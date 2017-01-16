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Политика

Последний визит «лучшего вице-президента»

Джо Байден

Джо Байден

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Вице-президент США Джозеф Байден посетит Украину в понедельник, 16 января. Как говорилось в сообщении Белого дома, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос. Но позже в пресс-службе Кабинета министров Украины сообщили Радіо Свобода, что визит состоится 16-го января. Администрация президента Украины отметила: причина переноса визита ‒ изменения в рабочем графике вице-президента США.

Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января 2017 года, когда присягу президента США принесет Дональд Трамп. Байдена считали архитектором и проводником политики США в отношении Украины в администрации Барака Обамы. В Киеве Байден проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Джозеф Байден в команде 44-го президента США Барака Обамы координировал сотрудничество с Украиной.

Он регулярно в телефонном режиме обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.

Байден совершил четыре визита в Украину после смены власти в Киеве и побега Виктора Януковича

Интенсивность этих переговоров очень возросла на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на востоке Украины. Байден совершил четыре визита в Украину после смены власти в Киеве и побега Виктора Януковича, с которым Байден, кстати, тоже держал связь, пытаясь убедить тогдашнего президента в необходимости мирного решения политического кризиса.

Джо Байден как-то пошутил, что с Петром Порошенко он контактирует чаще, чем со своей женой. Интенсивность этих контактов порой доходила до нескольких телефонных звонков в день, по несколько разговоров в неделю и тому подобное. Особенно это ощущалось накануне или после ключевых событий ‒ как Минские соглашения или саммиты «нормандской четверки», где США не участвуют, но где Байден с Порошенко постоянно сверяли политические часы.

Джо Байден и Петр Порошенко

Джо Байден и Петр Порошенко

Во время выступления в Верховной Раде в декабре 2015 года Джо Байден с болью и весьма эмоционально призвал украинцев искоренить коррупцию, которая, по его словам, разъедает украинскую государственность как раковая опухоль.

Джо Байден во время выступления в Верховной Раде Украины

Джо Байден во время выступления в Верховной Раде Украины

В заявлении Белого дома, обнародованном посольством США в Украине, говорится: «Визит вице-президента Байдена в Украину подчеркнет поддержку США и сделает акцент на его личном причастии к оказанию поддержки независимости Украины, развитию демократии, благосостояния и безопасности».

И хотя президент Барак Обама, чьи президентские полномочия истекают 20 января, стал первым после Джорджа Буша-старшего главой США, который не осуществил визит в Украину после обретения ею независимости, именно благодаря поручению Обамы вице-президент Байден активно занимался Украиной.

Сам Обама, вручив на днях Байдену медаль Свободы ‒ высшую гражданскую награду США, назвал его «лучшим вице-президентом США всех времен».

Джо Байден после награждения медалью Свободы. 12 января 2017 года

Джо Байден после награждения медалью Свободы. 12 января 2017 года

«Я только хочу собрать некоторых коллег вместе, чтобы отдать дань тому, кто не только был бок о бок со мной в течение этого впечатляющего путешествия, но и тому, кто посвятил всю свою профессиональную жизнь служению нашей стране ‒ лучшему вице-президенту, которого когда-либо имела Америка, господину Джо Байдену», ‒ сказал Обама в Белом доме и под одобрительные возгласы и аплодисменты.

Барак Обама аплодирует Джо Байдену

Барак Обама аплодирует Джо Байдену

Байден занимался Украиной, как высокий американский чиновник. А также как человек ‒ ему Украина и украинцы были глубоко симпатичными
Григорий Перепелица

Байден будет в Киеве буквально за три дня до окончания каденции администрации Обамы. Поэтому, как говорит украинский эксперт-международник Григорий Перепелица, не стоит ожидать каких-либо практических, конкретных результатов, ведь этот визит Байдена является визитом-символом. «Этот визит можно считать ритуальным и прощальным. Поскольку Байден ответил за реализацию внешней политики Соединенных Штатов в Украине. Он занимался Украиной, как высокий американский чиновник. А также как человек ‒ ему Украина и украинцы были глубоко симпатичными», ‒ говорит Перепелица в интервью Радіо Свобода.

«Он поддерживал Украину в пределах своей компетенции. Поэтому, я думаю, этот визит для него не только прощальный ‒ это определенная дань Украине. Возможно, он не все сделал, что нужно было сделать, но в пределах своих полномочий, мне кажется, он очень много сделал для Украины», ‒ добавляет эксперт.

По мнению Перепелицы, Байден может предоставить уже новой администрации какие-то предложения, но, говорит политолог, «я не думаю, что эти его предложения будут иметь большое влияние на политику нового президента США Трампа».

И тем не менее часто символы имеют значение. Украина уже второй раз становится чуть ли не последней страной, которую символически посещают американские руководители. Так, в июне 2000 года, во время последнего своего европейского турне, тогдашний президент США Билл Клинтон выступил в Киеве.

Именно Байден передает Украине модель, когда «топ-контактным» лицом для Киева в Вашингтоне является вице-президент

И сейчас, когда, как пишет международная пресса, Киев с определенной неуверенностью ожидает прихода администрации Дональда Трампа, именно Байден передает Украине модель, когда «топ-контактным» лицом для Киева в Вашингтоне является вице-президент, который персонально очень тесно и активно занимается украинскими делами, помогая Украине. Сейчас вопрос состоит в том, станет ли будущий вице-президент Майк Пенс «новым Байденом» для Украины.

Майк Пенс (слева), Дональд Трамп и Митт Ромни

Майк Пенс (слева), Дональд Трамп и Митт Ромни

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