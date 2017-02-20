В семье одного из фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмиля Джемаденова трое детей. Полуторамесячная Асия еще не знакома с папой. Эмиля арестовали, когда его супруга Лиана была на последней неделе беременности. Пятилетний Юсуф и трехлетний Юнус постоянно спрашивают маму: «Когда же вернется бабашка». Так крымские татары любя называют отца. Лиане с детьми помогают родственники и знакомые. Сейчас она всячески пытается собрать информацию о здоровье политзаключенных, чтобы информировать общественность об условиях их содержания. Медицинское образование помогает ей в этом.