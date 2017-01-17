Джозеф Байден в последние дни на посту вице-президента США прилетел в Киев. Он встретился в понедельник с премьером (Украины ‒ КР​) Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. В заключительной речи Байден призвал украинцев бороться с коррупцией, которая угрожает безопасности не меньше, чем вооруженный конфликт на востоке страны. И заверил, что санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность, в частности ‒ не вернет Крым.

Визит Джо Байдена стал прощанием вице-президента США с Украиной, проблемами которой он занимался после событий на Майдане.

«Господин президент, я, пожалуй, буду звонить Вам раз в несколько недель, просто чтобы услышать Ваш голос, как это было на протяжении длительного времени», ‒ пошутил Байден, обращаясь к Порошенко, напомнив о тесном сотрудничестве.

Байден также добавил, что понимает усталость украинцев от Минского процесса. Впрочем, по его мнению, это сейчас ‒ единственный эффективный инструмент урегулирования конфликта. И его политическую часть нельзя будет реализовать, пока Россия не прекратит агрессию и на Донбасс не вернется мир, добавил он.

«Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и «Группы семи» мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью ‒ подчеркиваю, полностью ‒ не выполнит своих обязательств по Минским договоренностям. Санкции против России, связанные с Крымом, должны сохраняться, пока Россия не вернет Крым украинцам», ‒ отметил Джо Байден.

Байден также назвал шагом в правильном направлении создание антикоррупционных ведомств. При этом акцентировал на том, что коррупция остается ключевой проблемой Украины и вредит безопасности не меньше, чем российская агрессия. Посоветовал также и в дальнейшем работать с Международным валютным фондом, очищать банковский сектор, улучшать бизнес-климат и не возвращаться к газовой зависимости от России.

2017 год, по словам Байдена, будет непростым. И поэтому украинским чиновникам стоит заботиться об общественном благе, а не о собственном обогащении, и больше объединять Украину:

«Я верю, что украинцы больше не хотят откладывать развитие свободной, открытой, процветающей и демократической Украины. Поэтому достигните этого», ‒ призвал он.

Все, исповедующие демократические ценности, являются врагами Кремля ‒ Порошенко

В ответ на это Петр Порошенко назвал Байдена другом Украины и своим собственным другом. И поблагодарил еще пока действующего вице-президента США за последовательную поддержку Украины, особенно после Революции Достоинства. В частности, благодаря Байдену в мире сформировалась проукраинская коалиция, добавил Порошенко.

«Украина осознает, что не является единственным врагом Москвы. Все, кто исповедуют демократические ценности, являются врагами Кремля», ‒ сказал Порошенко.

Президент также заявил, что за последние несколько лет Украина сделала шаг вперед больший, чем с момента обретения независимости. В частности, вспомнил о запущенных реформах: судебной, антикоррупционной, административной и децентрализации.

«Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не то государство, с которого мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти в начале российской военной агрессии. Это ‒ Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это ‒ Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи», ‒ добавил президент.

Какой будет политика США в отношении Украины после Байдена?

Эксперты называют визит Байдена в Киев «символическим», ведь уже 20 января он передаст полномочия новому вице-президенту Майку Пенсу. Байден анонсировал, что после президентских выборов в США прилетит в Украину, за коммуникацию с которой отвечал в последние годы. Поэтому вопрос заключался лишь в том, сделает он это перед Новым годом или после, говорит в комментарии Радiо Свобода политолог-международник Олеся Яхно.

С другой стороны, визит еще действующего вице-президента США имеет и практическую цель: скорее всего, Байден и Порошенко вне камер обсуждали вызовы, которые будут стоять перед Украиной в этом году на фоне внутренних проблем и политических изменений в Америке, предполагает Яхно.

В контексте этого важно прислушиваться к официальным заявлениям новоизбранного президента США Дональда Трампа и его администрации, добавляет она. В частности, Трамп не исключил соглашения с Россией об ограничении санкций в обмен на сокращение ядерных вооружений. А преемник Байдена, Майк Пенс, заявил, что налаживание хороших отношений с Москвой пойдет на пользу и России, и Америке.

«Может быть более жесткая позиция по отдельным санкциях, там, где требуется поддержка и голосование Конгресса. И более мягкая по тем санкциям, где это зависит от Трампа. И можем ожидать, возможно, меньше финансовой помощи, но больше помощи на военно-техническом уровне», ‒ считает эксперт.

В то же время Байден одобрительно отзывался о своем преемнике. И, по информации Белого дома, он прислал Пенсу записку с советами, как лучше наладить отношения, в частности с украинскими лидерами.

Кроме того, пока Соединенные Штаты действуют последовательно в отношении России, говорит Яхно. В частности, Америка расширила санкции за агрессию в Украине до 2018 года и добавила еще пять человек к санкционному «списку Магнитского». Определенные неожиданности в американской политике в отношении Украины могут быть в дальнейшем в тех вопросах, на которые будет распространяться компетенция Трампа, предполагает Яхно.