Два года назад, после падения 13 января 2015-го диспетчерской башни, началась трагическая страница обороны Донецкого аэропорта. В полном окружении «киборги» удерживали небольшую часть терминала. Боевики сначала пытались вытравить защитников газом, а затем, 20 января, взорвали перекрытия терминала. Под завалами погибло 56 украинских военных, некоторые пропали без вести и попали в плен. Гражданин России, боевик Арсений Павлов («Моторола») застрелил в плену «киборга» Игоря Брановицкого. Оборона продолжалась 242 дня, с 26 мая 2014-го до 20 января 2015-го.