Подконтрольные России крымские власти заявляют о намерениях провести реформу в сфере ритуальных услуг и решить проблему переполненности местных кладбищ с помощью строительства крематориев. Первый проект в рамках реформы должны были реализовать в Ялте как инвестиционный еще к концу прошлого года на девяти сотках городского кладбища «Иссары». Какова теперь судьба проекта, выясняли Крым.Реалии.

Впервые о планах по созданию крематория в Ялте со всей сопутствующей инфраструктурой глава подконтрольной России местной администрации Андрей Ростенко заявил в конце февраля прошлого года. А уже через месяц соответствующий инвестпроект был одобрен в назначенном Кремлем правительстве Крыма.

Кто будет кремировать крымчан

Для строительства крематория «Крымская национальная мемориальная компания» получила в аренду на 49 лет 9 соток земли на кладбище «Иссары»

По данным реестра крымских инвестпроектов, проект строительства кремационного блока в Ялте реализует ялтинское ООО «Крымская национальная мемориальная компания». Для этого фирма получила в аренду на 49 лет 9 соток земли на кладбище «Иссары». В свой проект она намерена вложить более 20 миллионов рублей инвестиций.

Проект активно поддерживают местные власти. «Ялта станет первым регионом Крыма, где будет реализован подобный инвестиционный проект. Мы поддержали идею строительства крематория ввиду его высокой социальной значимости. Сегодня проект уже одобрен на уровне Министерства ЖКХ Крыма. Исходя из прогнозов специалистов, этот объект будет востребован. Он позволит закрыть вопрос захоронения и кремации на ближайшие 20 лет, в том числе и лиц без определенного места жительства», – заявляет Андрей Ростенко.

В городе бытует мнение, что такую одобрительную позицию чиновники демонстрируют неспроста, а потому что инвестор сюда пришел непростой.

Чтобы проверить информацию, обратимся к российскому реестру предприятий и организаций. Согласно его информации, «Крымская национальная мемориальная компания» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей принадлежит Михаилу Ремезу – российскому подполковнику в отставке, бизнесмену из Екатеринбурга, вице-президенту Союза похоронных организаций и крематориев по Крыму. Ремез также известен активным участием в процессе изменения российского законодательства о погребении и похоронном деле в качестве члена рабочей группы при Госдуме России и члена экспертного совета Минстроя России.

Ялтинская фирма Михаила Ремеза занимается услугами по организации похорон, торговлей предметами культового и религиозного назначения, резкой и обработкой камня, услугами фотографии и ресторанной деятельностью. Еще одна компания Ремеза с аналогичными видами деятельности зарегистрирована в Москве.

Труба за 3 миллиона

По словам инвестора, проект по созданию крематория – на завершающем этапе. Фирма уже приобрела оборудование и подготовила здание. Однако запустить работу в срок пока не успела, ожидает завершения государственной экспертизы. «Мы не начнем работать, пока проект не пройдет государственную экспертизу, поскольку имеет ограничения в санитарно-защитном зонировании. Мы месяц назад отдали все документы на проведение экспертизы. Я думаю, к концу февраля все эти мероприятия уже пройдут и мы начнем работать», – заявил Крым.Реалии Михаил Ремез.

Он отметил, что реализация проекта также затянулась из-за необходимости переделывать его технические условия: «К будущему крематорию будем подводить газовую трубу протяженностью 1,5 километра стоимостью 3 миллиона рублей. Также технические условия мы переделываем в связи с экологической и санитарной безопасностью. Дополнительно на оборудовании, которое ранее было заявлено, мы решили усилить очистительные сооружения. Чтобы не вызывать у людей беспокойств, мы установим оборудование, при котором выбросы вредных веществ в воздух будут меньше, чем проезжающие рядом автомобили на Ай-Петри».

Работники ялтинского кладбища «Иссары» о скором открытии крематория не только не знают, но и не верят в его скорую перспективу

Мы пообщались с работниками ялтинского кладбища «Иссары», на судьбе которых создание крематория может сказаться в первую очередь. Оказалось, что, несмотря на слова Ремеза о финальном этапе проекта, они о скором открытии крематория не только не знают, но и не верят в его скорую перспективу. «Крематорий – это пока только проект, о нем говорят уже лет десять. Но пока никаких реальных движений нет, мы не слышали. Даже если его и построят, то на нашей работе это вряд ли сильно скажется. Единственный плюс: нам не придется бесплатно хоронить безродных бомжей, как сейчас. У нас народ вообще консервативный – они привыкли к могилке, оградке, чтобы было где посидеть, выпить-помянуть. А безликая урна им непонятна», – отмечают работники кладбища.

Батюшки всячески внушают прихожанам, что кремация – это не православная традиция, а покойник должен лежать в земле

По их словам, серьезное влияние на похоронные ритуалы в городе оказывают представители духовенства православной церкви. «Тут еще и церковная «мафия» нам на руку играет. Отпевания, поминальные молитвы над могилой на религиозные праздники на кладбище – это серьезные деньги в карман церкви. Поэтому батюшки всячески внушают прихожанам, что кремация – это не православная традиция, а покойник должен лежать в земле. Так что, в ямы у нас еще очень долго будут хоронить».

«Понимания у нас нет»

Михаил Ремез с уверенностью говорит о запуске крематория уже через два-три месяца. Хотя еще в октябре прошлого года все тот же глава подконтрольной России администрации Ялты утверждал, что окончательное решение по проекту не принято, так как возникли проблемы с экологической экспертизой, и заявлял, что по этой причине «инвестпроект еще будет рассматриваться». В Ялте до сих пор также не было публичных слушаний по данному вопросу.

Несколько лет назад в Крыму уже обсуждалась возможность создания крематория. Тогда этот вопрос вызвал бурю протестов

Следует напомнить, что несколько лет назад в Крыму уже обсуждалась возможность создания крематория. И тогда этот вопрос вызвал бурю протестов, как среди местных жителей, так и среди экологов. Критики утверждали, что соединения серы и фтора, выделяющиеся в процессе сжигания человеческого тела, опасны для населения, поскольку вызывают неизлечимые болезни. Против строительства крематория в Симферополе тогда выступали и местные священники. Сообщалось о категорическом несогласии с проектом митрополита Симферопольского и Крымского (УПЦ МП) Лазаря, что в итоге привело к закрытию проекта.

Вторая попытка создания крематория, которую предпринял нынешний инвестор, публичных протестов уже не вызывает. Даже глава авторитетной крымской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко, который ранее активно участвовал в процессе обсуждения создания крематория в Крыму, теперь свое мнение по этому вопросу высказать затрудняется. «Несколько лет назад мы горячо протестовали против создания кладбища на склоне Ялтинского горно-лесного заповедника. Тема создания крематория тогда тоже обсуждалась, но мнения разделились. Думаю, время рано или поздно заставит это делать, потому что земли для захоронения людей в Крыму действительно не хватает. Но пока к какому-то логическому решению мы не пришли. Такого понимания у нас нет», – заявил он Крым.Реалии.

Михаил Ремез, в свою очередь, отмечает, что готов проводить среди крымчан разъяснительную работу относительно кремации. «Я не увидел в Ялте каких-то сильно больших столкновений мнений по этому вопросу. Если бы я увидел, что представители духовенства или экологов высказывали бы свое негативное мнение, я бы на него отреагировал. Отдельные люди высказывались в Фейсбуке, но это не имело большого развития. Все страхи у людей возникают от незнания и недостатка информации, с этим нужно бороться. Закон предусматривает волеизъявление человека насчет того, как его хоронить: или в землю, или в огонь, или в воду. Все три способа предусмотрены законодательством. Я готов на любых площадках этот вопрос обсуждать», – говорит инвестор.

В кремационный пепел за 4 тысячи

Стоимость услуг в будущем крематории окончательно пока не определена. Однако ее обещают формировать с учетом социальной составляющей, исходя из российского законодательства. «5,2 тысячи рублей – это гарантированный перечень того, что должно предоставить государство для захоронения человека. Служба по вопросам похоронного дела должна человека похоронить без учета того, есть ли у него родственники и хотят ли они его хоронить. Мы будем стремиться к тому, чтобы услуга по кремации приближалась к сумме этого гарантированного перечня», – утверждает Ремез. При этом стоимость самой услуги кремации, по его словам, будет составлять в пределах 4 тысяч рублей.

Среди других услуг в крематории предложат прочие ритуальные атрибуты (гробы и венки), а в перспективе – возможность родовых захоронений.