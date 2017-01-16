«Крым – кладбище надежд» – из крымских сетей

Зенитно-ракетный комплекс С-400, заступивший на боевое дежурство в Крыму, освятил священник. В соцсетях есть свидетельства и о других необычных мероприятиях с участием представителей московской церкви.

Oksana Buchynska

И это слуга Твой , Господи !!!!(((((

Константинова Валентина

Я не понимаю как человек читавший библию может благословлять машину для убийства

Andrew Volkov

"Не убий". Ні, не чули

Сергей Левицкий

Ученые неопровержимо доказали и установили поразительное:

техника, окропленная святой водой меняет свои параметры!

В частности:

– дальность полета ракет (при неизменном количестве топлива) увеличивается на 12%,

– жиклеры двигателя танка служат дольше на 17 %,

– тормозные колодки легковых автомобилей служат дольше на 19%!!

Роман Демченко

Если погуглить,то можно найти как поп рпц освящает "Сатану"...Вот где полный треш...

владимир кузнецов

Оставив в сторону вопросы политического характера..., а вот мне интересен такой вопрос- боевую технику окропляет православный священник..., где мулла? где представитель буддистов и прочих иноверцев русскоподданных , вернее- русскогражданских...;), армия в РФ нынче чисто православная???!!!

Минувшей осенью крымские священники тоже удивили интернет-общественность. В Феодосии они освятили аварийно опасные перекрестки.

Владислав Осипов

Как по мне, шаман с бубном эффективнее. Но дело вкуса, конечно.

Олег Крючков

В Крыму нет камер на трассах. Пешеходные переходы рисуют акварелью, к вечеру зебры нет. Светофоры работают как хотят. Разметки, и разделительной, и остальной... нет, почти нет. Почему? Вопрос риторический, президентский, про освоение средств....

Бороться со смертностью на дорогах решили просто: Поп, глава администрации, обряд освящения перекрестка.... Я не шучу, они это на полном серьёзе делают... цитата: "По словам руководителя Феодосийской администрации Станислава Крысина, обряды освящения будут проведены и на других опасных дорожных участках региона."

У меня только вопрос к Главе Феодосии, а вдруг мусульманин за рулем, или, не дай Бог, иудей какой? А если индийских или китайских туристов занесет? У них там черт ногу с религиями сломит....

Вы бы лучше перекресток обмыли, ортодоксов мало, пьющих больше. Жгите. Еще, еще давай!

Георгий Цветков

Угу. А если атеист за рулём, то его на освященном перекрёстке "бог накажет" или как? А язычника ваще скрутит в машине. И правильно! Ибо нефиг тут здесь...

Александр Талипов

...Всем нам пора начать немедленно молиться, судя по всему дела действительно плохи, если власть уже не уповает на свои собственные силы, а просит помощи бога..

Но я думаю нельзя останавливаться только на перекрестках, надо освящать больницы, чтобы люди меньше болели, дороги, чтоб на них ямы не образовывались, рынки, магазины, аптеки, заправки, чтоб цены не росли, военкоматы, чтоб лучше призыв шел. Обязательно надо освятить мусорки, чтоб они не переполнялись и вовремя убирались и госучреждения, чтоб чиновники не воровали! Да чего там, Сергей Аксенов должен на вертолете с метрополитом облететь Крым и помахать над ним кадилом, дела сразу станут лучше!..

Некоторые комментаторы обращают внимание также на продолжающуюся экспансию церкви, которая активно застраивает Крым новыми храмами и устанавливает вдоль дорог поклонные кресты. Например, споры в соцсетях вызвали планы строительства культового сооружения на въезде в поселок Ливадия.

Tanya Iron

...Хочется спросить - в Ялте не хватает культовых сооружений, или кто дает разрешения, выделяет деньги на эти бесконечные религиозные центры? Ялта перегружена машинами, безобразно и опасно застраивается, городской транспорт, дороги, мед. учреждения, школы, почты, в разрухе и упадке. Очистные - упасть, и плакать, мусор не перерабатывается, водопровод, канализация, электросети - дышат на ладан, люди - нищие, а тут постоянное строительство новых зомбодомиков. Что происходит? Вместо улучшения жизни в городе мы все пойдем молиться о лучшей жизни?

Ирина Крымская

Я не против храмов, но тогда, когда територия вокруг них благоустроена и наряду с храмами строятся и школы. А вы ливадийскую школу видели? Если это вообще можно назвать школой. Пускай бы для начала привели в порядок дорогу от Ливадии к Мисхору. По ней до сих пор автобусы не пускают

Elena Makarova

Боже, люди, что с вами?! Неужели отчаяние окончательно овладело вашими сердцами. Строится ХРАМ! Как можно отзываться подобным образом о божьем доме? В голове не укладывается, как люди такое могут писать!

Елена Григорьева

В Ялте нужно как можно больше построить храмов. Бездуховность на устах комментирующих...Печалька...

Уж лучше храмы - чем кабаки , дискотеки ,казино и подобные помойки.

Инна Щербакова

Вот,лично меня эта стройка возмутила.Возле жилого дома будет постоянный шум,плюс движуха прихожан.У людей для начала надо спрашивать.!!!Уже помещались на церкаях,грехи замалиаают?

Екатерина Петухова

Довели людей и город до цугундера. Что уже и церковь ненавидят, потому что для неё хотят оттяпать очередной кусок земли, которой итак уже нет, и срубить очередные десятки деревьев. Церковь построят, а вокруг - грязь и дерьмо, как водится. Город в запустении. Но церкви мы строим, че.