Крымские газеты пишут о прогнозах на 2017 год, рассказывают о причинах вспышки чумы свиней в одном из районов полуострова, а также сообщают о деятельности недобросовестных охотничьих клубов в Крыму.

«Крымское время» в первом номере 2017 года делает прогнозы, рассказывая, что ждет крымчан в ближайшие двенадцать месяцев в различных сферах. По информации издания, в 2017-м «на новый уровень» выйдет борьба с дорожными пробками. С конца декабря 2016 года в Симферополе начала работу Служба принудительной эвакуации автотранспорта, припаркованного с нарушением правил дорожного движения. С нового года в Крыму «в полной мере» заработает программа ипотечного кредитования. По словам главы республики Сергея Аксенова, теперь крымчанам будет доступна ипотека всего под 11% годовых. В начале учебного года – 2017 в симферопольском микрорайоне Фонтаны откроется новая школа. А знаменитый Международный детский центр «Артек» станет «гораздо доступнее для российской детворы». С 1 января он перешел на распределение путевок с помощью «Автоматизированной информационной системы».

«Крымский телеграфъ» в статье «АЧС нанесла очередной удар по Крыму» пишет о причинах вспышки чумы свиней в Советском районе полуострова. В начале января в районе установили режим чрезвычайной ситуации. Были проведены подворовые обходы, перепись свиней, перекрыты дороги в опасной зоне, установлены карантинные посты. Уничтожено и утилизировано более 1500 голов свиней. По словам председателя Госкомветеренарии Валерия Иванова, причиной возникновения нового очага африканской чумы свиней стали черные заготовители, у которых селяне могли приобрести зараженные корма. В то же время, жители района обеспокоены нынешним положением дел.

«Настроение у людей не очень хорошее. Особенно страдают те семьи, чьи дети учатся в вузах, а единственным источником дохода семьи были свиноводство», – цитирует еженедельник местную жительницу.

Между тем, пострадавшие от прошлых вспышек в Нижнегорском районе рассказали, как отразился на их хозяйствах «чумной смерч», лишивший их поголовья свиней: «Цена на свинину резко упала, как и ее реализация. Создается впечатление, будто кому-то выгодна чума свиней в Крыму, так как из-за ее последствий закрываются малые предприятия, освобождая место более крупным фирмам».

«Крымская газета» в статье «Операция «Дичь»: Охотничьи клубы в Крыму против туристов?» рассказывает о деятельности на полуострове охотничьих клубов, которые пользуются лесными угодьями, не имея их в частной собственности, но при этом выставляют по периметру угрожающие вывески с запретом проходить по «их территории».

«Известно, что еще в 2014 году по решению Госсовета Крыма пять частных охотничьих клубов получили охотничьи угодья, – отмечает издание. – Охотугодья клубам выделили, охотничьи соглашения заключили, и хотя аренду земли некоторые клубы еще не оформили, но ведут себя, как хозяева леса».

В качестве примера «Крымская газета» приводит ООО «Добровская долина», одним из учредителей которой является известный крымский бизнесмен Андрей Припутников, экс-депутат крымского парламента и Симферопольского горсовета. При Украине с ним связывали крупные строительные фирмы. Данное охотугодье шантажирует туристов скрытым видеонаблюдением. Также ООО «Добровская долина» стращает путешественников приказом Минприроды России, который касается только… собак: «Нахождение с собаками, не находящимися на привязи, в зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород, выделенных на территории закрепленных охотничьих угодий…, осуществляется при наличии путевки».

По мнению юристов, охотничьи клубы права собственности на территорию и права распоряжаться данной территорией не имеют.