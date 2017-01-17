Трамп критикует НАТО. Чем ответит Европа?

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подверг критике НАТО, усомнившись в том, что альянс отвечает требованиям современности. Также Трамп похвалил «Брекзит» и сказал, что Великобритания может быть не последней страной ЕС, попросившейся на выход из Евросоюза. Руководители НАТО и ЕС критически отреагировали на интервью Трампа, но есть и голоса, которые призывают не спешить с оценками и дождаться инаугурации нового президента США и вступления его в должность.

Москва приветствовала заявление Дональда Трампа о НАТО как об «устаревшим» альянсе. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «НАТО действительно является рудиментом (в прошлом), и мы согласны с этим».

Он также заявил, что «учитывая, что (НАТО) сосредоточено на конфронтации и вся его структура создана для идеи конфронтации, тогда, конечно, вряд ли можно назвать его современной организацией, которая отвечает критериям и идеалам стабильности, длительного развития и безопасности».

В НАТО неоднократно опровергали российское утверждение, что альянс хочет конфронтации, говоря, что усиление восточного фланга является ответом со стороны НАТО на российские действия в регионе, которые напугали многих членов альянса. В частности речь идет об аннексии Кремлем Крыма и поддержку сепаратистов на восточной Украине.

Трамп и НАТО

Германия ‒ один из ключевых союзников США в Европе ‒ выразила обеспокоенность заявлением Трампа.

«Мои взгляды на вопросы трансатлантических связей известны. Новоизбранный президент вновь выразил свои взгляды. Когда он будет уже в должности ‒ так как сейчас он еще не вступил в должность ‒ мы, конечно, будем работать вместе с американским правительством. Тогда мы увидим, какое сотрудничество мы можем наладить», ‒ сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

В интервью британской газете The Times и самому тиражированному немецкому ежедневнику Bild Дональд Трамп назвал НАТО «устаревшим, но добавил, что альянс все еще «очень важен для меня».

«Я уже давно говорил, что в НАТО есть проблемы. Проблема номер один ‒ организация устарела, потому что была создана много лет назад. Проблема номер два ‒ страны не делают финансовых взносов, которые должны делать», ‒ сказал Трамп в интервью.

В НАТО заявления Трампа были восприняты с обеспокоенностью

Немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, который 16 января был в Брюсселе, сказал, что заявление Трампа является противоречивым и идет вразрез с тем, что говорил кандидат на должности министра обороны США Джеймс Маттис о НАТО во время сенатских слушаний на прошлой неделе.

«Заявления, сделанные в интервью новоизбранным президентом, спровоцировали удивление и беспокойство здесь, в Брюсселе и, думаю, ‒ я даже уверен ‒ не только в Брюсселе. Я только что разговаривал с генеральным секретарем НАТО, господином Столтенбергом – в НАТО заявления избранного президента Трампа были восприняты с обеспокоенностью ‒ его заявление, что он рассматривает НАТО как устаревшую организацию».

НАТО отреагировало на интервью заявлением, что альянс вполне уверен в преданности США безопасности Европы. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сказала, что руководитель НАТО Йенс Столтенберг с надеждой смотрит на сотрудничество с Трампом и его командой.

Трамп и ЕС

Что касается других тем интервью британской и немецкой газетам? Трамп похвалил Великобританию за то, что она выходит из Евросоюза, сказав, что «Брекзит завершится хорошо», и что он хочет соглашения о свободной торговле между США и Британией.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон назвал «хорошей новостью», что США хотят «хорошего соглашения о свободной торговле с нами». Пресс-секретарь британского премьера Терезы Мэй тоже высказалась в этом духе.

Некоторые видные представители ЕС отвергли комплименты Трампа относительно «Брекзита» и его слова, что и другие члены ЕС могут захотеть последовать британскому примеру.

«Брекзит» ‒ это некрасивая вещь», ‒ сказал комиссар ЕС по вопросам экономики Пьер Московичи, добавив, что цена выхода Британии из ЕС будет «значительной» и что это отобьет желание других членов ЕС следовать за Британией.

Маргаритис Шинаси, представитель Еврокомиссии, так отреагировал на интервью Трампа: «Я знаю, что обычно журналисты жалуются когда мы говорим, что не комментируем комментарии. Итак, я отреагирую на этот вопрос заявлением, а именно: «Мы прочитали это интервью с интересом».

Я уважаю мнение будущего президента США, но думаю, что с Европейским союзом будет все в порядке

Канцлер Меркель раскритиковала предсказания Трампа, что другие страны ЕС захотят пойти британским путем на выход из ЕС. «Я думаю, что мы, европейцы, создаем нашу судьбу своими руками», ‒ сказала немецкий лидер.

«Я думаю, что Европейский союз будет держаться вместе. Я на сто процентов уверена в этом. Я уважаю мнения будущего президента Соединенных Штатов, новоизбранного президента, почти президента, но думаю, что с Европейским союзом будет все в порядке», ‒ сказала руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини.

Меркель, со своей стороны, отвергла критику Трампа своей миграционной политики. Трамп в интервью назвал Меркель «фантастическим лидером», но добавил, что Германия «получила четкое впечатление» от последствий ее миграционной политики во время декабрьского террористического нападения на рождественский базар в Берлине, во время которого погибли 12 человек.

Я лично жду инаугурацию президента США. Тогда, конечно, мы будем работать с ним на всех уровнях

«Я лично жду инаугурацию президента США. Тогда, конечно, мы будем работать с ним на всех уровнях», ‒ сказала Меркель.

Инаугурация Дональда Трампа, 45 президента США, должна состояться 20 января. Некоторые обозреватели говорят, что лучше подождать его действий уже на президентском посту, вместо того, чтобы реагировать уже сейчас на каждое заявление, интервью или сообщение в Twitter.

«Я думаю, что самое важное сейчас – удержать спокойствие и дождаться, когда они (новая администрация) начнут, собственно, работать, ‒ сказал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. ‒ Думаю, должны подождать и отойти от твиттерной дипломатии, перейдя к реальной политике».