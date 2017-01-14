Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Кремль: мы не принимаем условия признания Тиллерсоном в Вашингтоне присоединения Крыма к России», – передает египетский портал Аl-Вawabh. «Пресс-секретарь российского президента в Кремле Дмитрий Песков заявил, комментируя слова кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности в США признать присоединение Крыма к России, что эту позицию «принимает к сведению», но не принимает условий, выдвинутых Тиллерсоном. Пресс-секретарь добавил в заявлении для прессы в четверг, что Москва намерена и в будущем «терпеливо разъяснять суть этого вопроса». Тиллерсон, выступая вчера перед комитетом по международным делам в Сенате, заявил, что единственный способ признать присоединение Крыма к России – это подписание широкомасштабного соглашения, которое учитывает интересы украинского народа, говоря, что без такого соглашения не может признать присоединение Крыма к России вообще».

«Они могут выбрать Турцию вместо Крыма», – пишет о российских туристах турецкая газета Vatan. «Ассоциация туроператоров России (АТР) заявила, что российские туристы из-за низких цен на отели могут выбрать для летнего отдыха Турцию и Египет, а не Крым. По мнению АТР некоторые туристические агентства в Крыму в 2016 году не оправдали свои ожидания. Поэтому организации снизили свои цены, чтобы конкурировать с другими отелями, уже в июле. Аналогичная ситуация может повториться и в этом году. «В этом году больше риска. Альтернативой Крыму могут стать Турция, а, возможно, и Египет», – заявляют в Ассоциации». Ссылки на источник информации в материале нет.

«Крымская прокурор вновь одета в белое», – сообщает другое турецкое издание Нaber Мeydan. «Депутат Думы, ранее служившая в качестве крымского прокурора Наталья Поклонская, вновь надела белый китель. После победы на выборах в Госдуму России, состоявшихся 18 сентября, Поклонская впервые надела белый китель с погонами по случаю Дня прокуратуры», – пишет издание.

В качестве бэкграунда в материале использована информация о празднике Дня прокуратуры в России, но ни слова не говорится об аннексии Крыма или службе Поклонской в прокуратуре Украины.

«Крымские владельцы бизнеса попали под давление пророссийских чиновников», – большой репортаж с таким заголовком опубликован в газете Los Angeles Times. Стержнем статьи является история Александра Стрекалина, совершившего самосожжение после того, как его кафе на набережной было снесено среди множества других объектов. «В рамках перехода Крыма к российскому законодательству после аннексии, промосковские власти тщательно проверяли права собственности на каждый земельный участок, строительство и бизнес, парализовав или уничтожим сотни предприятий, по словам активистов и некоторых чиновников. Министерство юстиции Украины заявило в декабре 2014 года, что имущество, по меньшей мере, 4000 предприятий и организаций в Крыму было захвачены промосковскими должностными лицами и их доверенными лицами, которые часто являлись вооруженными людьми в масках и размахивали поддельными документами, санкционировавшими захват. Пророссийские власти заявили, что в 2015 году они национализированы около 250 «стратегических объектов», в том числе киностудии, винные заводы, энергетические компании, месторождения природного газа, банки и телекоммуникационные компании, транспортную инфраструктуру и церкви, которые принадлежали украинскому правительству, олигархам, бизнесменам и религиозным группам». Издание описывает несколько историй людей, работающих в Крыму без документов, а также цитирует активистов, обвиняющих Сергея Аксенова в коррупции и разграблении чужой собственности.

«Украина строит еще радиомачту для Крыма», – сообщает немецкий портал RadioWOCHE. «В 2014 году Россия аннексировала Крым, и поэтому в Крыму больше нет украинских теле- и радиоканалов для получения информации. Украина пытается исправить это в последние несколько месяцев, и будет в январе вводить в эксплуатацию на своей территории еще одну радиомачту, которая должна вещать на Крым. Вышка в 150 метров в настоящее время построен на полуострове Чонгар в Азовском море. Полуостров является связующим звеном между Украиной и Крымом, Украина обеспечила здесь четыре частоты FM. Первая программа Украинского радио передает на 100,7 МГц, Meydan FM взял себе 101,4 МГц, Радiо Свобода – Радио Крым.Реалии 105,9 МГц и местная радиостанция FM Херсон 107,8 МГц».