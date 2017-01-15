В условиях украинского «безновостья», когда граждане страны преимущественно сосредоточены на праздновании «трех праздников, приходящих в гости», запрет Нацсоветом Украины трансляции в кабельных сетях российского телеканала «Дождь», вызвал резонанс. Пикантность ситуации в том, что «Дождь» считается оппозиционным каналом, который будто бы является благосклонным к Украине.

Репрезентанты фейковой оппозиции

Конечно, в России оппозиция существует. Даже в тоталитарные времена она была – другое дело, что существовала она подпольно и не имела возможности подавать голос. В частности, и потому, что не была допущена к масс-медиа. Но даже в тоталитарные времена в СССР существовали определенные СМИ, которые якобы демонстрировали «отдельную позицию» или даже «оппозиционность». Например, такой была «Литературная газета». Во времена перестройки советские пропагандисты рупором «ручной оппозиционности» решили сделать журнал «Огонек». Правда последний несколько перестарался. В нынешней России, где восстанавливаются «лучшие традиции» советского тоталитаризма и где не только политическая жизнь, но и информационное пространство жестко контролируется властью, все же должны существовать свои «оппозиционные» репрезентанты в СМИ. Одним из таких и стал телеканал «Дождь».

«Дождь» давал понять, что Крым является российским, и это надо принимать как должное. Соответственно, такая информация влияла (пусть и не слишком) на аудиторию украинцев

Да, он может демонстрировать свое несогласие с властью – но все это, конечно, в определенных, не угрожающих российским чиновникам, пределах. Одна из задач этого канала – давать оппозиционно настроенным россиянам, которые его смотрят, необходимые для власти месседжи. К примеру,упомянутая «Литературная газета» в соответствующий «час пик» развернула на своих страницах пропагандистскую кампанию, направленную против Александра Солженицына под лозунгом «Отпор литературному власовцу». Конечно, сейчас оппозиционные российские масс-медийные структуры так грубо не работают. Но работают... Тот самый «Дождь» давал понять, что Крым является российским, и это надо принимать как должное. Соответственно, такая информация влияла (пусть и не слишком) на аудиторию украинцев. Ведь не так и много людей у нас тот «Дождь» смотрят. Но, как говорится, с миру по нитке – бедному рубашка.

В конце концов, «Дождь» подавал и другие нужные для российской власти месседжи. Например, о событиях на Донбассе. Конечно, делалось это изящно. Доносится (вроде бы в нейтральном контексте) до зрителя мнение «ополченцев».

Вообще присутствие «Дождя», как и других российских телеканалов, в украинских кабельных сетях, вызывает вопросы. Ведь мы реально ведем войну с Россией. Почему власть Украины допускает российские СМИ в украинское информационное пространство? Некоторые могут сказать: мол, среди разрешенных у нас российских телеканалов есть развлекательные и познавательные. Оно-то так. Однако они так или иначе формируют положительный имидж страны-агрессора. А это, согласитесь, тоже политика.

«Русский мир» в украинских масс-медиа

Не думаю, что запрет телеканала «Дождь» в украинских кабельных сетях существенно повлияет на наше информационное пространство. По большому счету, это явление маргинальное. Есть и более существенные для нас проблемы в этой сфере.

Российские телеканалы, как правило, предлагают качественно лучший продукт. А украинские, в основном, являются плохой копией российских

Во-первых, многие украинцы продолжают смотреть российские телеканалы. Ведь многие украинцы пользуются спутниковым телевидением – а там российские каналы вполне доступны. При этом российское телевидение смотрят не только пророссийски настроенные граждане Украины. Смотрят и люди, которых таковыми не назовешь. Но почему они это делают? Потому что российские телеканалы, как правило, предлагают качественно лучший продукт. А украинские, в основном, являются плохой копией российских. Сравните, например, украинский «Первый канал» и «Первый канал» российский. Если говорить о нашей «первой кнопке», то он за время Независимости Украины, в том числе и во времена после Революции Достоинства, так и не стал ни интересным, ни действительно проукраинским. В конце концов, проукраински настроенному зрителю трудно найти в Украине проукраинский телеканал. В свое время на эту роль претендовал «1+1». Но – не сложилось. Сейчас на эту роль будто бы претендует ZIK. Только вопрос, что из этого выйдет?

То, что на украинском телевидении царит русский дух, ярко продемонстрировали недавние новогодние программы

Во-вторых, и на «формально» украинском телевидении, и в других украинских СМИ продолжает властвовать «русский мир» или русский дух. Где-то это более выражено, как, например, на «Интере» или на канале «Украина» (такое его название, кстати, издевательство над украинцами). А где-то это менее выражено, например, на упоминавшихся «плюсах». Однако и здесь есть немало такого, что может быть истолковано как унижение для украинцев. Чего стоят передачи «95-го квартала», где это постоянно делается в соответствующих контекстах? Можно еще вспомнить демонстрируемые на этом канале сериалы «Последний солдат» или «Слуга народа». Эта и другая подобная продукция так или иначе имеет целью продемонстрировать неполноценность украинцев. Делается это и на «неолигархическом» канале 3S-TV, где Савик Шустер и другие ведущие специально общаются исключительно на русском языке, тем самым как бы демонстрируя его превосходство над языком украинским. То, что на украинском телевидении царит русский дух, ярко продемонстрировали недавние новогодние программы. Об этом даже и говорить не хочется.

При этом, в Украине рассказывают о евроинтеграции, но мало делают для того, чтобы украинский медийный контент действительно стал проевропейским. Много ли украинцы знают из отечественных СМИ о том, что происходит «по европам», в частности, в «ближнем европейском зарубежье»? И в какой мере знакомят СМИ украинцев с культурной продукцией из европейских стран? Хотя стоит ли удивляться? Они редко говорят о том, что происходит в культурной жизни Украины. Зато о культурной жизни России рядовой украинец проинформирован неплохо –по крайней мере, российских «звезд» знает.

Конечно, можно воспринимать русскую информационную и культурную экспансию как должное. Боюсь, именно такое восприятие у украинцев на высшем уровне. Но к чему это приведет?

Собственно, уже привело. И Крым, и значительная часть Донбасса, скажем так, сейчас не совсем украинские. И далеко не последней причиной этого неприятного явления было то, что эти регионы практически жили в российском информационном пространстве.

Конечно, Украина проживет без «Дождя». Но проживет ли без качественных проукраинских СМИ?

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода