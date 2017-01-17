Единственный в Крыму волонтерский Украинский культурный центр, открывшийся полтора года назад в Симферополе, нуждается в помощи. Активисты, которые последние полгода из личных средств оплачивали аренду помещения, больше не в состоянии это делать и просят всех неравнодушных помочь, чтобы сохранить центр для крымчан. Говорят, что будут рады помощи любых меценатов.

Украинский культурный центр открылся в Симферополе 7 мая 2015 года. Его создателем и главой является симферополец Леонид Кузьмин – бывший учитель истории местной школы, который после российской аннексии полуострова одним из первых попал под каток репрессий за свою проукраинскую позицию. За полтора года у центра появился офис – небольшая комната на улице Турецкой в Симферополе, постоянная культурная программа и самое главное – аудитория. По словам Леонида Кузьмина, на мероприятия, которые здесь проводятся каждый четверг, стабильно приходят в среднем десять человек. «Это немного, но главное, что люди хотят идти, приходят и, значит, находят у нас что-то для себя. Поэтому мы видим смысл продолжать нашу работу», – говорит он.

«Не хватает 3,5 тысяч»

Однако планы активистов центра сегодня столкнулись с суровой реальностью. В ближайшее время центр может остаться без офиса из-за финансовых проблем. «Нам необходима финансовая помощь для оплаты аренды того помещения, в котором находится Украинский культурный центр в Крыму. Мы полгода самостоятельно из своих средств ее оплачивали. Но, к сожалению, дальше мы ее оплачивать не можем и поэтому обращаемся за помощью», – рассказывает глава центра. Цена вопроса, по его словам, на сегодня составляет 200 долларов в месяц или 12 тысяч российских рублей. Именно столько платят активисты за небольшую комнату в центральной части города. Она открыта для всех желающих ежедневно по будням с 15:00 до 20:00. Здесь каждую неделю проводятся культурные мероприятия: показы украинских фильмов, чтения произведений украинских авторов и так далее.

Активисты центра всеми силами пытаются собрать нужную сумму, чтобы оплатить аренду помещения. На данный момент не хватает еще 3,5 тысяч рублей (около 900 гривен – КР). «К сожалению, не хватает еще 3500 рублей. Надеемся на вас. В качестве бонусов предлагаем рисунки и другие вещи из нашего фонда. Пожалуйста, помогите собрать средства на аренду помещения под Украинский культурный центр», – обращается к пользователям Фейсбука активистка центра Галина Балабан.

Глава Украинского культурного центра отдельно обращается за помощью к народным депутатам Украины из межфракционного объединения «Крым». Обращение обнародовано на странице центра. В ближайшие дни Леонид Кузьмин намерен продублировать обращение депутатам адресно. «Мы подумали, что народные депутаты, которые были избраны в парламент Украины, могут помочь нам, ведь они представляют, в том числе, и интересы крымчан. Хотя если это будет помощь не от депутатов, мы также будем благодарны», – заявил он Крым.Реалии.

От кого ждать помощи

Крым.Реалии позвонили нескольким депутатам из межфракционного объединения «Крым» и поинтересовались, готовы ли они помочь Украинскому культурному центру в Крыму? Не все они оказались осведомлены о деятельности центра, но высказались в его поддержку и пообещали помочь. «Мне никто не направлял обращение от этого центра ни лично, ни в Фейсбуке. Мы постоянно общаемся с представителями крымской общественности, но они этот вопрос тоже не поднимали. Я впервые об этом слышу. Я должен посмотреть, о каких деньгах идет речь, в чем проблема. Пусть ко мне люди обратятся в Фейсбуке. Это самый простой, быстрый и удобный способ», – сказал нардеп Алексей Гончаренко.

Как только получу средства на обеспечение выполнения депутатских полномочий, так сразу сможем помочь им

О готовности профинансировать аренду помещения для Украинского культурного центра в Крыму заявил другой народный избранник, украинский летчик и бывший командир 204-й бригады тактической авиации Юлий Мамчур. Он утверждает, что готов предоставить для этого средства из фонда на обеспечение депутатской деятельности. «Об этом центре я слышал когда-то, но ко мне никто пока не обращался за помощью. Как только получу средства на обеспечение выполнения депутатских полномочий, так сразу сможем помочь им», – пообещал он.

Еще один член межфракционного объединения «Крым» Мустафа Найем предложил привлечь к решению проблемы Украинского культурного центра в Крыму международных доноров: «Я, конечно, мог бы помочь из своих финансовых возможностей, но не думаю, что (это – КР) системно им поможет. Может, мы попробуем сделать из этого проект и обратиться к международным донорам, чтобы они тоже помогли? Есть смысл, чтобы мы собрались в группу и решили, как нам найти решение этой проблемы».

Любая иностранная помощь, которая заходит в Крым не из России, автоматически будет рассматриваться как нарушение российского законодательства

В то же время, координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник предостерегает будущих меценатов от того, чтобы не навредить в этой ситуации. Ее опасения связаны с тем, что на территории полуострова действует российское законодательство, которое вводит запреты на многие источники финансирования. «Речи о прямой донорской помощи в Крыму быть не может однозначно. Это прямо указано в российском законодательстве. Кроме того, любая иностранная помощь, которая заходит в Крым не из России, автоматически будет рассматриваться как нарушение российского законодательства. И за это будут не политические, а экономические статьи Уголовного кодекса – например, об уклонении от уплаты налогов и другие. То, что Украинскому культурному центру нужно помогать, – это однозначно, но нужно обсуждать вопрос, как и в каком виде эту помощь оказывать», – говорит она.

Если украинские активисты в Крыму будут поддерживаться на уровне государства, у них будет гораздо больше рисков, чем если они будут поддерживаться на уровне гражданского общества

По мнению советника министра информационной политики Украины Юлии Каздобиной, лучше, если источники финансирования Украинского культурного центра в Крыму будут исходить не от государственных институций Украины, а от гражданского общества и отдельных меценатов. «Свою личную поддержку я центру оказывать готова и оказывала ее ранее. Но чтобы проблема решалась системно, должны быть какие-то благотворительные фонды, частные инициативы. Потому что если украинские активисты в Крыму будут поддерживаться на уровне государства, у них будет гораздо больше рисков, чем если они будут поддерживаться на уровне гражданского общества. Мне кажется, если это будет помощь от государства, мы просто будем их подставлять», – говорит она.

«До конца февраля дотянем»

Необходимость организации системной помощи Украинскому культурному центру в Крыму очевидна, поскольку те или иные потребности у него возникают периодически. На данный момент, к примеру, кроме средств на оплату аренды, центр нуждается в демонстрационной доске и книжных полках. Меценаты уже передали и намерены передать в центр столько книг на украинском языке, что их скоро некуда будет ставить, говорит Леонид Кузьмин. Полки для книг, которые здесь уже имеются, он мастерил самостоятельно. Однако всего этого уже не понадобится, если не удастся сохранить для центра помещение. «Думаю, еще месяц мы проживем. До конца февраля дотянем», – говорит его глава.

Если помощь не поступит, активистам придется свернуть работу центра в его нынешнем виде и вернуться к первоначальному варианту – редким встречам под открытым небом.