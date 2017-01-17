Как показывает практика, болеть в так называемой «ДНР» опасно для жизни не только в силу самих заболеваний, но и уровня той медицины, которая еще осталась здесь, в оккупации.

Мне не повезло вдвойне: пик моей болезни пришелся на новогодние праздники, а в «республике», как известно, Захарченко установил 9 дней выходных, начиная с первого числа. Как бы там ни было, а первого я проснулся от лихорадки, и температура моего тела уже с утра была 39. Поскольку других симптомов тогда еще не было, я решил, что это грипп: к 2017-му уже многие донецкие школы были закрыты на карантин из-за превышенного эпидемпорога. Запасы лекарств из домашней аптечки стали очень быстро таять, и к ночи у меня буквально не осталось уже ничего. Температура перевалила за 39, и я решил вызвать «скорую», чтобы сделали укол и сбили хотя бы жар.

Я предложил оплатить выезд и сам укол, но «скорая» наотрез отказывалась приезжать

Но уже здесь начались сюрпризы: очень недовольный моим звонком голос ответил, что людей у них и так нет, чтобы еще ездить едва ли не к здоровому человеку. Терпеть можно и до 40 градусов, а потом, раз уж лекарств не осталось, мне посоветовали обтираться холодной водой. Я предложил оплатить выезд и сам укол, но «скорая» наотрез отказывалась приезжать, все время намекая на то, что я должен быть благодарен уже за то, что вообще сняли трубку, так как людей катастрофически не хватает. И вообще, это никакой не грипп, а обычная простуда. Как это удалось установить по телефону – неизвестно, но, думаю, я не первый, кто собирался так бессовестно испортить «республиканскую» статистику своим гриппом. Ведь в раю не могут болеть, Захарченко не разрешал. Поэтому и диагноз ОРЗ ставят буквально на глаз.

На следующий день я попытался вызвать на дом врача, но трубку ожидаемо никто не поднял. Пришлось снова звонить в «скорую»: наглости просить их приехать у меня уже не было, поэтому я просто поинтересовался номером поликлиники, в которой можно было бы вызвать в квартиру врача. Ответ был такой: «Молодой человек, да мы сами не знаем, работает вообще кто-то в больницах или нет. Не можем уже 3 часа в Минздрав дозвониться. Вы же видите, что выходных сделали столько, что работать некому. Позвоните в справочную».

Интересно, что номер дали тот, где девушка на украинском языке предупредила, что стоимость услуги – 25 гривен. После чего я повесил трубку.

«Скорая» не приезжала, трубку в больнице не поднимали, лекарств не осталось

На третий день лихорадки я все же собрался с силами и решил дойти до больницы – просто потому, что выбора уже не оставалось: «скорая» не приезжала, трубку в больнице не поднимали, лекарств не осталось.

Оказалось, что поликлиника, несмотря на праздники, забита больными. Правда, на 30 человек пациентов здесь был лишь один дежурный врач. Тогда как детский педиатр принимал просто в регистратуре, за шкафом с картами. В самой регистратуре телефон разрывался от звонков, но у них уже на начало дня было около 50 вызовов на дом. Дежурный врач оказался интерном и выписал сразу антибиотик, сказав, что раньше, чем через неделю анализы мне всё равно не удастся сдать. Поэтому точный диагноз пока невозможен. К тому времени у меня уже почти пропал голос, ужасно болело горло, был постоянный кашель и слышны хрипы. На что врач ответил, что заставлять делать рентген он меня не может.

Я говорю: «Вы и не сможете меня заставить – я сам вас прошу: выпишите направление на рентген и анализы. Я не могу пить таблетки, неизвестно от чего. Вдруг у меня пневмония?».

Оказалось, что сдать анализы в «республиканской» клинике вообще невозможно: их уже несколько лет не обеспечивают реактивами, и всех пациентов они направляют в частную лабораторию «Новая диагностика». Там прейскурант довольно обширный, и за два необходимых мне анализа нужно отдать около 400 рублей (в гривнах это примерно в два раза меньше – ред.). Рентген оказался бесплатным – правда, нужно купить пленку в аптеке, которая стоит 150 рублей. Итак, только на одну диагностику, которую вы сами и выпросили, вы должны потратить более полутысячи.

Большинство не может позволить себе даже нормальных таблеток от боли в горле

Что касается цен на лекарства, то здесь больных ждет самый неприятный сюрприз. Большинство не может позволить себе даже нормальных таблеток от боли в горле, так как самый простой вариант – «Фарингосепт» – стоит 115 рублей. Более серьезная вещь, которая нужна была мне, – «Стрепсилс» – потянула на 230 рублей упаковка, которых нужно было две. И это только таблетки от горла! Если хотите полоскать горло чем-то, кроме соли, готовьте 110-120 рублей и на фурацилин.

Интересно, что некоторые лекарства также завозятся с подконтрольной территории. Так, украинской будет в Донецке «Ринза», которую сами фармацевты рекомендуют, по сравнению с российскими аналогами. Украинской была и рентгеновская пленка, так как ее завоз с РФ буксовал еще полтора года назад. Таким образом, чтобы полноценно лечиться от ОРЗ или гриппа, в вашем кармане должно быть не менее двух тысяч рублей, 500 из которых вы тратите лишь на анализы. Можно, конечно, и без них, если рискнете не делать рентген или махнете рукой на кровь. Последнее сделал и я, но лишь потому, что сдавать кровь на 10-й день болезни после курса антибиотиков не видел уже никакого смысла.

Когда я уже в следующий раз пришел в больницу, в коридоре уже был скандал: какая-то женщина с ребенком лет 8 кричала на всю больницу, что зачем ей такое «государство», если нет ни врачей, ни лекарств. На что ей спокойным голосом в регистратуре ответили, что кричит она на тех, кто как раз вышел работать, несмотря на копеечный оклад. Как бы там ни было, те, кто пишут, что «в «ДНР» все хорошо», – либо сталкиваются с «республиканской» действительностью не глубже ресторанов бульвара, либо приехали в Донецк из так называемой «ЛНР». Да, там действительно все еще хуже.

Cергей Андреев, безработный, город Макеевка

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода