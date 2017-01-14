Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

Повышение цен под елочку (видео)

Повышение цен под елочку (видео)
пожалуйста, подождите
0:25:52
0:00:00 /0:25:52
Загрузить

Смотреть комментарии

Еще до так называемого «референдума» 2014 года российские чиновники и политики обещали крымчанам, что после аннексии жители полуострова ничего не потеряют. А только получат более высокие зарплаты и пенсии и более высокий уровень жизни. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал старт поставкам как будто более дешевого российского газа на полуостров. Однако крымчане с января 2017 года будут платить за газ, электрику, тепло и воду уже по новым, более высоким тарифам. Какие повышения цен приготовили российские чиновники крымчанам «под новогоднюю елочку» – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гость программы – управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG