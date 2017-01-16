Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по футболу 2018-го года в результате антидопингового скандала. В последнее время появилось сразу несколько признаков того, что турнир могут перенести в другую страну.

Внезапное заявление сделал бывший глава антидопингового агентства ВАДА, Ричард Паунд.

Нельзя исключать, что некоторые страны могут отказаться от участия в чемпионате в России в случае антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения

"Проведение соревнований, в том числе Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но тем не менее нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия в чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить", – сказал он.

Слухи о переносе Чемпионата мира по футболу из России в Катар появились еще в феврале 2016 года. Их даже пришлось комментировать руководству ФИФА. Там заявляли, что запасного варианта для проведения игр, кроме России нет.

Поводом для этих уточнений стало расследование о коррупции в Международной федерации футбола, которое власти Швейцарии проводят с 2015 года. И до сих пор не закончили. В итоге избранному президенту ФИФА Йозефу Блаттеру тогда пришлось уйти в отставку. Его и других спортивных функционеров обвиняли в получении взятки за распределение мест проведения чемпионатов мира восемнадцатого и двадцать второго годов в России и Катаре.

Обсуждение судьбы чемпионата началось и в России. В популярном Телеграм-канале под названием "НЕЗЫГАРЬ", у которого почти 15 тысяч подписчиков, приведены слова анонимного источника: "Уже поздней осенью этого года все будет кончено. В соответствии со статьей XVI своего Устава, совет ФИФА примет решение о временном приостановлении членства Российского футбольного союза в своих рядах "за серьезное нарушение обязательств. Россия потеряет право участвовать в любых турнирах под эгидой ФИФА. Равно как принимать такие турниры. До выяснения обстоятельств. И ЧМ-2018 тихо переместится в Лондон".

Именно Телеграм-каналы в последнее время стали в России главной площадкой для обсуждения внутренней политики. И сливов из кабинетов российской власти. "НЕЗЫГАРЬ" – один из самых осведомленных из них.

В то же время агентство УРА.РУ сообщает о сокращениях в государственной компании "Урал-2018", которая управляет центральным стадионом Екатеринбурга, возводимом как раз под чемпионат.

"Сегодня "Урал-2018", фактически, представляет из себя организацию-пустышку. В новогодние праздники в ГУП прошли сокращения и теперь основные полномочия "Урала-2018" сводятся к подготовке отчетов для организационного комитета и наладке светофоров", – уверяют источники нашего агентства

Сократили финансирование подготовки к чемпионату и в Татарстане.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова не считает, что Чемпионат мира в России под угрозой: во-первых, ФИФА не успеет подготовиться к переносу турнира, во-вторых, сам Ричард Макларен неоднократно просил не привязывать чемпионат мира к антидопинговому расследованию.

Чемпионаты мира определяются же не сегодня, они определяются загодя. Как и Олимпиада. И за эти четыре года может произойти все, что угодно

"Эту волну и поймал тот, кто захотел изолировать Россию. Чемпионаты мира определяются же не сегодня, они определяются загодя. Как и Олимпиада. И за эти четыре года может произойти все, что угодно, в этой стране. Ну давайте проводить все в одной стране – в Америке или в Европе, в Англии. И все. Больше нигде не проводить. Но они же тоже не смогут с этим справиться. Это же безумные финансовые затраты.

Тем более, надо расширять географию видов спорта, популяризировать тот или иной вид спорта. Почему [спортивные - НВ] федерации заинтересованы давать [чемпионаты - НВ] и в Россию, и в Азию, и в Европу, и в Америку, и в Океанию, и на Аляску – куда угодно. Должно быть расширение спорта. Болельщики должны видеть живьем соревнования в разных странах, о чем сказал Макларен о чемпионатах мира по футболу: "какие вопросы, я не задавался целью, чтобы еще дополнительно расследовать скандал, касаемо проведения или непроведения ЧМ по футболу", – сказала Журова Настоящему Времени.

Массово отменять соревнования в России начали зимой – после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. Он представил его 8 декабря. А уже 9 декабря Федерация бобслея и скелетона перенесла Чемпионат мира из Сочи.

О перспективах Чемпионата мира по футболу 2018 Тимур Олевский поговорил с бывшим президентом оргкомитета зимних Олимпийских игр в Сочи Андреем Вульфом.

–​ Давайте по очереди комментировать новости и пытаться в них разобраться. Сегодняшнее заявление бывшего руководителя WADA о том, что если соберутся сборные и забойкотируют соревнования, то его и отменят. Как вы считаете, реально ли это?

– Я считаю, что вероятность этого существует, но в процентном отношении она не слишком велика, и связано главным образом это с тем, что как раз Международная футбольная федерация ФИФА – это организация в самой большой степени независимая от каких бы то ни было крупных международных структур, включая МОК и WADA. Именно поэтому у нее своя свадьба, свои политические и экономические резоны, и принимать решения она будет с большой долей вероятности без оглядки на кого бы то ни было.

–​ Кстати, Андрей, напомните мне, я не помню ни одного допингового скандала с футболистами. По-моему, это такой вид спорта, в котором как-то вообще не принято даже всерьез об этом говорить. Нет, я ошибаюсь?

В докладе Макларена одной из претензий и единственной прямой претензией, обращенной непосредственно лично к Виталию Мутко, было скрытие проб одного из футболистов, который принимал участие в каком-то из матчей Еврокубка

– Не совсем так. В принципе, конечно, основные виды спорта для допинга – это так называемые циклические виды, то есть это легкая атлетика, тяжелая атлетика и любые другие соревнования, прежде всего, на резкость и на выносливость. В футболе действительно это не имеет слишком большой степени распространения, но при этом большое количество случаев на слуху, вот не далее как в этом сезоне дисквалификацию получил футболист ЦСКА Роман Еременко за употребление кокаина. Или, например, на этом же кокаине неоднократно был пойман великий аргентинский футболист Диего Армандо Марадона, или легендарный спартаковец Титов в свое время получил год дисквалификации за бромантан. Поэтому в принципе это имеет место. И, кстати говоря, в пресловутом докладе Макларена одной из претензий и единственной прямой претензией, обращенной непосредственно лично к Виталию Мутко, было скрытие проб одного из футболистов, который принимал участие в каком-то из матчей Еврокубка. Хотя на самом деле для меня совершенно неочевидна эффективность употребления каких-то веществ для футбольных подвигов.

–​ Искусство и шоу – причем тут допинг? Хочется, конечно, так думать, но если вернуться к словам бывшего главы WADA, если появится политическое решение ряда стран наказать Россию отменой чемпионата мира по футболу, то могут ли национальные сборные ряда стран, как с биатлоном они поступили, самостоятельно принять такое решение и поставить ФИФА​ перед фактом?

— Да, такая вероятность есть, она не очень велика, но тем не менее, когда я говорил о том, что существует определенный процент риска того, что все-таки какие-то действия по отъему чемпионата мира у России могут быть эффективными, как раз это связано с тем, о чем вы сказали. Нельзя исключать того, что национальные футбольные федерации будут выступать с определенными в этом направлении инициативами и, как показывает практика, иногда это получается очень эффективно.

–​ Например, это могут быть кто? Англия может быть?

– Англичане – да, английская федерация футбола как раз достаточно критично вообще относится, так сказать, не только к России, но и к ФИФА вообще.

–​ Следующий вопрос, который сегодня появился в связи с утечкой источников уже в самой Российской Федерации, что будто бы в самой ФИФА​ могут вынести решения в отношении Российского футбольного союза, наказать его и таким образом поставить крест на чемпионате, и это уже будет решение организации. Вы слышали когда-нибудь о такой возможности?

– Теоретически она, разумеется, есть, но на практике я в это не верю по целому ряду причин. Во-первых, в ФИФА отношение к Российскому футбольному союзу достаточно позитивное, во-вторых, ФИФА, сама организация, как бы это помягче сказать, находящаяся постоянно в последнее время под многочисленными обвинениями небеспочвенными – коррупционные скандалы, сменяющиеся руководители.

–​ Андрей, а, может быть, этим чиновникам захочется сдать Россию, даже получив, может быть, когда-нибудь от нее деньги, сдать, чтобы спасти свою репутацию? Или это невозможно, в этом мире так не делается?

– Возможно, конечно же, все. Видите, Трамп даже выиграл в Америке, хотя все говорили, что это невозможно. Но объективно, конечно, все говорит за то, что этого не должно произойти. Во-первых, действительно очень сложно в короткий срок перенести такого масштаба соревнования чисто технически, во-вторых, действительно все работы, связанные с постоянно приезжающими в Россию комиссиями ФИФА, они каждый раз дают определенные и публичные, и неформальные знаки о том, что: "все в порядке, ребята, готовьтесь, все будет".

–​ А рекламные контракты на чемпионат именно в России уже заключены?

– Конечно. Уже давно заключены, потому что обычно это делается на целый цикл или даже на два цикла вперед. И это касается, кстати говоря, не только спонсорских контрактов, но и, например, контрактов на телетрансляцию, что приносит ФИФА основные деньги. Это целая история, так сказать, реально это очень тяжелая экономически и технически процедура. Должно что-то произойти абсолютно форс-мажорное, чтобы это было. Плюс ко всему прочему надо иметь в виду, что, конечно, такие страны как Россия, у которых есть ресурс, но при этом которые могут решать вопрос в разных плоскостях – и формально, и неформально, конечно, абсолютная находка для Международной федерации футбола, и они предпочитают иметь дело именно с такими странами, и англичане для них, кстати, дико неудобные партнеры в этом.

–​ Да, они очень формально будут относиться к ФИФА​, тем более, известно, как англичане относятся. Коротко прокомментируйте, пожалуйста: уже несколько раз я встречал в российской прессе, совсем недавно издание Ура.ру об этом написало, сообщение о том, что заметно сокращается финансирование инфраструктуры будущего чемпионата по каким-то причинам – то ли все построено, то ли просто можно сделать вывод, что в связи с предстоящими какими-то неприятными событиями, не хотят на это тратить деньги. Что вы про это знаете и что про это скажете?

– Я получал такую же информацию из открытых источников. Я считаю, что это абсолютно текущий рабочий процесс, связанный с тем, что, безусловно, те бюджеты, которые закладывались, они закладывались еще в момент совершенно других курсовых разниц и другого состояния экономики, и оптимизация, она всегда ближе к мероприятию происходит. При этом существуют какие-то статьи, которые, наоборот, вырастают. Связано это с тем, что изначально, может быть, что-то неправильно посчитали, где-то неэффективно расходуются средства. И я абсолютно исключаю то, что это происходит в связи с тем, что кто-то пытается подложить соломку, понимая, что есть опасность отъема чемпионата, зачем тратить деньги. Очевидно, что те деньги, которые вкладываются в инфраструктуру, это все-таки долгосрочные вложения, и объективно это наследие, которое должно остаться после чемпионата, и то, безусловно, позитивное и положительное, на что надеются те люди в регионах, где будет проходить чемпионат. Потому что чемпионат пройдет, а стадионы останутся.