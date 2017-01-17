«Операции влияния» России: угрозы для ЕС

Брюссель ‒ С началом года больших выборов в Европейском союзе обвинения России в том, что она пыталась подорвать политическую систему США, послужили для содружества предупредительным сигналом. И сутью этого сигнала является то, что Европе стоит быть готовой дать отпор российским попыткам повлиять на избрание президента Франции и выборы в Германии и Нидерландах, которые запланированы на 2017 год.

Борьба с кремлевскими манипуляциями в открытых обществах и политических системах требует большего, чем просто новых элементов управления, предостерегает эксперт по вопросам демократии и внешней политики ЕС в европейском офисе Фонда Карнеги Ричард Янгс.

«Сегодня здесь идет большая битва идей ‒ нелиберальных идей против либеральных, ‒ говорит Янгс. ‒ Мы должны смотреть на это в значительно шире ‒ как на структурную политическую проблему, и реагировать для защиты основных либеральных ценностей в Европе, которые явно под угрозой как из-за этих тактик, так и из-за других тактик, используемых извне против Европы».

Мы должны реагировать для защиты основных либеральных ценностей в Европе

По мере развития киберскандала в США российские официальные лица отвергли заявления о государственной программе по подрыву президентских выборов в США в пользу неожиданного победителя, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, и отклонили предостережение Запада по кремлевской кампании дезинформации.

Эксперт Атлантического Совета по вопросам дезинформации и ЕС Алина Полякова говорит, что западные демократии уже длительное время игнорируют, выпускают из поля зрения или отрицают существование кремлевских «операций влияния», которые являются основной частью российской военной доктрины, которая, говорит она, «направлена на достижение Москвой геополитической цели, без военного вмешательства», путем манипулирования СМИ, обществом и политикой».

«Троянские кони»

В своем отчете под названием «Троянские кони Клемля», опубликованном в ноябре 2016 года, Полякова указывает на конкретные шаги, которые можно сделать, чтобы предотвратить политическое влияние со стороны Москвы.

Европейские политики должны противостоять попыткам России использовать экономические рычаги

«Европейские политики могут и должны предпринимать совместные действия, чтобы освещать, ограничивать и противостоять попыткам России использовать экономические рычаги и, казалось бы, деятельность гражданского общества для манипулирования политикой и риторикой в открытых обществах», ‒ говорится в отчете Поляковой.

Она рекомендует усилить законодательство в Великобритании, Германии и Франции относительно иностранных взносов в политические кампании, и говорит, что европейским спецслужбам должны быть даны четкие полномочия по расследованию иностранного финансирования политических партий.

Исследование также призывает к расследованию источников финансовой поддержки учреждений и неправительственных организаций, которые стремятся влиять на более активное представление России в положительном свете и настраивают против ЕС.

В конце ноября прошлого года Европейский парламент сделал один из таких шагов: депутаты приняли резолюцию, где содержится призыв к евроучреждениям контролировать источники финансирования антиевропейской пропаганды.

Аналитик Янгс из европейского Фонда Карнеги говорит, что тайное финансовое влияние России расширилось до таких масштабов, что «может заставить европейские страны рассмотреть вопрос финансирования политических партий» и разработать «на европейском уровне общие правила, предусматривающие, что финансирование извне не может использоваться в национальных агитационных кампаниях».

Тактика дезинформации

Европейский парламент также призвал к укреплению рабочей группы ЕС, которая освещает тактику дезинформации ‒ так называемое «специализированное подразделение стратегических коммуникаций», известное как EastStrat.com.

Янгс отмечает, что это низкопрофильное подразделение обеспечило «добрые услуги в попытках исправить дезинформацию», однако добавляет, что их усилия не привели к выработке очень критической дипломатической линии ЕС, и причиной этого является то, что содружество, как и раньше, пытается сохранить «какое-то позитивное взаимодействие с Россией».

По мнению других, противодействие российской кампании дезинформации, в которой манипулируют основным общественным мнением и в социальной сети, осложняется тем, что в открытых обществах есть необходимость защиты свободы прессы и избежания цензуры в интернете.

Председатель Консервативной партии в нижней палате парламента Великобритании Дэвид Лидингтон говорит, что Россия прибегает к «различным, очень изящным тактикам дезинформации» уже на протяжении многих лет.

Мы должны сделать все, чтобы наше население осознало, каковы масштабы российской дезинформации

Лидингтон отмечает, что одновременно с усилением контроля над российским внутренним рынком средств массовой информации и используя свои государственные средства массовой информации для распространения кремлевской пропаганды за рубежом, Кремль создал «новые агрессивные телевизионные каналы, чтобы запутать и дезориентировать международную общественность» и «армии онлайн-троллей, единственная задача которых, кажется, заключается в использовании сфабрикованных доказательств для засорения социальнымих медиа».

Лидингтон добавляет, что западные демократии должны «противостоять этой кампании дезинформации, но не пропагандой, а истиной».

«Мы должны сделать все, чтобы наше население осознало, каковы масштабы российской дезинформации, ‒ утверждает Лидингтон. ‒ Когда российская пропаганда нарушает наши законы, то за это должна быть ответственность. Регулирующие органы должны за этим следить, одновременно не забывая о важности защиты свободы слова».

Особые вызовы

Президент США Барак Обама, чья каденция заканчивается, заявил, что недавние нападения российских хакеров являются «частью значительно более широкого набора проблем».

16 декабря Обама заявил, что «открытые общества более уязвимы, чем нелиберальные сообщества», и стоят перед «особыми вызовами», которые касаются защиты от взлома или других возможных манипуляционных кампаний, управляемых Кремлем.

Комиссия США по укреплению национальной кибербезопасности 2 декабря определила ряд стратегий для улучшения защиты от подобных атак в будущем.

Мы не можем посоветовать людям, что делать. В наших силах ‒ информирование и разработка лучших практик

Между тем, президент Обама отметил, что реализация этого является затруднительной, потому что «мишенью кибератак стал не один объект, а они были направлены на широко рассеяные структуры, многие из которых являются частными», а не ветвями власти.

«Мы не можем посоветовать людям, что делать, ‒ сказал Обама. ‒ В наших силах ‒ только информирование и разработка лучших практик [противодействия]. Что мы можем сделать, так это предупредить другие страны относително такого рода атак».

Ави Чесла, руководитель израильской компании Empow, специализирующейся на кибербезопасности, с этим соглашается. Он говорит, что международному сообществу кибербезопасности сейчас не хватает взаимодействия и сотрудничества между различными странами.

Политики ‒ это «критическая инфраструктура»

Эксперт в области кибербезопасности считает, что разработка и лучшая реализация соответствующих стратегий защиты возможны при условии, если путем экспертизы научиться распознавать различные типы тактик, процедур и методов, используемых различными группами хакеров.

Чесла говорит, что обмен такой информацией позволит экспертам по кибербезопасности в других странах воплощать превентивные стратегии в сфере обороны и значительно снизить риск повторных попыток взлома. По мнению специалиста, вероятно кибервмешательство в американские выборы сделало устранение возможных угроз российских манипуляционных кампаний в Евросоюзе еще большим приоритетом.

Но он считает, что предотвратить хакерский сбор инфрмации уже слишком поздно: в ближайшие месяцы ее могут слить. Цель ‒ подорвать позиции европейских партий и политиков, которые выступают против повестки дня Кремля.

Хакеры, вероятно, уже проникли в европейские политические сети

Чесла говорит, что хакеры, вероятно, уже проникли в европейские политические сети. По крайней мере, это произошло еще год назад ‒ во время взлома компьютерной сети немецкого парламента в 2015 году, в котором разведка Германии обвинила Россию, и в течение 24 тысяч «внешних атак» на французские сети, о которых 8 января сообщило Министерство обороны Франции.

Национальные правительства, по мнению Ави Чесла, могут также повысить уровень безопасности, признав политические организации, ключевых политических деятелей, а также компьютерные сети вокруг них «критической инфраструктурой».

«Критическая инфраструктура» ‒ это не только электростанции или что-то такое, ‒ говорит Чесла. ‒ После того, как [политические организации и их сети] будут признаны приоритетными с соответственно установленной защитой кибербезопасности, дела пойдут значительно лучше, чем сегодня».

Над материалом работали Ron Synovitz и Виталий Еремица