от Луганска на севере и пригородов Донецка и дальше до Мариуполя на юге.

Все это насилие имеет место, несмотря на договоренность о прекращении огня с 24 декабря. Наиболее ожесточенные обстрелы и столкновения происходят, как говорит украинская сторона, в индустриальной зоне Авдеевки, в районе Светлодарска и на восточных окрестностях Мариуполя.

Более 400 обстрелов зафиксированы украинской стороной в первые десять дней Нового года. Поддерживаемые Россией боевики обстреливают украинские позиции из автоматического оружия, тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов. Также был обстрел и из ракетных установок залпового огня «Град», которые запрещены минскими мирными соглашениями.

Несмотря на 33 месяца войны, линия разграничения на Донбассе почти не изменилась. Как ожидается, такой она останется и в 2017 году, читаем в статье.

Военные эксперты предполагают, что боевые действия низкой интенсивности будут проходить на фоне попыток обеих сторон усилить свои позиции. Конфликт будет обозначен иногда попытками проникнуть на территории, находящиеся под контролем противника, незначительными боями, обменом артиллерийскими огнем и даже боями с участием бронированной техники, пишет издание.

Брюссельское издание Politico.eu пишет о некотором разочаровании в ЕС из-за постоянного откладывания Брюсселем даты введения безвизового режима для граждан Украины.

В статье приводится пример видео, которое пересмотрели многие украинцы, и в котором собраны кусочки с разных времен, когда президент Петр Порошенко обещал дату введения безвизового режима с ЕС.

«Видео это такое смешное, ведь является таким правдивым», ‒ говорит одна из украинок о датах, которые называл президент Порошенко ‒ с 1 января 2015 года, затем до конца декабря 2015 года, затем не позднее 2016 и др. И далее обещанная дата «безвиза» остается неизвестной.

Для украинцев, пишет издание, безвизовый режим является темой эмоциональной и символической. Представители ЕС пообещали, что вопрос будет в конце концов урегулирован в 2017 году, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал в конце декабря, что украинцы могут получить безвизовый режим в течение нескольких недель.