Российский Первый канал в программе "Воскресное время" назвал покидающего Белый дом Барака Обаму "худшим президентом со времен Второй мировой войны". Между тем его рейтинг сейчас составляет 58 процентов. Самых высоких показателей (78 процентов) рейтинг Обамы достигал после избрания в 2009 году, а самых низких – 42 процентов – в 2014-м. Эти данные приводятся в исследовании института общественного мнения Gallup. Авторы опроса отмечают, что действующий президент США обошел своего предшественника Джорджа Буша-младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали лишь 40 процентов граждан США.

"Опросы общественного мнения говорят, что американцы считают Барака Обаму худшим президентом за время после Второй мировой войны… Более половины опрошенных оценивают его деятельность как неудовлетворительную…" – заявил в эфире Первого канала Валерий Фадеев, не уточняя, о каких опросах идет речь.

Тем временем, согласно опросу социологической службы Rasmussen Report, в последнюю перед инаугурацией неделю деятельность Барака Обамы на посту президента одобряют 62 процента американцев. По данным другой авторитетной социологической организации, Gallup, сегодняшний рейтинг президента Обамы – 58 процентов. Среди послевоенных президентов – а до войны такие опросы не проводились – он один из наиболее популярных. Итоги работы Билла Клинтона в последнюю неделю его президентского срока одобряли 57 процентов избирателей. Буша-младшего – 40. И только Буш-старший, сложивший президентские полномочия в 1993 году, имел такой же рейтинг, что и Обама, а Рональд Рейган опередил Обаму на один процентный пункт.

А вот Дональду Трампу есть над чем задуматься. Несмотря на его заявления о сокрушительной победе, его деятельность как избранного президента в настоящий момент одобряют 40 процентов американцев, а 55 оценивают ее негативно. Как сообщает организация Gallup, это исторически низкий показатель. Позитивный рейтинг Обамы за неделю до инаугурации составлял 78 процентов, Билла Клинтона – 66 процентов, Джорджа Буша-младшего – 62.

А вот что Валерий Фадеев заявил об операции по ликвидации Усамы бен Ладена, которая, по его словам, "позволила Обаме переизбраться на второй срок":

"А где доказательства, что это был Усама бен Ладен? Почему так быстро избавились от трупа? … Когда бойцы спецназа убили предполагаемого бен Ладена, решили измерить его рост… Но не нашлось рулетки. Тогда рядом с трупом лег боец, чтобы сопоставить его рост с убитым... Никаких убедительных доказательств, что был убит именно Усама бен Ладен, так и не представлено. Но есть еще одно шокирующее обстоятельство: в августе того же года в катастрофе американского транспортного вертолета погибли 22 спецназовца из тех 23, которые участвовали в майской операции в Пакистане. А в декабре погиб двадцать третий. Убит на поле боя выстрелом в голову. Такое вот стечение обстоятельств. Зато свои вторые выборы Обама выиграл".

В операции по ликвидации Усамы бен Ладена участвовало, вероятно, несколько сотен военнослужащих и сотрудников ЦРУ. Непосредственно на земле работал спецназ военно-морских сил США – "морские котики". Численность отряда составляла 78 человек, не считая переводчика, членов экипажей вертолетов, а также собаки с проводником. Это подразделение называется "команда 6". Имена ее членов составляют государственную тайну, поэтому их гибель – это вымысел, одна из теорий заговора, окружающих всякое значительное событие.

Тело Усамы бен Ладена было погребено в соответствии с обычаями ислама, которые гласят, что погребение должно состояться не позднее чем через сутки после смерти. Тем не менее идентификация была проведена. Это правда, что у "морских котиков" не оказалось при себе рулетки. Но у одного из них рост оказался ровно такой же, как у Усамы бен Ладена, – 6 футов 4 дюйма, или 193 сантиметра. Рост совпал. Фотография лица убитого была послана в штаб-квартиру ЦРУ, где ее сличили с известными изображениями Усамы бен Ладена. Совпадение по точкам составило 90-95 процентов. Усаму опознали в убитом две находившиеся в доме женщины, в их числе – одна из его жен. С тела был взят генетический материал. Экспресс-экспертиза ДНК была проведена на авиабазе Баграм в Афганистане, затем с этим биоматериалом работали, независимо друг от друга, лаборатории Пентагона и ЦРУ. Их вывод: вероятность ошибки составляет один шанс из 12 квадрильонов. Квадрильон – это единица с 15 нулями, или миллион миллиардов. Наконец, гибель Усамы бен Ладена подтвердила спустя четыре дня после операции сама "Аль-Каида".

Автор сюжета о Бараке Обаме также заявил, что уходящего президента "подозревали в том, что он подделал свидетельство о рождении на американской территории".

Конституция США гласит, что в президенты не может избираться лицо, не являющееся гражданином США по рождению. Но споры о месте рождения Барака Обамы не имеют юридического смысла. Его мать была урожденной американкой. Дети американских граждан получают гражданство независимо от места рождения и считаются урожденными американцами. Сенатор Маккейн родился на американской военной базе в Зоне Панамского канала, где служил его отец, но это не помешало ему избираться на пост президента США. Дональд Трамп одно время активно муссировал теорию о неправильном месте рождения Обамы, но давно отказался от нее.

В сюжете Первого канала приводится цитата из издания National Review: "Как главнокомандующий Обама фактически упустил возможный мир в Ираке. Он совершил столько просчетов, что это привело к появлению, а потом и усилению ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России – КР). Помог довести ситуацию в Сирии до катастрофы и передал весь этот хаос Москве и Тегерану".

Войну в Ираке начал не Обама. Она началась в марте 2003 года при Буше-младшем и была окончена за 19 дней. Американцы потеряли при этом 139 человек, британцы – 33. Потери иракских вооруженных сил составили 9200 человек. Однако, выиграв войну, Америка проиграла мир. Ошибки временной американской администрации в Ираке подробно проанализированы, о них написаны книги. Главная из них – решение распустить иракскую армию. Десятки тысяч здоровых, обученных военному делу мужчин оказались без средств к существованию. Они сначала сбились в разбойничьи шайки, а потом образовали вооруженное подполье. Именно так была создана питательная почва для ИГИЛ, именно в Ираке произошло слияние обломков режима Саддама с джихадистами. Но нет никаких доказательств того, что это произошло при поддержке США.

И опять-таки, все это случилось до того, как Барак Обама стал президентом. Он получил иракскую проблему в наследство от республиканца Буша.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, заявил в сюжете Первого канала: "При нем США фактически развязали несколько войн. Ливия, Сирия – тому яркие доказательства. Свергли несколько режимов".

Разберемся. Свергал ли Барак Обама режимы в Тунисе и Египте? Сомнительное утверждение. "Арабская весна" стала следствием внутренних противоречий в этих странах. Ливия была третьим звеном в этой цепной реакции. Режиму Муаммара Каддафи противостоял Национальный переходный совет, политическую поддержку которому оказали не только США, но и все основные международные организации. Но Каддафи не уступил. В стране вспыхнула гражданская война. Чтобы остановить кровопролитие, Совет Безопасности ООН принял в марте 2011 года резолюцию о защите мирного населения. Россия и Китай при голосовании воздержались. На основании резолюции началась воздушная операция международной коалиции. Ее инициатива исходила не от США, а от Франции и Великобритании.

Война в Сирии тоже начиналась как гражданская. Ситуация резко осложнилась с возникновением на территории Ирака и Сирии джихадистского "Исламского государства". Вооруженные силы США не воюют в Сирии и не развязывали там гражданскую войну.

Далее автор сюжета утверждает: "Крайне лицемерно прозвучали слова Обамы о том, что в день инаугурации Трампа Америка вновь продемонстрирует всем, как нужно мирно передавать власть от президента к президенту".

Утверждение, что Барак Обама не обеспечил мирный переход власти, противоречит заявлениям Дональда Трампа, благодарившего президента за гладкую передачу дел.

"Еще одна мина, заложенная под будущую администрацию, – решение Обамы поставлять боевикам сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы осложнить жизнь российским военным", – продолжает Первый канал.

США не поставляют и не намерены поставлять сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы. О том, что возможность таких поставок якобы "прописана" в законе об оборонном бюджете на 2017 год, сообщила журналистам 27 декабря прошлого года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала это решение "пособничеством террористам". В тот же день госсекретарь США Джон Керри объяснил по телефону министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что закон, наоборот, запрещает поставки ПЗРК в Сирию. Однако никаких опровержений не последовало, новость о мнимых поставках оружия, угрожающего российской авиации, быстро распространилась по российским средствам информации.

"При первом чернокожем президенте, который считал себя наследником Мартина Лютера Кинга, странным образом лишь обострились межрасовые противоречия и полицейский произвол в отношении афроамериканцев. Все это не раз оборачивалось многодневными беспорядками в США", – говорится в сюжете Первого канала.

Были ли беспорядки следствием недовольства американцев политикой президента-афроамериканца? Предоставим слово самому Бараку Обаме. Вот отрывок из его прощальной речи, которую так скупо процитировал Первый канал – в этом отрывке президент Обама упоминает героя книги Харпер Ли "Убить пересмешника" Аттикуса Финча:

– После моего избрания заговорили о пострасовой Америке. Как бы нам этого ни хотелось, такой взгляд был далек от реальности. Расовый вопрос остается силой, часто раскалывающей наше общество. Я живу достаточно долго, чтобы видеть, что межрасовые отношения сегодня лучше, чем 10, 20, 30 лет назад. Это видно не только из статистики, это видно по отношению молодых американцев любых политических убеждений. Но ситуация все же не такая, какой должна быть. И если мы хотим, чтобы наша демократия работала в этой все более этнически разнообразной стране, каждый из нас должен прислушаться к совету великого героя американской литературы Аттикуса Финча, который сказал: "Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения. Надо влезть в его шкуру и походить в ней".

Кажется, этот совет подходит не только для тех, кто рассуждает о расизме.