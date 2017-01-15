Специально для Крым.Реалии

В аннексированном Крыму смены американского президента ждут как манны небесной. Мол, Трамп придет – порядок наведет: и аннексию признает, и санкции отменит. Но будет ли это так – вопрос очень спорный, а пока Обама, уходя, «хлопнул дверью». О важнейших новостях полуострова за последние семь дней – читайте в традиционном еженедельном обзоре Крым.Реалии.

1 место. Президент США Барак Обама 14 января объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продлевает пакет санкций, введенных в 2014 году в отношении России и российских компаний в аннексированном Крыму. Громкий аккорд уходящего президента, в очередной раз напомнившего, что «действия и политические шаги правительства России, включая претензии по аннексии Крыма, представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов Америки». Но и надежды, возлагаемые Кремлем на нового американского президента, имеют все шансы оказаться неоправданными. В ходе состоявшихся 11 января в комитете по иностранным делам Сената США слушаний по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, тот заявил, что не признает законным захват Крыма Россией. Впоследствии он еще несколько раз высказался на эту тему, и каждый раз – в том же ключе. И хотя выводы делать еще рано, надежд на признание Крыма российским все меньше и меньше.

2 место. К делам на полуострове. Продолжается великое перетряхивание исполнительной власти Крыма. В частности, 9 января написал заявление об уходе подконтрольный Кремлю начальник Службы автомобильных дорог Крыма. А 12 января в ходе внеочередного заседания сессии пророссийского Алуштинского городского совета была одобрена отставка главы администрации города Игоря Сотова. Команда бежит с тонущего корабля, или мы излишне торопим события?

3 место. Давно (уже неделю как) российские силовики никого на полуострове не репрессировали. Но эта машина не может работать на холостом ходу, и вот, утром 12 января, российская ФСБ схватила активиста Украинского культурного центра в Крыму Андрея Виноградова. Вместе с ним для «проверки на экстремизм» увезли и его жену. К моменту написания обзора их обоих уже выпустили, но неизвестно, будет ли эта ситуация иметь продолжение.

4 место. Менее громкое, но куда более запутанное, дело произошло на административной границе с полуостровом. 10 января ФСБ объявила, что пятью днями ранее задержала некоего украинского гражданина. Ему ранее Краснодарская миграционная служба запретила въезд в Россию до 2019 года, но он не растерялся. Сменив в Херсоне фамилию, он получил новый паспорт и двинулся на «штурм» российских пограничников. Увы, финт не прошел, но попытка была впечатляющей.

5 место. Российский «бронепоезд» уже давно стоит не на запасном пути. 14 января в районе Феодосии заступил на боевое дежурство российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Гонка вооружений продолжается, а, по недоброй традиции, в открытии комплекса приняло участие российское духовенство, чтобы освятить оружие. Курорт? Нет, не слышали.

6 место. В Севастополе повысили социальные выплаты для опекунов, которые взяли на воспитание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это и правда хорошая новость, надеемся, что в Крыму наступит день, когда все сироты и беспризорники найдут новые семьи.

7 место. Еще одна неплохая новость – в Крыму ранее депортированные жители получат 121 «объект недвижимого имущества». И хотя это не может быть заменой потерянного в 1944 году имущества, но все же лучше, чем ничего.

Ну и как обычно напоследок – новость вне категорий. Поскольку «высокодуховные» крымские власти запретили на полуострове легендарный фестиваль KaZантип, тому не оставалось ничего делать, как переехать. И если вначале организаторы собирались осесть где-нибудь в Причерноморье, то в результате – оказались аж во Вьетнаме! Как там все обстоит на новом месте – читайте в материале Крым.Реалии.

А так – всем удачной недели!

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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