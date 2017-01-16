Последний визит «лучшего вице-президента»

Вице-президент США Джозеф Байден посетит Украину в понедельник, 16 января. Как говорилось в сообщении Белого дома, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос. Но позже в пресс-службе Кабинета министров Украины сообщили Радіо Свобода, что визит состоится 16-го января. Администрация президента Украины отметила: причина переноса визита ‒ изменения в рабочем графике вице-президента США.

Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января 2017 года, когда присягу президента США принесет Дональд Трамп. Байдена считали архитектором и проводником политики США в отношении Украины в администрации Барака Обамы. В Киеве Байден проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Джозеф Байден в команде 44-го президента США Барака Обамы координировал сотрудничество с Украиной.

Он регулярно в телефонном режиме обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.

Байден совершил четыре визита в Украину после смены власти в Киеве и побега Виктора Януковича

Интенсивность этих переговоров очень возросла на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на востоке Украины. Байден совершил четыре визита в Украину после смены власти в Киеве и побега Виктора Януковича, с которым Байден, кстати, тоже держал связь, пытаясь убедить тогдашнего президента в необходимости мирного решения политического кризиса.

Джо Байден как-то пошутил, что с Петром Порошенко он контактирует чаще, чем со своей женой. Интенсивность этих контактов порой доходила до нескольких телефонных звонков в день, по несколько разговоров в неделю и тому подобное. Особенно это ощущалось накануне или после ключевых событий ‒ как Минские соглашения или саммиты «нормандской четверки», где США не участвуют, но где Байден с Порошенко постоянно сверяли политические часы.

Во время выступления в Верховной Раде в декабре 2015 года Джо Байден с болью и весьма эмоционально призвал украинцев искоренить коррупцию, которая, по его словам, разъедает украинскую государственность как раковая опухоль.

В заявлении Белого дома, обнародованном посольством США в Украине, говорится: «Визит вице-президента Байдена в Украину подчеркнет поддержку США и сделает акцент на его личном причастии к оказанию поддержки независимости Украины, развитию демократии, благосостояния и безопасности».

И хотя президент Барак Обама, чьи президентские полномочия истекают 20 января, стал первым после Джорджа Буша-старшего главой США, который не осуществил визит в Украину после обретения ею независимости, именно благодаря поручению Обамы вице-президент Байден активно занимался Украиной.

Сам Обама, вручив на днях Байдену медаль Свободы ‒ высшую гражданскую награду США, назвал его «лучшим вице-президентом США всех времен».

«Я только хочу собрать некоторых коллег вместе, чтобы отдать дань тому, кто не только был бок о бок со мной в течение этого впечатляющего путешествия, но и тому, кто посвятил всю свою профессиональную жизнь служению нашей стране ‒ лучшему вице-президенту, которого когда-либо имела Америка, господину Джо Байдену», ‒ сказал Обама в Белом доме и под одобрительные возгласы и аплодисменты.

Байден занимался Украиной, как высокий американский чиновник. А также как человек ‒ ему Украина и украинцы были глубоко симпатичными

Байден будет в Киеве буквально за три дня до окончания каденции администрации Обамы. Поэтому, как говорит украинский эксперт-международник Григорий Перепелица, не стоит ожидать каких-либо практических, конкретных результатов, ведь этот визит Байдена является визитом-символом. «Этот визит можно считать ритуальным и прощальным. Поскольку Байден ответил за реализацию внешней политики Соединенных Штатов в Украине. Он занимался Украиной, как высокий американский чиновник. А также как человек ‒ ему Украина и украинцы были глубоко симпатичными», ‒ говорит Перепелица в интервью Радіо Свобода.

«Он поддерживал Украину в пределах своей компетенции. Поэтому, я думаю, этот визит для него не только прощальный ‒ это определенная дань Украине. Возможно, он не все сделал, что нужно было сделать, но в пределах своих полномочий, мне кажется, он очень много сделал для Украины», ‒ добавляет эксперт.

По мнению Перепелицы, Байден может предоставить уже новой администрации какие-то предложения, но, говорит политолог, «я не думаю, что эти его предложения будут иметь большое влияние на политику нового президента США Трампа».

И тем не менее часто символы имеют значение. Украина уже второй раз становится чуть ли не последней страной, которую символически посещают американские руководители. Так, в июне 2000 года, во время последнего своего европейского турне, тогдашний президент США Билл Клинтон выступил в Киеве.

Именно Байден передает Украине модель, когда «топ-контактным» лицом для Киева в Вашингтоне является вице-президент

И сейчас, когда, как пишет международная пресса, Киев с определенной неуверенностью ожидает прихода администрации Дональда Трампа, именно Байден передает Украине модель, когда «топ-контактным» лицом для Киева в Вашингтоне является вице-президент, который персонально очень тесно и активно занимается украинскими делами, помогая Украине. Сейчас вопрос состоит в том, станет ли будущий вице-президент Майк Пенс «новым Байденом» для Украины.