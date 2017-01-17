Впервые за три года после аннексии Крыма украинский военный дезертир «высокого ранга» получил реальный тюремный срок. Задержанный на админгранице между Крымом и материковой Украиной в январе 2016 года бывший подполковник медслужбы, замначальника подготовки личного состава ВМС Украины Тарас Синичак был признан Дарницким районным судом Киева виновным. Если решение украинского суда вступит в силу, то военный-дезертир будет лишен свободы на 8 лет и будет отбывать наказание в украинской тюрьме.

Ушел, чтобы вернуться

Украинский военный-дезертир в апреле 2014 года принял решение не выполнять приказ вышестоящего командования о передислокации из Автономной Республики Крым на территорию материковой Украины, уверяет военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришин. По его словам, он принял предложение о прохождении дальнейшей службы на условиях оккупационных властей полуострова на гражданской должности в том же учреждении, однако в подчинении Министерства обороны Российской Федерации. 1 апреля (2014 года – КР) украинский военный был официально трудоустроен, а уже 12 апреля получил гражданство и паспорт РФ.

Несмотря на решение остаться в российской оккупации, спустя неполных два года Синичак решил посетить материковую Украину. 29 января 2016 года, рассказывает Петришин, украинский военный был задержан по поручению военной прокуратуры Дарницкого гарнизона в сотрудничестве с Государственной пограничной службой. Во время задержания был изъят паспорт гражданина Украины и тот самый, полученный 12 апреля 2014 года, паспорт гражданина РФ.

Фактически спустя год с момента задержания – после двух месяцев досудебного расследования и 20-ти судебных заседаний – в понедельник, 16 января, Дарницкий районный суд Киева признал Синичака виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

«Позиция государственного обвинителя относительно наказания была озвучена следующая: за дезертирство, преступление, предусмотренное частью первой статьи 408 УК Украины, мы просили 5 лет лишения свободы. За государственную измену, преступление, предусмотренное частью первой статьи 111 УК Украины, позиция прокурора – наказание в виде 15 лет лишения свободы. Суд приговорил (Синичака – КР) к восьми годам лишения свободы», – рассказывает Петришин.

Первый пошел

Ранее за государственную измену в Украине реального срока никто из крымских дезертиров «высокого ранга» не получал. Военный эксперт Дмитрий Тымчук называет приговор Синичаку отличным прецедентом для украинского государства. По его словам, Украина наконец-то начала реально наказывать предателей, которые оказались в рядах украинской армии. Он призывает в первую очередь заниматься военными именно высоких должностей.

Доходить до уровня прапорщика или лейтенанта – это уже вторая задача

«Первая категория – это высшие военачальники, начиная с начальника генерального штаба товарища Ильина (Юрий Ильин – командующий ВМС Украины до февраля 2014 года – КР). Его командования, командования ВМС, береговой обороны, которые работали на врага. Мы знаем, что Ильин в последние числа февраля числился в госпитале в Севастополе, но успевал разговаривать о сдаче украинских военных частей. Вторая категория – это люди, которые тоже непосредственно связаны с самого начала со сдачей военных объектов в Крыму. Это шифровальщики, которые передавали наши коды российской стороне. Те люди, которые даже будучи не на высоких должностях, но тем не менее нагадили Украине и облегчили оккупантам захват Крыма. Доходить до уровня прапорщика или лейтенанта – это уже вторая задача», – считает Тымчук.

Подобного мнения придерживается и экс-командир гарнизона аэродрома «Бельбек», а теперь – народный депутат Украины Юлий Мамчур. По его словам, это правильный процесс, а все военные предатели должны знать, что наказание их настигнет.

«Многие, кто остался на оккупированной территории и служит Российской Федерации, имеют родственников на материковой Украине. Хочешь-не-хочешь иногда будут пробовать проехать в глубь Украины. А тут уже их будут отлавливать и давать реальные сроки», – предполагает Мамчур.

Дорога подполковника

Несмотря на решение киевского суда посадить бывшего подполковника-дезертира на 8 лет, его судьба еще не решена окончательно. Военный прокурор Николай Петришин говорит, что сторона обвинения просила для него 15 лет лишения свободы. На данном этапе военная прокуратура будет изучать полный текст приговора. Только после учета и анализа предпосылок, оснований и аргументов, по которым суд вынес такое наказание, будет решение, подавать ли на апелляцию и добиваться ли всех 15 лет лишения свободы для Синичака, рассказывает военный прокурор. Он уточняет, что решение суда занимает больше 40 страниц, и их изучение займет какое-то время.

По мнению российского адвоката Дмитрия Сотникова, каких-то попыток «побороться» уже за «своего» гражданина-военного Российская Федерация не предпримет. Он считает, что следует отличать политического преступника, который преследуется за свои мысли и убеждения, от военного, который в данном случае нарушил присягу. Адвокат добавляет, что Россия может только потребовать его выдачи для отбывания наказания, но это чревато признанием политических формулировок приговора.