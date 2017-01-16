Президент США Барак Обама за несколько дней до смены администрации в Белом доме нанес последний удар по позициям российского коллеги. Санкции против России, введенные в ответ на аннексию Крыма и войну на Донбассе, продлены еще на год. Таким образом, администрация нового президента США Дональда Трампа будет круглый год работать с Россией в ситуации, когда решение о санкциях уже утверждено. И для того, чтобы изменить это решение, понадобятся веские поводы. Прежде всего, изменение политики самой России относительно оккупированных территорий.

Показательно, что решение Обамы о продлении санкций против России фактически совпало с заявлением нового президента США Дональда Трампа о том, что он сохранит санкции «в любом случае на какое-то время» и отменит их, только «если нам удастся найти общий язык». Это высказывание Трампа уже значительно отличается от его предыдущих оценок роли санкций против путинского режима. Но что самое важное – оно касается исключительно санкций, введенных Бараком Обамой в ответ на вмешательство России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. О санкциях, введенных в ответ на агрессию Путина против Украины, Трамп не говорит вообще. Потому что прекрасно понимает: для отмены этих санкций должны возникнуть совершенно новые обстоятельства.

Путин не будет ликвидировать старые зоны напряженности – он будет создавать новые

И он будет ожидать, что Владимир Путин создаст эти обстоятельства – то есть приложит усилия для деэскалации в Украине, уйдет с Донбасса, проявит готовность к консультациям по Крыму. То есть будет вести себя как конструктивный политик. Что позволит Дональду Трампу продемонстрировать: его предшественник просто не мог договориться с Путиным. Путин не уважал и не боялся Обаму.

Так вот, Трампа Путин тоже бояться не будет. Российский президент не просто не продемонстрирует «конструктивности» – он будет проверять, где та «красная линия», которую он сможет безнаказанно перейти, чтобы продемонстрировать всему миру слабость и беспомощность нового президента США. Путин не будет ликвидировать старые зоны напряженности – он будет создавать новые. В том числе и во внутренней политике самих Соединенных Штатов.

И вот здесь все действительно будет зависеть от готовности новой американской администрации ответить на российский вызов.

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода