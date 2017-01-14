«Тупиковое развитие» Эскендера Билялова

Специально для Крым.Реалии

Крымскотатарские политики, польстившиеся на сомнительные предложения кремлевских «данайцев», оказались у разбитого корыта. Произошло ровным счетом то, о чем их предупреждали еще весной 2014 года: российские «власти» их использовали для создания нужного информационного шума и более не нуждаются в услугах основной массы коллаборационистов.

Один из типичных примеров – руководитель крымскотатарской организации «Инкишаф» (переводится на русский язык как «развитие»), член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Эскендер Билялов. На днях он в эфире пропагандистского телеканала сокрушался по поводу того, что «власти» полуострова увольняют крымских татар-чиновников, а новых не набирают. С поста «вице-премьера» ушел одиозный Руслан Бальбек, из администрации Симферополя был уволен экс-юрист Меджлиса Тейфук Гафаров, без должности остался и специалист отдела межнациональных отношений Белогорской администрации Мурат Языджиев. Ему не помогло активное участие в коллаборационистском движении «Къырым», «власти» не оценили его предательские призывы к крымским татарам отказаться от идеи национальной государственности.

Теперь Эскендер Билялов жалуется, что Кремль и его республиканские марионетки мало уделяют внимания крымским татарам, коренной народ не представлен широко на административных должностях и в силовых органах.

«В 14-м году я поднял вопрос на встрече с президентом (Российской Федерации – КР). Он мне сказал: «Эскендер, в России нет пятой графы». Так и есть. У нас во власти много ребят работает, но хотелось бы больше. Мы хотели бы видеть во власти зампрокурора республики – крымского татарина. Мы хотели бы видеть замминистра (МВД), замглавы ФСБ. Раньше у нас при Украине эти должности были. Да, в СБУ не было, но в милиции, прокуратуре были. Я думаю, все-таки у нас есть достойные кадры, которые могли бы занять, и нам бы легче было работать», – заявил Билялов.

Кремль и его крымские марионетки постепенно выдавливают крымскотатарских коллаборационистов с политического поля, лишая всяческих перспектив

Он полагает, что служба крымских татар в указанных российских «органах» якобы поможет соотечественникам. «Вы сами видите, что происходит: силовые структуры – очень много сейчас таких проблемных моментов, когда проводят они свои какие-то служебные мероприятия. Я думаю, если бы там были и наши сотрудники высшего ранга, это было бы проще и проводить для этих людей. Так что надо побольше доверять крымским татарам, больше брать именно во властные структуры наших ребят», – добавил политик.

Лидер «Инкишаф» сказал большую глупость. Судя по его путанным рассуждениям, крымским татарам будет приятнее, если их будут бить и обыскивать не пришельцы из России, а собственные соотечественники. Очевидно, господин Билялов пребывает в состоянии фрустрации, и этому есть свое объяснение. Кремль и его крымские марионетки постепенно выдавливают крымскотатарских коллаборационистов с политического поля, лишая всяческих перспектив. Дабы понять, почему Эскедер Билялов оказался в таком положении, нужно вернуться к событиям весны-лета 2014 года.

В ходе аннексии российские эмиссары активно обрабатывали представителей коренного народа, используя излюбленную чекистскую технологию «разводок». Руководил процессом экс-представитель российского президента в Крыму Олег Белавенцев. С одной сторону он пытался склонить на свою сторону руководство Меджлиса, а с другой – вел переговоры с внутренней оппозиций. К последним на тот момент относились сторонники Ремзи Ильясова, проигравшего в 2013 году выборы главы Меджлиса.

Эскендер Билялов имел определенный политический и деловой вес в системе национального самоуправления. Он известен в Сакском районе как «латифундист». Его предприятие арендует несколько тысяч гектар земли в районе, занимаясь выращиванием сельхозпродукции. Он на тот момент руководил сакским региональным меджлисом, имел собственную фракцию «Инкишаф» в Курултае. Билялов активно лоббировал продвижение Ильясова, но, как известно, проиграл. Хотя они до последнего были уверены в победе.

Когда полуостров наводили «зеленые человечки», кремлевские эмиссары сыграли на крымскотатарских противоречиях. Билялова «завербовали» быстро. Выступая на известной сессии Курултая 29 марта 2014 года, он публично начал благодарить (!) президента Владимира Путина за консолидацию коренного народа. «Спасибо Путину, что он сплотил нас, крымских татар!», –​ провозгласил Билялов. Делегаты встретили его слова руганью и свистом. И главе «Инкишаф» пришлось оправдываться. Дескать он имел в виду, что российское вторжение сплотило крымских татар, но ему не поверили.

Эскендер Билялов «осиротел» в политическом смысле слова. Он остался без должности, с которой пытался влиять на крымских татар, политических перспектив и, самое главное, потерял уважение соотечественников

Вскоре его политический компаньон Ремзи Ильясов получил пост «вице-спикера», а сам Билялов – «советника» полпреда Белавенцева. Под персону Билялова сколотили некий «совет» по реализации указа Путина по «реабилитации» крымских татар. Судя по информационному контексту и заявлениям Белавенцева, представительство российского президента якобы намеревалось работать с коренным народом, выдвигая крымских татар на административную работу. Билялов видел себя эдаким фильтром, через который будут проходить кандидаты на различные должности. Наслушавшись кремлевских сказок, он активно участвовал в попытках создания пророссийского Курултая, лично уговаривал делегатов национального съезда, вел агитацию среди предпринимателей. Все тщетно.

Идиллия продолжалась, пока Путин не ликвидировал «крымский федеральный округ» и не перевел Белавенцева на Северный Кавказ. Эскендер Билялов «осиротел» в политическом смысле слова. В итоге он остался без громкой должности, с которой пытался влиять на крымских татар, политических перспектив и, самое главное, потерял уважение соотечественников. Трудно убеждать их в прелестях «российского» Крыма, когда каждый день ущемляют родной язык и культуру, врываются в дома активистов, избивают, обыскивают и фабрикуют дела против крымских мусульман. За последние два года у крымских татар скопилось немало вопросов к Билялову и его «соратникам», на которые у него нет внятных ответов.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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