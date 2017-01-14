Еще до так называемого «референдума» 2014 года российские чиновники и политики обещали крымчанам, что после аннексии жители полуострова ничего не потеряют. А только получат более высокие зарплаты и пенсии и более высокий уровень жизни. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал старт поставкам как будто более дешевого российского газа на полуостров. Однако крымчане с января 2017 года будут платить за газ, электрику, тепло и воду уже по новым, более высоким тарифам. Какие повышения цен приготовили российские чиновники крымчанам «под новогоднюю елочку» – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гость программы – управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний