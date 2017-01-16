Запад может поступить с Крымом по «балтийскому» сценарию – эксперт

Формально страны Запада еще долго будут придерживаться антироссийских санкций из-за аннексии ею Крыма, однако существует риск развития событий по «балтийскому сценарию». Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко.

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«Формально режим санкций Запада и его трактовка украинского кризиса в Крыму сохранится на среднесрочную перспективу. С формальной точки зрения, санкции будут работать до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, то есть, очень долго. С содержательной стороны есть риск того, что США и европейские страны могут перейти к той политике, которая проводилась в отношении Советского союза в связи с аннексией стран Балтии в 1940-м году. Формально мы их не признаем, но развиваем отношения с Советским Союзом как ни в чем не бывало. Хотя Россия – не Советский Союз, она гораздо слабее», – сказал Капитоненко.

Эксперт заметил, что нынешние санкции в отношении России – не случайно слабее тех, что вводились против режима лидера Югославии Слободана Милошевича.

«Россия – не Сербия, она гораздо сильнее интегрирована в мировую экономику, санкции против нее были бы болезненнее и дороже. С другой стороны, западные страны, рассчитывая уровень санкционного давления, исходят из того, что Россия – государство слабое, так же, как и Украина. Оно может распасться, а распад России никому не нужен. Перебор с санкциями может создать проблему, с которой Запад не хочет иметь дела», – резюмировал Капитоненко.

Сегодня, 16 января, состоялся последний официальный визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена. Американский политик, вместе с администрацией президента Барака Обамы, сложит свои полномочия 20 января. В своем выступлении в Киеве Байден заверил, что после инаугурации Дональда Трампа отношения между странами не изменятся.

Президент США Барак Обама 14 января объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продлевает пакет санкций, введенный в 2014 году против России и российских компаний в аннексированном Крыму.

Сообщение о продолжении этого санкционного «национального чрезвычайного положения» также передано для публикации в Федеральном реестре официальных документов США.

В соответствии с законодательством США, такие санкционные режимы автоматически прекращают свое действие через год, если президент США не объявит об их продлении в пределах 90 дней до истечения годичного срока.

В предыдущие годы Обама продолжал эти санкции в начале марта.

Действующий президент Барак Обама покидает пост 20 января. В тот же день на него вступает избранный президент Дональд Трамп, который в ходе предвыборной кампании не раз высказывал благосклонные заявления в адрес России и ее президента Владимира Путина, и, в частности, не исключал возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России.