Севастопольские католики под надзором ФСБ

Специально для Крым.Реалии

Незамеченными в Севастополе прошли две юбилейные даты: 105-я годовщина со дня первой службы в католическом соборе имени Святого Климента и 80 лет со дня ликвидации советской властью римско-католической общины. Севастопольские католики проводят богослужения то на улице, то в квартире священника, в которой российская ФСБ установила камеры наблюдения.

История католического храма в Севастополе берет начало в далеком 1837 году, когда император Николай I утвердил план города, на котором было обозначено место для постройки костела. Впоследствии была утверждена смета на сооружение в Севастополе Римско-католической церкви на 900 человек.

Начавшаяся Крымская война 1853-1855 годов не позволила начать строительство костела, на который уже была собрана часть средств.

К концу XIX века нанятый молитвенный дом с трудом мог вместить всего 50 человек, когда число прихожан к тому времени уже достигало 3000: как гражданских, так и военных чинов. Такое положение не могло удовлетворить католическую общину, и 1 декабря 1898 года, во время пребывания императора Николая II в Севастополе, через императрицу Александру Федоровну ему было передано прошение о строительстве католического храма во имя Св. Климента (в письме указывалось количество католического населения – 4500 человек). В это же время богатый мещанин Ю.И. Каминский жертвует в пользу общины купленный им за 2000 рублей земельный участок на улице Большой Морской.

За основу строительства был взят традиционный вариант готического трехнефного храма с цокольным этажом и стрельчатой башней центрального нефа

Только в 1911 году строительство было закончено со значительными сокращениями в проекте. Согласно первоначальному проекту, архитектура костела представляла собой удачный синтез элементов поздней английской готики XV-XVI вв., со свойственными ей стрельчатыми формами и вертикалями в виде остроконечных шпилей. За основу строительства был взят традиционный вариант готического трехнефного храма с цокольным этажом и стрельчатой башней центрального нефа, которую венчал высокий шпиль с католическим крестом.

В 1936 году власти общину разогнали, храм был закрыт, настоятель общины Матвей Гудайтис был расстрелян

Грянувший в 1917 году октябрьский переворот, а за ним и гражданская война, разрушили духовную жизнь севастопольских католиков. Только в 1922 году католической общине удалось заключить договор с горсоветом о пользовании костелом, при этом численность верующих была указана в 100 человек – таковы были итоги большевистских репрессий. Под бдительным оком НКВД католики проводили свои службы. В 1936 году власти общину разогнали, храм был закрыт, церковный колокол «арестован» и заперт в деревянном сарае. Настоятель общины Матвей Гудайтис был расстрелян. Городской совет принял решение о передаче здания костела под культурно-просветительское учреждение.

Во время второй обороны Севастополя 1941-1942 годов костел пострадал от бомбардировок незначительно. По итогам Второй мировой войны 80% здания уцелело: фундамент – полностью, стены и крыша – имели лишь три пробоины от снарядов.

В 1960 году здание бывшего костела было перестроено в кинотеатр «Дружба». К зданию был пристроен вестибюль с кассами, а на месте алтаря устроен общественный туалет

В 1959 году был подготовлен проект реконструкции здания под руководством архитектора И. А. Брауде. В 1960 году здание бывшего костела было перестроено в кинотеатр «Дружба». К зданию был пристроен вестибюль с кассами, а на месте алтаря устроен общественный туалет (он был закрыт только в январе 2009 года по ходатайству Владимира Казарина, на тот момент первого заместителя главы городской администрации).

В 1994 году вышел Указ президента Украины «О возвращении религиозным организациям культового имущества».

На протяжении всех этих лет католическая община Севастополя безуспешно пыталась вернуть себе здание храма. За эти годы вышло еще несколько аналогичных указов и распоряжений, но для католиков Севастополя это ничего не изменило. Костел по-прежнему находился в коммунальной собственности города, его судьбой ведал горсовет.

Севастопольские католики каждое воскресенье проводили службу под открытым небом у здания кинотеатра, пытаясь привлечь внимание общественности и властей к проблемам их религиозной общины.

Впервые за много лет в помещении кинотеатра прошла церковная служба. Литургия в честь священномученика Климента, день памяти которого отмечают 23 ноября, состоялась при полном зале

28-29 ноября 2008 года Севастополь с официальным визитом посетил апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине Его Преосвященство архиепископ Иван Юркович. Апостольский нунций встретился с представителями Севастопольского городского Совета и госгорадминистрации. В ходе встречи в горсовете шла речь и о возможности передачи католической общине Севастополя здания костела на площади Ушакова, где ныне располагается кинотеатр «Дружба». Впервые за много лет в помещении кинотеатра прошла церковная служба. Литургия в честь священномученика Климента, день памяти которого отмечают 23 ноября, состоялась при полном зале. После визита посла Ватикана кинотеатр «Дружба» закрыли, и с тех пор он в качестве кинотеатра не функционировал, поскольку городские власти пообещали представителю Ватикана решить положительно вопрос передачи здания верующим.

После аннексии Крыма, уже в российских реалиях, 9 ноября 2015 года состоялась официальная встреча епископа Римско-Католической Церкви Яцека Пыля и начальника отдела по делам национальностей и религий Департамента внутренней политики подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Владимира Рябых.

Как было заявлено, «в настоящее время представителями правительства Крыма и Римско-Католической Церкви рассматриваются варианты юридического оформления возвращения Римско-Католического Храма (построенного в 1911 году на пожертвования) Приходу Святого Климента в Севастополе с учетом интересов всех севастопольцев. Обязательным условием принято размещение органа и проведение концертов органной музыки в действующем католическом храме».

Однако, и в этот раз католиков обманули. Буквально через два месяца после встречи с епископом, директор Департамента культуры Галина Солянина рассказала, что с ноября 2015 года в здании начались ремонтные работы, и после их завершения в 2016 году детский кинотеатр «Дружба» возобновит показ фильмов.

Богослужения под надзором ФСБ

До настоящего времени севастопольские католики продолжают проводить праздничные богослужения на улице перед зданием костела-кинотеатра, а повседневные службы проходят в расположенной в доме напротив квартире священника. Окна ее выходят на храм и площадь Ушакова.

Как недавно рассказал пастве отец Анатолий, по требованию правоохранительных органов в квартире пришлось установить видеокамеры наблюдения, поскольку в ней регулярно проходят общественные мероприятия. Это «удовольствие» обошлось в 70 тысяч рублей.

В нынешней «российской империи», при декларируемом равноправии, в реальной жизни создаются неравные условия для верующих различных конфессий

Власти также требуют сделать паспорт «храма», стоимость которого около 60 тысяч рублей, но в религиозной общине, насчитывающей сегодня около 200 активных членов, таких денег нет. В нынешней «российской империи», при декларируемом равноправии, в реальной жизни создаются неравные условия для верующих различных конфессий и религий.

Хотелось бы услышать по этому вопросу, например, мнение весьма религиозной дамы, нынешнего депутата Госдумы России и экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской. Ведь строительство католического храма в самом центре Севастополя санкционировал не кто-нибудь, а горячо любимый ею император Николай II.

Сторонникам же «титульной нации» и «титульной религии» стоит напомнить о роли католиков в жизни Севастополя. Среди них было много знаменитых и великих людей. Город Севастополь по распоряжению Екатерины II был основан католиком по происхождению Томасом Мак-Кензи (русская версия имени – Фома Фомич Мекензи). Создатель археологического музея в Херсонесе – католик Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич.

А если копнуть еще поглубже в историю, то в Херсонесе были преданы мученической смерти два римских епископа (Папы Римские) – Святой Великомученик Климент Римский и Святой Мартин Исповедник, которых почитает как Католическая, так и Православная церковь.

Кстати, первые сведения о католической общине в Херсонесе относятся к XIII веку. Известно, что в 1333 году здесь уже был католический собор…

Андрей Покровский, крымчанин

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