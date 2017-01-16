Ширин-бек султан – мать мятежника

История женщин крымского ханского двора в большинстве случаев осталась скрытой за пеленой веков. И лишь обрывочные сведения позволяют нам узнать о той или иной представительнице прекрасной половины династии Гираев, имевшей влияние при дворе.

Ширин-бек султан, дочь влиятельного Бараш бея из могущественного рода Ширин, в начале XVI века была отдана замуж за одного из старших сыновей крымского хана Менгли Гирая Ахмеда Гирая. Брак обещал быть счастливым. Уже на следующий год молодая жена подарила мужу сына Бучкак Гирая.

Однако, брак не был долгим. У принца Ахмеда Гирая произошли разногласия с братом – крымским ханом Мухаммедом I Гираем, и он, забрав семью, бежал в Буджак, в основанный его отцом Менгли город Джан-Кермен, сегодня известный как Очаков.

После гибели принца Ахмеда Гирая его жена Ширин-бек султан не вернулась в дом отца

Местная ногайская знать поддержала опального принца, видя в нем следующего хана. Но этому не суждено было случиться. Ахмед Гирай погиб в противостоянии с братом. После гибели принца Ахмеда Гирая его жена Ширин-бек султан не вернулась в дом отца, некоторое время она проживала в Джан-Кермене, пока на ханский трон не взошел брат мужа Саадет Гирай.

После того, как трон перешел среднему брату ее мужа, она вынуждена была возвратиться в столичный Кырк-Ер и, согласно обычаю левират, вторично выйти замуж за своего деверя – хана Саадета Гирая.

Восемь относительно спокойных лет она прожила в браке. Но в 1531 году ее сын, молодой принц Бучкак Гирай, был вовлечен в заговор против хана. Заговор был раскрыт, а принц поплатился свободой и был заключен в тюрьму, где, вероятно, и умер. Конечно же, за своего сына пыталась вступиться мать Ширин-бек. Но гнев хана на племянника отразился и на его матери.

Ширин-Бек, которая занимала довольно высокое положение при дворе и к чьим советам иногда прислушивался ее второй супруг, попала в немилость. За попытки помочь своему сыну бежать из тюрьмы Саадет Гирай приказал и ее посадить в тюрьму.

Правда, спустя несколько недель хан смилостивился. Он предложил Ширин-бек выбрать ей самой город, куда бы она пожелала отправиться. По сути, это была ссылка. Влиятельная дама вынуждена была покинуть двор. Она выбрала любимый ею город Джан-Кермен, куда вскоре и отправилась. Только на этот раз уже не почетной жительницей, а пленницей своего второго мужа. Здесь она оставалась в заточении до конца своих дней.

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма

Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.

Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

В видео использованы фрагменты художественных фильмов Esir Sultan(режиссер – Gunay Gunaydin, 2012), Mihai Viteazul (режиссер – Sergiu Nicolaescu, 1970), а также музыка Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.