Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Крым внес в ООН резолюцию о нарушении прав человека Украиной», – сообщает итальянская газета il Velino.

Крым подготовил проект резолюции о нарушениях прав человека со стороны Украины

«Крым подготовил проект резолюции, который будет представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, о нарушениях прав человека со стороны Украины. «Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных, в том числе, с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», – заявил глава комитета по вопросам межэтнических отношений в Крыму Заур Смирнов».

Источником новости является материал РИА «Новости». Издание называет аннексию Крыма «воссоединением» с Россией после референдума, хотя отмечает, что Киев, а также Брюссель, Вашингтон и их союзники не признают итоги референдума и считают, что полуостров является территорией, оккупированной Россией.

«Чего Путин ждет от Трампа: Крым – это Россия, НАТО подальше от Украины...», – материал с таким заголовком опубликовало черногорское издание Vijesti.

Наверху списка пожеланий Путина – снятие санкций, введенных против России

«Наверху списка пожеланий Путина для Трампа может быть снятие санкций, введенных в действие в 2014 году вследствие действий России в Украине, хотя никто не ожидает, что это произойдет в одночасье. Признание аннексии Россией Крыма также может быть желаемой целью политики. Россия хочет американских гарантий, что Украина никогда не вступит в НАТО. В целом, Россия в течение многих лет хотела, чтобы НАТО держался подальше от ее границ. Однако, как и в вопросе санкций, российские ожидания являются скромными».

Статья является переводом материала, размещенного четырьмя днями ранее информагентством Deutsche Welle, а в английской версии поставлен другой акцент в последней фразе – там написано, что «российские ожидания покончить с санкциями невелики».

«Трамп предлагает остановить санкции против России за аннексию Крыма», – сообщает бразильский портал TeleАmazonas.

Дональд Трамп предложил отменить санкций в отношении России за аннексию Крыма

«В интервью лондонской газете The Times и немецкой Bild избранный президент Дональд Трамп предложил отменить санкций в отношении России за аннексию Крыма в обмен на соглашение по сокращению ядерных вооружений. Трамп сказал, что ядерное оружие должно быть существенно ограничено».

Ответ российской стороны на эту инициативу в материале не приводится.

«Байден: санкции будут в силе, пока Россия не вернет Крым», – пишет сербо-хорватско-боснийское информагентство N1.

До тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине, следует продолжать санкции

«Вице-президент США Джо Байден считает, что санкции в отношении России должны быть продолжены до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Байден, который пребывает с официальным визитом в Украине, встретился с президентом страны Петром Порошенко в Киеве. В своем выступлении после встречи Байден говорил о санкциях против России. «Совместно с нашими партнерами по Европейскому Союзу и G7 мы пришли к согласию в вопросе о продолжении санкций против России. До тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине, следует продолжать санкции, касающиеся Крыма», – сказал Байден».

«Сербия хочет аннексировать часть Косово, используя «Крымскую модель», – пишет мировое информагентство Reuters.

«Сербия планирует захватить кусочек северной части Косово так же, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, заявил в понедельник президент Косово Хашим Тачи. Косовские специальные подразделения полиции в субботу на границе остановили поезд, окрашенный в цвета национальных флагов Сербии и с надписью «Косово – это Сербия».

Сербия планирует захватить кусочек Косово так же, как Россия аннексировала украинский Крым

«Намерение Сербии заключается в использовании этого поезда, который был подарен Россией, в первую очередь, чтобы помочь отделить северную часть Косово, а затем... присоединить ее к Сербии. Это модель Крыма», – сказал президент Тачи. Он имел в виду Крымский полуостров Украины, где дислоцируется российский Черноморский флот, и заселенный в основном этническими русскими, которые после распада Советского Союза в 1991 году продолжали чувствовать лояльность по отношению к Москве, а не к новому независимому правительству в Киеве. Этнические русские Крыма приветствовали аннексию Москвой – первоначально проводимую солдатами, одетыми в форму без опознавательных знаков, чтобы скрыть свою принадлежность, – хотя этот шаг также вызвал западные экономические санкции против России».