Кто в Давосе будет есть из рук Пинчука?

Регулярно во время ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) Виктор Пинчук, один из самых богатых и влиятельных миллиардеров Украины, владелец целого ряда предприятий, четырех телеканалов и других СМИ, собирает публику на «украинский ланч». Официально этот обед организует Фонд Виктора Пинчука. На этом мероприятии традиционно присутствуют известные зарубежные и украинские политики, журналисты, бизнесмены, дипломаты. Во время ланча собранная на нем публика обменивается мнениями о перспективах развития Украины, производит те или иные неформальные договоренности, определяет свои ориентации в отношении Украины. Президенты Украины, когда посещали Давос, обычно присутствовали на «украинском ланче».

Но в этом году, по сообщениям СМИ, президент Украины Петр Порошенко не посетит «Украинский ланч». Журналистам LB.ua их источники в МИД сообщили, что это решение принято после публикации в газете The Wall Street Journal известной статьи Виктора Пинчука с предложениями по «урегулированию конфликта между Украиной и Россией». По словам одного из собеседников LB.ua, «у президента будет своя программа в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет».

Складывается интересная ситуация: в Давосе 18 января состоится «украинский ланч», который проигнорирует президент Украины и ряд других украинских участников ежегодного собрания Всемирного экономического форума. Более того, проводить его будет фонд олигарха, которого не только многие украинские политики и общественных деятелей, но и зарубежные эксперты считают представителем «пятой колонны» российского президента Владимира Путина в Украине, персонажем, действующим вопреки национальным украинским интересам.

Чьи интересы отстаивает Пинчук?

Чтобы убедиться в справедливости последнего тезиса, обратимся к отклику на статью Пинчука, принадлежащему «третьей стороне», человеку беспристрастному.

«Компромисс на опережение способен подвергнуть опасности Украину» ‒ так называется жестко критическая относительно «плана урегулирования» Пинчука статья, которую опубликовал эксперт Королевского института международных отношений (Чатем Хауз, Великобритания) Джеймс Шерр на официальном сайте института. По мнению Шерра, Пинчук отличается среди деятелей своей «обоймы»: он не является прямым защитником российских интересов, а призывает к лавированию между Западом и Россией, в то же время критически относясь к тем, кто предлагает Украине выбрать что-то одно.

Но предложения Пинчука в последней статье, отмечает Шерр, прямо противоречат его декларируемым целям. Скажем, он призывает к «временному» отказу Украины от перспективы членства в Евросоюзе, к созданию механизмов безопасности, альтернативных НАТО, и главное ‒ к проведению местных выборов в оккупированных районах до того, как возникнут условия для честных выборов в этих районах. Хорошо, спрашивает Шерр, если такие временные меры будут осуществлены, чтобы положить конец конфронтации, как их потом прекратить без перезапуска этой конфронтации? После своего воплощения такие меры создадут новую реальность ‒ они подорвут существующие отношения между Украиной и ЕС и Украиной и НАТО.

Нет никаких оснований считать, что односторонние уступки отвлекут Россию от указанных целей

Они также создадут новую политическую динамику, которую Россия ожидаемо сможет использовать для того, чтобы обеспечить подчинение Украины себе, сначала де-факто, а потом и де-юре. Нет никаких оснований считать, что любые односторонние уступки отвлекут Россию от указанных целей, которые она настойчиво преследовала даже тогда, когда Украина объявила себя «внеблоковой».

«Украина ‒ не руина, а активный политический субъект, более сплоченный, чем в любой момент своей истории. Украина ‒ не подарок для кого-то другого, ‒ заключает Шерр. ‒ Принести в жертву свои ключевые интересы из-за того, что другие могли бы это сделать, ‒ это не только что-то нездоровое. Это еще и может помочь другим проигнорировать эти интересы... Такая работа не должна быть сделана украинскими руками».

А теперь поставим логичный вопрос: насколько украинскими являются те руки, которые предлагают крайне невыгодные для Украины вещи (собственно, капитуляцию), и из которых уже длительное время кормятся многие политики и журналисты, в том числе и на ланче в Давосе, куда кое-кого привозят за счет Фонда Пинчука?

Кто имеет моральное право представлять Украину?

Конечно, когда речь идет о «украинском», «украинскости», то имеется в виду не этнический фактор и не гражданство по паспорту. Речь идет о том, что участница французского Движения сопротивления во время Второй мировой войны философ Симона Вейль называла «укорененностью». Именно эта сложная система связей человека с людьми, с Отечеством, с миром культуры и окружающей средой составляет, по ее мнению, «важнейшую и наиболее известную потребность человеческой души». В то же время, писала она, сейчас деньги и государство пришли на место всех других связей. Не видим ли мы доказательство последнего тезиса в смысле статьи Пинчука, с поправкой на то, что государство для него, как и для всех олигархов Украины (в силу специфики их бизнес-политической деятельности и постколониальной ментальности), выступает лишь территорией, откуда удобно беспрепятственно выкачивать деньги? А вот отношение к Москве как едва ли не столице Вселенной ‒ это уже комплекс постсоветского подсознания...

Собственно, существует традиция инкорпорации в число украинцев лиц иноэтнического происхождения еще со времен формирования «казацкой нации». Эта традиция продолжилась во второй половине XIX и особенно в первой трети ХХ века, причем уже не требовалась смена религиозной веры и всех культурных предпочтений; главное заключалось в отстаивании свободы Украины и восприятии как нечужой украинской культуры. Поскольку любая нация по своему естеству существенно отличается от этноса тем, что в нее входят выходцы из иноэтнических сообществ, делающие осознанный выбор в пользу принадлежности нации.

Может ли от имени Украины на мировой арене выступать человек, ставящий интересы собственного бизнеса на место национальных интересов?

Однако может ли выступать от имени Украины на мировой арене человек, который не разговаривает на украинском языке, в лучшем случае нейтрален к украинской культуре (чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть программы телеканалов, принадлежащих Пинчуку), ставящий интересы собственного бизнеса на место национальных интересов, не понимая и не защищая последние (что убедительно доказал Джеймс Шерр)?

Понятно, почему во времена президентства Леонида Кучмы именно его зять Виктор Пинчук выступал организатором «украинского ланча» в Давосе. Понятно и то, что оба Виктора ‒ Ющенко и Янукович ‒ согласились на это: у них были свои дела с кланом Кучмы-Пинчука. Однако почему эта традиция перешла в настоящее? Не потому ли, что клан Кучмы-Пинчука «социально близкий» и для действующей власти? Ведь в Минске Украину представляет Леонид Кучма, за которым до сих пор тянется «хвост» дела Георгия Гонгадзе, и не только его, который на должностях премьера и президента целенаправленно строил государственно-олигархический капитализм ‒ проклятие Украины. А Виктор Пинчук с помощью своих телеканалов может манипулировать общественными настроениями и существенно влиять на положение украинской культуры и языка...

Интересно, кто из «независимых» политиков и журналистов придет в Давосе на «обед Пинчука»? Кто в этом году поедет туда за счет Фонда Пинчука? И будет ли на этом мероприятии когда-то действительно украинский ланч?

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода