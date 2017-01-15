«Ска///и, чей Крым» – из крымских сетей

После запрета вещания в Украине российского телеканала «Дождь» в соцсетях разгорелась оживленная дискуссия. Одной из причин запрета, как известно, стала демонстрация в эфире телеканала карты, на которой территория Крыма обозначена как составная часть территории России. Кроме того, корреспондент «Дождя» Владимир Роменский в своих высказываниях назвал админграницу между аннексированным Крымом и материковой Украиной – государственной.

Многие комментаторы, как в Украине, так и в России, поддержали это решение Киева.

Андрей Богданович

Ну, а кто "Дождю" виноват постоянно ошибаться элементарно в географии? Крым – это Украина.

Анна Амарго

...Один раз показали прогноз погоди у Ялті і Сімферополі, не вказавши, що то Україна, а навіть, навпаки, приписали міста ці Росії? Дякуємо, вам ось туди – до дверей з написом "На хрєн!"

Не треба плутати Свободу Слова з двійкою по географії.

Лела Ніжарадзе

Крым – это Украина. Дождь считает по-другому? По российскому воровскому законодательству? Тогда прощайте. Вещайте на Садовое кольцо. Плакать никто не будет

Karen Madoian

После того, как я услышал в их эфире "ополченцы Донбасса", больше вопросов не было

Сергій Оснач

Не часто я хвалю Нацраду, але це саме той випадок. Каналові "Дождь", де Крим показують на мапі частиною Росії та говорять про "воссоєдінєніє", крутять "неупереджені" сюжети про бойовиків так званих "ЛДНР", точно не місце в Україні. Можливо, серед українських псевдолібералів, прихильників будувати мости з Росією тепер зчиниться лемент, що Україна відштовхує "друзів" і шкодить сама собі. Але насправді давно зрозуміло, що Україна практично не має друзів у Росії. Медійно розкручені російські опозиціонери неодноразово заявляли, що також забрали б в України Крим, просто в інший спосіб. Вся опозиційність і весь лібералізм цих ґаспод полягає в тому, що вони хотіли б окупувати українські території з більшою грацією, ніж це зробив Путін. Вони теж хотіли б бачити Україну на ланцюгу, але "братню". Цілком очевидно, що під час війни з Росією Україна взагалі не може довіряти ніяким російським ЗМІ, а "дружнім" – насамперед. Це ази інформаційної гігієни.

Внук подпольщицы

Говорят, для того чтобы пропаганда лучше достигала цели, необходимо наличие "оппозиционных" источников информации подконтрольных режиму...#Дождь

Но часть участников обсуждения отнеслась к решению о запрете «Дождя», как минимум, с настороженностью.

Даша Хоришко

...Запрету (!) они аплодируют! Блин, в какое же [сумасшедшее] время я живу!..

Павел Шехтман

...С точки зрения целесообразности закрытие «Дождя» – глупость. Ибо, если Украина воюет с Россией, она по уму должна не глядя поддерживать все, что направлено против существующего в ней режима. Не глядя ни на то, насколько это серьезно, ни даже на то, считают ли там Крым бутербродом или не бутербродом. Ибо: дело от человека, а результат от Бога. Когда немцы начали, не глядя, финансировать всякого, кто выступал против войны, они явно не могли представить, что некий женевский эмигрант выведет Россию из войны и подпишет с ними мир на продиктованных ими условиях. Лично я бы, на месте Порошенко, не только «Дождь» поддерживал, но и специально создал русскоязычный канал для интернет-вещания на Россию (из россиян же, по типу «Свободы-Свободной Европы» времен Холодной войны).

Однако, принимая во внимание, что движуха, олицетворяемая «Дождем», действительно выглядит ничтожной, импотентной и малоперспективной, да еще с уклоном в идеологию «небутерброда», то тут не глупость-глупость, а просто рядовая, мелкая, рутинная глупость.

Это с точки зрения целесообразности. С точки зрения же морали, «Дождь» не имеет решительно никаких оснований требовать уважения к своей двужопости. Карты с крымнашем показывал? – показывал – ну и до свидания…

Американская неправительственная организация Freedom House назвала запрет вещания «Дождя» в Украине актом цензуры. К удивлению многих, решением Киева возмутились и в Кремле.

Ожидаемо выразила сожаление по поводу запрета вещания на территории Украины и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева. Отвечая на претензии Киева, она отметила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. «В соответствии со статьей 65 Конституции России Крым является субъектом Российской Федерации», – уточнила Синдеева. На это гендиректору «Дождя» возразили, что у Украины вообще-то тоже есть законодательство. И согласно ему, Крым – украинская территория. А кремлевским «защитникам» свободы слова напомнили о том, как российская власть, придя в Крым, первым делом «отрезала» вещание всех украинских телеканалов.

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Внук подпольщицы

Всем опечаленным по поводу До///дя в Украине. Спросите у крымчан про вещание украинских каналов и местное крымско-татарское ТВ. И заткнитесь!

ТЕТЯ РОЗА

На запрет "Дождя" Россия ответит симметрично. Она запретит... Ой, а украинских каналов в России-то и нет.

Krus

– хохлы закрыли дождь, как так

– но он же называл Крым российским

– да, но в России такой закон, по-другому никак

– а в Украине тоже закон

Oleg Petruha

дело в том, что Дождь был обречен на прекращение вещания в Украине, так как невозможно выполнить требования российских законов и не нарушить украинские. Ровно, как и в обратную сторону... Единственный вариант, который решил бы эту проблему – это украинская версия канала Дождь с вырезанной рекламой и с украинским Крымом. Технологически это является реализуемо и на практике – распространенным явлением. Вот у меня на канале Дискавери, например, часто во время рекламы серый экран с надписью "данный контент не может быть показан в вашей стране, оставайтесь с нами, скоро мы вернемся!". Но руководство Дождя решило, что им не нужно подстраиваться под законы Украины. Что ж, это их осознанный выбор, с весьма предсказуемыми последствиями

Анна Кашигина

Как просто быть ни в чем не виноватым

Совсем простым солдатом, солдатом,

А если, что не так: "Не наше дело!

Как говорится – Родина велела!

Б.Окуджава

Роман Цимбалюк

...На самом деле произошло то, что должно было произойти.

"Дождь" в эфире говорит "крымнаш", так как этого требуют росзаконы. Очень странно, что телеканал хочет вещать в Украине напрямую нарушая ее законодательство.

Возмущенным россиянам следует представить такую ситуацию. Как бы они лично и власти России реагировали, когда, например, немецкий канал транслировал бы в Калининграде тезис о том, что эта территория не российская, а исконно немецкая? Или китайский канал размышлял бы на эту тему относительно Сибири? А если украинский канал заявит, что Кубань – это Украина? Правильно, будет заблокирован в течение суток.

А защитникам "Дождя" от власти, которые заявили о "цензуре" в Украине, большой привет от "распятого славянского мальчика".

И кстати, эти же "защитники" пару лет назад поддерживали закрытие канала в России, когда "Дождь" неправильно скорбил о жертвах Великой Отечественной.

Lesya Rogovska

О, Боже!!! В России озаботились свободой слова!

Правда, в Украине, а не у себя

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И все же нелицеприятные вопросы к украинской власти у интернет-общественности остались.

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