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Фотогалереи

Видеть дочь лишь на фото: жизнь семьи фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Джемадинова (фотогалерея)

В семье одного из фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмиля Джемаденова трое детей. Полуторамесячная Асия еще не знакома с папой. Эмиля арестовали, когда его супруга Лиана была на последней неделе беременности. Пятилетний Юсуф и трехлетний Юнус постоянно спрашивают маму: «Когда же вернется бабашка». Так крымские татары любя называют отца. Лиане с детьми помогают родственники и знакомые. Сейчас она всячески пытается собрать информацию о здоровье политзаключенных, чтобы информировать общественность об условиях их содержания. Медицинское образование помогает ей в этом.
Лиана и Асия
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Лиана и Асия

Эмиль и Лиана на хадже в Мекке
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Эмиль и Лиана на хадже в Мекке

Лиана с детьми&nbsp;
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Лиана с детьми 

&nbsp;Юсуф и Юнус
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 Юсуф и Юнус

Юсуф показывает свадебные снимки родителей
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Юсуф показывает свадебные снимки родителей

Мальчики смотрят мультфильмы на кухне
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Мальчики смотрят мультфильмы на кухне

Юсуф и Юнус играют дома
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Юсуф и Юнус играют дома

Арабский алфавит на стене дома у Джемаденовых. Эмиль занимался с детьми самостоятельно. Сейчас мальчики повторяют выученное сами. &laquo;Бабашка хочет, чтобы мы умели читать&raquo;, &ndash;​ говорят дети
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Арабский алфавит на стене дома у Джемаденовых. Эмиль занимался с детьми самостоятельно. Сейчас мальчики повторяют выученное сами. «Бабашка хочет, чтобы мы умели читать», –​ говорят дети

Цветы дома у Джемаденовых
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Цветы дома у Джемаденовых

Лиана на кухне у себя дома в поселке возле Симферополя. Теперь она готовит не только для семьи, но и собирает продуктовые пакеты для политзаключенных
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Лиана на кухне у себя дома в поселке возле Симферополя. Теперь она готовит не только для семьи, но и собирает продуктовые пакеты для политзаключенных

Ukraine, Crimea - Dzhemadenov family, 09Dec2016
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Ukraine, Crimea - Dzhemadenov family, 09Dec2016

Первое фото Асии. Лиана передавала снимки мужу в СИЗО, чтобы он смог увидеть дочь
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Первое фото Асии. Лиана передавала снимки мужу в СИЗО, чтобы он смог увидеть дочь

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